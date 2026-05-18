Compromís exige en el pleno el laboratorio para el instituto Severo Ochoa de Elche

El grupo municipal Compromís llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Elche una moción para reclamar a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo que el IES Severo Ochoa recupere con urgencia su laboratorio de ciencias, un espacio que la comunidad educativa denuncia que lleva seis años sin poder utilizar y cuya ausencia afecta a la formación práctica del alumnado de ESO y Bachillerato. La iniciativa, defendida por la portavoz municipal Esther Díez, se vincula a la campaña Proyecto Severo, impulsada por profesorado y estudiantes del centro para exigir una solución a una carencia que, según el grupo, incumple la normativa educativa y limita el aprendizaje científico.

Díez explicaba este lunes que “en el próximo pleno vamos a defender una moción para que el IES Severo Ochoa recupere el laboratorio de ciencias que su comunidad educativa lleva seis años reclamando, objetivo para el que han puesto en marcha la campaña Proyecto Severo con la que pedir respuesta a esta problemática”. La portavoz enmarcaba la propuesta en la necesidad de que la corporación municipal apoye una reivindicación que afecta a un instituto con una elevada presión de matrícula y que, según Compromís, necesita ampliar sus instalaciones.

Seis años sin laboratorio

La moción registrada por Esther Díez Valero, al amparo del artículo 25 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Elche, recuerda que el centro de educación secundaria lleva tiempo denunciando la falta de un aula permanente dedicada a laboratorio de ciencias, un espacio que considera imprescindible para el desarrollo de asignaturas que requieren práctica científica y experimental. Según el texto, desde 2019 el alumnado que ha pasado por el instituto no ha podido hacer uso de estas instalaciones, que fueron eliminadas por la falta de espacio y reasignadas a aulas generales.

La portavoz municipal señalaba que “la falta de este laboratorio impide que el alumnado de ciencias pueda desarrollar la parte práctica que regula la propia ley y que es indispensable para adquirir los conocimientos necesarios, un problema que tiene fácil solución si existe la voluntad política de habilitar aulas prefabricadas en las que poder ubicar este recurso”. Díez añadía que “el centro se quedó sin laboratorio en la pandemia cuando el aula donde se ubicaba fue utilizada para acoger a parte del alumnado, una situación que, ante la falta de espacio del centro, se prolonga hasta el día de hoy y que ha motivado esta iniciativa por parte del profesorado de ciencias y las alumnas y alumnos de primero de Bachillerato”.

La propuesta incide en que las dotaciones, superficies y características de los espacios de los centros educativos públicos no se regulan solo para ordenar el espacio físico, sino también para garantizar el modelo educativo y los conocimientos que la sociedad considera necesarios para la formación de los jóvenes. En ese sentido, Compromís subraya que la práctica permite que la teoría se transforme en competencias adquiridas mediante la experimentación, la observación científica y el desarrollo del pensamiento crítico.

La campaña Proyecto Severo

El texto que se debatirá en el pleno advierte de que el Severo Ochoa no solo carece de laboratorio, sino que necesita ampliar sus espacios para responder a la alta demanda de matrícula y a la necesidad de aumentar su oferta educativa, en un contexto en el que la Formación Profesional ha reforzado su prestigio y se ha consolidado como vía de acceso al mercado laboral y de reciclaje profesional. Díez remarcaba que “por supuesto, la moción incluye también instar a la Conselleria a solucionar el problema de falta de espacio que tiene el IES Severo Ochoa, en el que estudian el doble de alumnos de su capacidad, una realidad a la que podría dar solución esa segunda fase del Plan Edificant que tanto hemos reclamado desde Compromís y para la que seguimos sin respuesta de la Generalitat ni reivindicación por parte del alcalde”.

La portavoz del grupo municipal de Compromís en Elche, Esther Díez / INFORMACIÓN

La moción enlaza esta situación con el impulso de la educación STEM, basada en un enfoque interdisciplinar que combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para lograr aprendizajes en contextos reales, motivar al alumnado y mejorar sus resultados académicos. Compromís sostiene que la imposibilidad de acceder a un laboratorio resta oportunidades a los jóvenes, perjudica su futuro y dificulta que puedan vincular teoría y práctica, trabajar en equipo y alcanzar un aprendizaje profundo, duradero y consciente.

