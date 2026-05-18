El bipartito de Elche pone paradas de autobús y aparcamientos disuasorios junto al pabellón inclusivo para aliviar el tráfico

Aliviar los problemas de tráfico junto al pabellón inclusivo de Elche que, sobre todo cuando llegan los fines de semana, alcanza unos picos de saturación que llegan a sacar de quicio a más de un conductor. Es el reto que tiene en el corto plazo el Ayuntamiento, que habilitará en días dos nuevas paradas de autobús en el entorno del complejo deportivo con tal de facilitar el acceso en transporte público a esta instalación deportiva y reducir los problemas de colapso y estacionamiento que se prevén en las jornadas de mayor actividad. La medida se completará con la habilitación de una bolsa de aparcamiento de 150 plazas y con el acondicionamiento de otro solar próximo al complejo, con capacidad todavía superior, que funcionará también como parking disuasorio.

Así lo anunció este lunes el edil de Movilidad y Espacios Públicos, Claudio Guilabert, sobre el entorno de Carrús. El pabellón Sara Marín-María Díez abrió a finales de marzo y desde entonces se ha solapado el alto volumen de vehículos que llegan al centro comercial con la infinidad de familias que se desplazan ahora a las competiciones.

A ello se le suma que todavía sigue pendiente la reordenación del tráfico en la rotonda de l'Aljub, lo que hace que haya momentos del día en los que se forma un auténtico cuello de botella con esperas de varios minutos para acceder a la glorieta. Guilabert confirmó este 18 de mayo que los pliegos del proyecto de 800.000 euros todavía sigue perfilándose, con lo que aún habrá que esperar meses hasta que se licite y adjudique, pese a que hubo momentos en los que el bipartito de PP y Vox llegó a asegurar que la puesta en marcha del pabellón adaptado y la reordenación irían prácticamente de la mano.

Ahora el equipo de gobierno ha dado pie a que los usuarios accedan al entorno sin coger coche. Incluso la edil de Discapacidad, María Bonmatí, confirmó que estas dos nuevas paradas, que serán la L y K2, parten de la necesidad que transmitieron en reuniones con asociaciones las familias y deportistas para evitar desplazamientos incómodos o cruces por zonas no habilitadas. Por su parte el concejal de Movilidad defendió que la actuación es "de gestión" con el objetivo de hacer de Elche “una ciudad para todos". Si bien, y como ha podido saber este diario, el Ayuntamiento ha optado por establecer sus propios criterios para reordenar la movilidad en el enclave, teniendo en cuenta que finalemente no se tomó en cuenta la propuesta aparejada a la construcción del pabellón, que contemplaba más zonas peatonales.

Paradas adaptadas

El gerente de Autobuses Urbanos, Ángel Andreu, remarcó que las nuevas paradas serán adaptadas, con lo que contarán con marquesina y suelo podotáctil para facilitar el acceso de todas las personas usuarias, especialmente aquellas con discapacidad visual o movilidad reducida. En cuanto a las frecuencias, las líneas mantendrán los intervalos ya establecidos, con una frecuencia aproximada de unos diez minutos en las principales líneas circulares y transversales. No obstante, el servicio se reforzaría ante eventos concretos o jornadas de competición. En cuanto a estas líneas, la L cuenta con 22 paradas que van desde el Camino de los Magros, Hospital del Vinalopó a la Avenida de la Libertad o la Avenida de Novelda, mientras que la K2 es más amplia, con cerca de 40 paradas que recorren sectores en Carrús, Altabix o Puertas Coloradas.

Desde la adjudicataria explicaron que ya en octubre de 2023 se acometió una reordenación de líneas teniendo en cuenta la posibilidad de dar servicio en el futuro al pabellón inclusivo, por lo que ahora se aprovecha esa planificación previa sin alterar de forma sustancial el esquema de transporte urbano. A nivel municipal incidieron en que se trabaja con los inspectores del servicio de autobuses, el área de Movilidad, la empresa concesionaria y la Policía Local para reforzar líneas, ordenar el tráfico y comunicar las alternativas disponibles.

Retenciones en la entrada a la rotonda de l'Aljub este viernes. / AXEL ALVAREZ

Aparcamiento

Como anticipó Guilabert, ya se ha habilitado un aparcamiento de 150 plazas en un solar que hasta ahora funcionaba como descampado y no como estacionamiento ordenado. El Ayuntamiento ha actuado en la parcela para permitir su uso como aparcamiento disuasorio, con el objetivo de absorber parte de los vehículos que llegan al pabellón durante entrenamientos, competiciones y fines de semana de mayor afluencia.

Además, el Consistorio trabaja en el acondicionamiento de otro solar situado en la parte norte del entorno, que podría ofrecer incluso más plazas que el primero. En este caso, según explicó el concejal, ya se han desbrozado los terrenos y ahora queda pendiente marcar, señalizar y colocar los elementos necesarios para ordenar el estacionamiento. Los suelos sobre los que se está actuando son tanto públicos como privados, por lo que el Consistorio ha cerrado cesiones con propietarios mientras no se desarrollen otros usos en esas parcelas.