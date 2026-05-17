Elche se lleva sus pinceles de viaje a Xàtiva por la I Trobada de "sketchers"

De las sombras de Elche a los castillos de Xàtiva. La última edición de "Dibujando entre palmeras", celebrada a finales de abril en la ciudad ilicitana, no solo dejó calles llenas de cuadernos, acuarelas y dibujantes llegados de distintos puntos del territorio, sino también una idea que cobrará vida el próximo sábado 23 de mayo en la ciudad de las mil fuentes: la I Trobada de sketchers de la Comunitat Valenciana. Un encuentro de dibujo urbano impulsado conjuntamente por los colectivos Urban Sketchers Castellón, Urban Sketchers Maestrat, Dibujo Urbano de Alicante, Arte Valencia y el grupo ilicitano Cuadernos Viajeros, para el que invitan a todo apasionado del dibujo a participar de esta experiencia de carácter gratuito.

El plan

La jornada arrancará el próximo 23 de mayo a las 10 horas con la recepción de participantes en la oficina de turismo de Xàtiva, espacio cedido por el Ayuntamiento como punto de encuentro de los asistentes. Desde allí, los dibujantes recorrerán durante toda la mañana distintos rincones de la ciudad trasladando a sus cuadernos escenas urbanas, edificios históricos y estampas cotidianas captadas in situ. A las 13.30 horas está prevista una fotografía de grupo junto a la fuente situada frente a la oficina turística, antes de una pausa para comer que dará paso a una tarde de dibujo libre hasta el regreso de los participantes a sus ciudades de origen.

Último encuentro ilicitano, con diferentes grupos que estarán presentes en Xàtiva. / INFORMACIÓN

Aunque la trobada nace impulsada por los colectivos organizadores, la convocatoria está abierta tanto a aficionados independientes como a otros grupos de sketchers de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. De hecho, ya han confirmado su asistencia colectivos procedentes de Madrid, Barcelona, Teruel e incluso del Campo de Gibraltar, según explica el coordinador de Cuadernos Viajeros, Ramón Sempere. A ello se suma que ese mismo día se llevará a cabo de manera independiente una salida organizada por la Asociación de Acuarelistas de Valencia, lo que convertirá a Xàtiva en un punto de encuentro artístico al aire libre.

La idea

Tras aquella experiencia en Elche, la idea comenzó a tomar forma casi de manera natural. La convivencia entre los distintos colectivos durante las jornadas ilicitanas abrió la puerta a algo más ambicioso: crear una cita que uniera a los grupos de dibujo urbano de toda la Comunidad Valenciana: “Vinieron grupos de Castellón y de Maestrat y, hablando entre dibujos, comidas y cervezas, surgió la idea”, explica el coordinador de Cuadernos Viajeros. A partir de ahí, los administradores de los diferentes colectivos comenzaron a organizarse a través de un grupo de WhatsApp hasta perfilar lo que hoy ya es una realidad.

La elección de Xàtiva tampoco fue casual. Aunque la capital de La Costera no cuenta actualmente con un grupo propio de sketchers, sí reunía una condición fundamental para los organizadores: su ubicación estratégica. “Pareció un lugar esquidistante para todos, un punto intermedio dentro de la Comunidad”, señala Sempere. A ello se suma el atractivo patrimonial y visual de una ciudad que, con calles históricas, plazas y el perfil de su castillo, se presenta como un escenario especialmente sugerente para quienes practican este tipo de dibujo.

Imagen de archivo de la última edición de Cuadernos Viajeros. / Áxel Álvarez

Compartir y aprender

“La finalidad de estos encuentros es encontrarte con gente que comparte tu misma afición y aprender unos de otros”, destaca Sempere. Porque más allá del dibujo, este tipo de iniciativas funcionan también como espacios de convivencia e intercambio creativo. Cada artista aporta su propia mirada, sus técnicas y materiales.

Ese espíritu de comunidad es precisamente uno de los pilares del movimiento Urban Sketchers, nacido en 2007 de la mano del periodista e ilustrador español Gabriel Campanario en Seattle. La filosofía del movimiento, que conlleva dibujar del natural, compartir las obras y mostrar la vida cotidiana a través de los cuadernos, se ha expandido desde entonces por ciudades de todo el mundo y encontró en Elche uno de sus focos pioneros dentro de la Comunidad Valenciana. Cuadernos Viajeros comenzó su actividad en 2010 y, desde entonces, sale cada sábado a dibujar por distintos puntos de la ciudad combinando su faceta de escuela de dibujo con la organización de encuentros urbanos.

Cartel de la I Trobada de sketchers en la Comunidad Valenciana. / INFORMACIÓN

Para el futuro

No obstante, este encuentro no ha sido impulsado únicamente por este grupo, sino que los colectivos de Castellón y Maestrat han sido los que “han dado al paso” para organizar esta primera trobada autonómica, según explica uno de los fundadores del grupo ilicitano, además de colaborador en este diario, Juan Llorens.

La intención de los organizadores es que el encuentro tenga continuidad y vaya cambiando de sede cada año, convirtiéndose en una cita itinerante para los aficionados al dibujo urbano. De hecho, ya se plantea que la edición de 2027 se celebre en algún punto de la provincia de Castellón, mientras que para 2028 se estudia la posibilidad de que el evento venga a tierras alicantinas.

Crear vínculos

Mientras tanto, Xàtiva se prepara para convertirse durante una jornada en un inmenso cuaderno abierto. Un lugar donde las conversaciones se mezclarán con las manchas de acuarela, los trazos rápidos y las miradas detenidas sobre fachadas, plazas y rincones cotidianos. Porque, como recuerdan desde Cuadernos Viajeros, “el objetivo no es solo dibujar ciudades, sino también crear vínculos y aprender unos de otros”