El documento también cita la LOMLOE, la Ley Orgánica 3/2020, para recordar que establece la obligación de garantizar los recursos materiales necesarios para un proceso adecuado de enseñanza y aprendizaje. Añade que los currículos oficiales de Biología, Física, Química y Tecnología en ESO y Bachillerato incluyen expresamente prácticas de laboratorio como parte esencial de los aprendizajes, y que la normativa de prevención de riesgos laborales exige que esas prácticas experimentales se realicen en espacios adecuados y seguros. Además, señala que los reales decretos que determinan los recursos de los centros de secundaria dejan claro que debe existir como mínimo un laboratorio de ciencias y que no puede ser inexistente.

Compromís considera que la privación de este espacio no constituye una mera falta de recursos, sino un incumplimiento grave de obligaciones legales por parte de la Conselleria de Educación, a la que atribuye la responsabilidad de corregir la situación. La moción recalca que el caso del IES Severo Ochoa resulta especialmente significativo por tratarse de un instituto que lleva el nombre de uno de los dos únicos premios Nobel de Medicina españoles y que acumula ya más de 2.600 días sin laboratorio operativo, lo que habría privado a más de 4.000 alumnos y alumnas de una formación científica práctica adecuada durante todo este tiempo.

La iniciativa municipal recoge asimismo que el mobiliario del antiguo laboratorio permanece abandonado en una terraza del instituto, mientras los armarios con material científico están cerrados. Según el texto, el propio profesorado habilita aulas ordinarias fuera del horario lectivo para que el alumnado pueda tener un contacto mínimo con la experimentación, aunque en condiciones precarias y con una organización muy costosa para alcanzar unos mínimos científicos.

Ante esta situación, la comunidad educativa ha impulsado la campaña “Projecte Severo”, con recogida de firmas, publicaciones en redes sociales, la elaboración de un documental de denuncia y una web informativa, proyectosevero.es. La moción califica de paradójico y preocupante que un grupo de jóvenes tenga que reclamar públicamente aquello que la normativa vigente ya reconoce. También plantea reconocer y aplaudir la implicación del alumnado del IES Severo Ochoa y agradecer el papel de los profesores Manpreet Singh Kaur y Verónica Sánchez García, que, al conocer la situación, dieron el paso de desarrollar la reivindicación.

Apoyo a la huelga docente

“En este sentido, desde Compromís entendemos que el apoyo de la corporación municipal a esta reivindicación es indispensable para que la Conselleria de Educación dé una respuesta y es por ello que elevamos esta demanda al pleno municipal para la que esperamos el apoyo de todos los grupos municipales”, indicaba Díez. La moción incluye cinco acuerdos: instar a la Conselleria a restituir con carácter urgente todos los espacios del laboratorio de ciencias que hayan sido reasignados a otros usos; reclamar que el laboratorio recuperado esté dotado de los medios materiales, tecnológicos y de seguridad necesarios; trasladar el apoyo de la corporación a la campaña del instituto; exigir el inicio de los trámites para ejecutar el proyecto de ampliación de las instalaciones; y remitir el acuerdo a la Conselleria, a todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, al Consejo Escolar Municipal y al Consejo Escolar del IES Severo Ochoa.

Además de presentar la moción, la portavoz municipal de Compromís mostraba su respaldo al profesorado que mantiene la huelga indefinida para reclamar mejoras en educación. Esther Díez afirmaba que “queremos lanzar un mensaje de solidaridad con los docentes que siguen con unas reivindicaciones que son más que justas y que son buenas para el conjunto de la comunidad educativa”.

“Esta Generalitat del PP tiene que entender de una vez que la prioridad es garantizar servicios públicos de calidad, que la educación tiene que poder asegurarse en condiciones dignas por lo que deben atender de una vez estas demandas del profesorado y abandonar esa actitud desafiante que mantienen y aceptar que la convocatoria está siendo todo un éxito”, concluía.