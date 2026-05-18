El Hospital General de Elche habilita la ecografía intestinal en su consulta digestiva ante el incremento de pacientes

El Hospital General Universitario de Elche ha incorporado la ecografía intestinal a la propia consulta de Digestivo para mejorar la atención a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, una patología crónica que incluye enfermedades como la de Crohn y la colitis ulcerosa y que requiere seguimiento continuado, decisiones terapéuticas ágiles y un abordaje coordinado. La medida se está implantando en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Servicio de Digestivo, que atiende actualmente a 900 pacientes y diagnostica alrededor de 30 nuevos casos cada año.

La incorporación de esta herramienta diagnóstica en la consulta permite valorar con mayor inmediatez la situación clínica de los pacientes y ajustar antes los tratamientos, especialmente en una enfermedad que puede cursar con brotes, periodos de estabilidad y complicaciones que exigen una vigilancia estrecha. El avance se suma a la introducción de nuevos tratamientos farmacológicos y a la labor asistencial de una unidad especializada que concentra el seguimiento de centenares de personas afectadas por esta patología en el área sanitaria de Elche.

El Hospital General Universitario de Elche ha dado a conocer avances coincidiendo con el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se conmemora el 19 de mayo / INFORMACIÓN

Diagnóstico en la propia consulta

La jefa del Servicio de Digestivo del Hospital General Universitario de Elche, la doctora Mariana Fe García Sepulcre, ha explicado que la ecografía intestinal en consulta supone un cambio relevante para la práctica clínica diaria. “Disponer de ecografía intestinal en consulta nos permite valorar de forma más inmediata la situación del paciente y tomar decisiones terapéuticas con mayor rapidez, algo especialmente importante en enfermedades crónicas como la EII”, ha señalado.

La enfermedad inflamatoria intestinal, conocida por sus siglas EII, agrupa principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas son patologías crónicas que afectan al aparato digestivo y que pueden condicionar de forma importante la calidad de vida de quienes las padecen. Por ello, la posibilidad de realizar una valoración ecográfica en el mismo acto asistencial facilita una atención más personalizada y reduce tiempos en la toma de decisiones, tanto en el seguimiento ordinario como en situaciones en las que el paciente presenta empeoramiento de síntomas.

La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital General Universitario de Elche ha orientado su trabajo hacia una asistencia más ágil, cercana y adaptada a la evolución de cada paciente. La implantación de la ecografía intestinal en la consulta de Digestivo se plantea como una herramienta útil para reforzar esa atención, al permitir una evaluación directa que ayuda a decidir si es necesario modificar el tratamiento, solicitar pruebas adicionales o intensificar el seguimiento.

Nuevas terapias para la EII

Junto a este avance diagnóstico, la unidad también ha incorporado en los últimos años nuevos tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal. La doctora Nuria Jiménez, especialista de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ha subrayado que en los últimos años “se han incorporado nuevos tratamientos muy eficaces, como los fármacos anti-IL23 y anti-JAK, que ya estamos utilizando en nuestros pacientes con buenos resultados”.

Estos tratamientos forman parte de la evolución terapéutica de una enfermedad que, por su carácter crónico, necesita opciones adaptadas a distintos perfiles de pacientes y a diferentes grados de actividad. La disponibilidad de fármacos más recientes permite ampliar las alternativas para quienes no responden adecuadamente a otros tratamientos o presentan formas más complejas de la patología.

La atención a estos pacientes no se limita, sin embargo, a la consulta de Digestivo. El hospital mantiene también el apoyo de radiólogos expertos en enfermedad inflamatoria intestinal, que continúan realizando de forma sistemática estudios complementarios cuando son necesarios. Según el doctor José Antonio Alarcón, radiólogo de la Sección de Abdomen del Hospital General Universitario de Elche, “en los casos complejos se dispone de medios diagnósticos más avanzados como ecografía con contraste, resonancia magnética de pelvis y entero resonancia para definir actividad de la enfermedad en cada momento y determinar posibles complicaciones”.

El encuentro reunió a cerca de un centenar de asistentes en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

De este modo, la ecografía intestinal en consulta no sustituye a otras pruebas, sino que se integra en un circuito asistencial más amplio. En los casos de mayor complejidad, los estudios radiológicos avanzados siguen siendo claves para precisar la actividad de la enfermedad, detectar complicaciones y orientar la estrategia terapéutica. La combinación de una valoración inmediata en consulta con pruebas especializadas permite mejorar el seguimiento de una patología que puede requerir ajustes continuos.

Información para pacientes y familias

El Hospital General Universitario de Elche ha dado a conocer estos avances coincidiendo con el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se conmemora el 19 de mayo. Con motivo de esta fecha, el centro ha celebrado una jornada informativa dirigida a pacientes y familiares, con el objetivo de ofrecer información práctica y actualizada sobre estas patologías crónicas, mejorar el conocimiento sobre su abordaje y facilitar herramientas para el manejo diario.

El encuentro reunió a cerca de un centenar de asistentes y fue organizado conjuntamente por la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital General Universitario de Elche y la Asociación de Pacientes de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn de Valencia. En la sesión participaron especialistas del Servicio de Digestivo, profesionales de enfermería y nutrición, así como representantes de la asociación de pacientes.

La doctora Mariana Fe García Sepulcre ha destacado que este tipo de encuentros “permiten resolver dudas frecuentes y ofrecer herramientas útiles a los pacientes y sus familias para mejorar su calidad de vida y el manejo diario de la enfermedad”. La jornada se planteó así como un espacio de información y diálogo, en el que los pacientes pudieron conocer mejor los recursos disponibles y compartir inquietudes con los profesionales sanitarios que intervienen en su atención.

Durante la jornada, la doctora Lourdes Catalá, de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, abordó aspectos básicos de la enfermedad y su tratamiento actual, además de cuestiones específicas relacionadas con la patología en la mujer. La enfermedad inflamatoria intestinal puede presentar particularidades en distintas etapas vitales, por lo que la información especializada resulta especialmente útil para resolver dudas sobre evolución, tratamiento, seguimiento médico y calidad de vida.

El foro fue organizado conjuntamente por la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital General Universitario de Elche y la Asociación de Pacientes de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn de Valencia / INFORMACIÓN

La enfermera experta de la unidad, Rocío Candela, explicó el papel de enfermería en la atención a estos pacientes y ofreció recomendaciones prácticas para el día a día. El trabajo enfermero es una parte esencial en el seguimiento de la enfermedad, ya que facilita educación sanitaria, acompañamiento, resolución de dudas y apoyo en la adherencia a los tratamientos.

El programa incluyó también una charla sobre alimentación y enfermedad inflamatoria intestinal, impartida por Azahara Vela, nutricionista de la Asociación de Pacientes de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn de Valencia. La alimentación es una de las cuestiones que más dudas genera entre los pacientes, tanto durante los brotes como en los periodos de estabilidad, por lo que la sesión permitió abordar recomendaciones y aclarar preguntas habituales.

La jornada finalizó con un debate abierto y un turno de preguntas en el que los asistentes pudieron compartir experiencias y resolver dudas con los profesionales sanitarios. El objetivo del encuentro fue dar visibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal y reforzar la información disponible para pacientes y familiares, en paralelo a los avances asistenciales que el Hospital General Universitario de Elche está incorporando en la consulta y en el tratamiento de esta patología.