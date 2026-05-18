El Misteri d'Elx reafirma su legado universal 25 años después del reconocimiento de la Unesco

Elche celebraba este lunes el XXV aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con un acto institucional en el Museo de La Festa en el que el Patronato del Misteri reivindicó la vigencia de La Festa como una expresión única de fe, cultura, música, tradición y compromiso colectivo. La conmemoración recordó la proclamación aprobada el 18 de mayo de 2001 en París y sirvió para subrayar que el reconocimiento internacional no fue el punto de partida del valor del Misteri, sino la confirmación de una realidad sostenida durante siglos por la ciudad.

La celebración institucional del Patronato del Misteri se desarrolló hacia las 18.30 horas en el Museo de la Festa y reunió a representantes institucionales, miembros del Patronato, autoridades eclesiásticas, integrantes de la Capella y de las Escolanías, representantes universitarios y personas vinculadas a la familia del Misteri. El acto, presentado por el periodista Gaspar Maciá, tuvo como eje la defensa de la transmisión generacional de La Festa y la necesidad de preservar su esencia en un momento en el que el Patronato sitúa entre sus grandes retos la proyección exterior del drama asuncionista sin desvincularlo de su origen: la Basílica de Santa María, la devoción a la Mare de Déu de l’Assumpció y la participación de una comunidad que ha hecho posible que la representación continúe viva más de cinco siglos después.

El Patronato nombró a la Virgen de la Asunción Protectora de Honor del Misteri d'Elx y entregó su medalla a la Patrona a través del obispo Munilla / Áxel Álvarez

Una comunidad que sostiene La Festa

El presidente ejecutivo del Patronato del Misteri, Francisco Borja, abrió su intervención con una frase que utilizó como síntesis del sentido de la conmemoración: “El patrimonio vive porque una comunidad decide seguir transmitiéndolo.” A partir de esa idea, defendió que “probablemente no exista una definición mejor para explicar lo que significa el Misteri d’Elx”.

Borja recordó que el aniversario no se explicaba solo por la importancia artística, musical o escénica de la representación, sino por la continuidad de una comunidad comprometida con su preservación. “Hoy celebramos el XXV aniversario de la proclamación del Misteri como Patrimonio de la Humanidad”, señaló, antes de remarcar que el acto institucional no respondía únicamente a la relevancia cultural de La Festa, sino al esfuerzo colectivo que durante siglos ha permitido mantenerla. “La UNESCO no creó el valor del Misteri. Reconoció algo que Elche llevaba siglos sosteniendo”, afirmó.

Público asistente en Elche a la conmemoración del XXV aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad / Áxel Álvarez

El presidente ejecutivo del Patronato destacó que la Unesco reconoció “la singularidad y la extraordinaria belleza de una representación única en el mundo”, pero también “algo mucho más difícil de conseguir: la fidelidad de una ciudad a su tradición”. En ese recorrido histórico, situó algunos de los hitos que han permitido la continuidad de La Festa, desde la decisión del Consell Municipal de Elche en 1609 de asumir su financiación y organización en un momento decisivo para su continuidad, hasta el rescripto del papa Urbano VIII, firmado en 1632, que permitió la representación dentro de Santa María a perpetuidad.

Borja recordó también la declaración del Misteri como Monumento Nacional en 1931 por el Gobierno de la Segunda República y el compromiso de numerosas personas e instituciones que, desde hace siglos, han entendido que La Festa debía conservarse “por encima de cualquier circunstancia”. A su juicio, el Misteri ha llegado vivo hasta el presente gracias a una voluntad colectiva sostenida en el tiempo, una estructura de fidelidad que ha resistido dificultades, cambios de época y transformaciones sociales sin perder su esencia.

El responsable del Patronato advirtió, no obstante, de que ese orgullo lleva aparejada una responsabilidad. La obligación actual, sostuvo, ya no consiste solo en conservar, sino en transmitir. “Ese es el gran reto de nuestro tiempo: conseguir que el Misteri siga emocionando a nuevas generaciones sin convertirlo en otra cosa distinta de lo que es; proyectarlo sin vaciarlo de sentido y abrirlo al mundo sin separarlo nunca de su origen”, señaló.

El presidente del Patronato, la edil de Cultura y el obispo de Orihuela-Alicante muestran los reconocimientos del Misteri a la Virgen / Áxel Álvarez

En esa línea, defendió que proyectar el Misteri no significa alejarlo de Elche, sino ayudar a que más personas comprendan por qué la ciudad ha sido capaz de conservar durante siglos una expresión excepcional de fe, cultura, tradición y devoción popular. La conmemoración, insistió, no se había planteado únicamente como un aniversario, sino también como una reafirmación pública del compromiso institucional y colectivo con La Festa.

Borja subrayó en este punto el papel del Ayuntamiento de Elche, que históricamente ha desempeñado una función decisiva en la protección del Misteri, junto con el Obispado de Orihuela-Alicante, la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante, la Cátedra Misteri d’Elx, entidades privadas y muchas personas que trabajan por la representación desde ámbitos menos visibles, pero esenciales. “Porque el Misteri nunca ha dependido de una sola persona”, remarcó.

El presidente ejecutivo del Patronato hizo extensivo ese reconocimiento a los hombres y mujeres del Patronato Rector y de la Junta Rectora, así como a todas las personas vinculadas a La Festa desde ámbitos muy distintos. Según expuso, todo ese entramado responde a una misma convicción: proteger el Misteri significa proteger una parte esencial de la identidad de Elche.

La antigua ermita de San Sebastián en Elche, ahora Museo de la Festa, acogió el evento conmemorativo / Áxel Álvarez

El respaldo de la Casa Real

El acto institucional incorporó también el respaldo de la Casa Real a los actos conmemorativos. Durante la celebración se recordó que Su Majestad la reina doña Sofía aceptó la presidencia de honor de la programación organizada con motivo del aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Aunque no pudo asistir al acto celebrado en el Museo de la Festa, el Patronato trasladó su agradecimiento por un gesto que interpretó como un reconocimiento importante para La Festa y para la ciudad.

La alusión a la presidencia de honor de la reina Sofía se presentó como uno de los apoyos institucionales de mayor valor simbólico dentro de la conmemoración. El Patronato destacó que ese respaldo se sumaba a la dimensión histórica, religiosa y cultural del Misteri, una representación que sigue siendo uno de los grandes emblemas de Elche y una de las expresiones patrimoniales más singulares del mundo.

Durante el acto se incidió en que el Misteri no puede entenderse sin Santa María, sin la Mare de Déu, sin la fe ni sin la tradición que han acompañado a la ciudad durante siglos. Sobre esa base intervino el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien puso el acento en la necesidad de no dar por supuesta la transmisión religiosa que sostiene el sentido profundo de la Festa.

José Ignacio Munilla puso el acento en la necesidad de no dar por supuesta la transmisión religiosa que sostiene el sentido profundo de la Festa / Áxel Álvarez

Munilla explicó que, aunque a menudo se afirma que el Misteri está unido “por supuesto” a la devoción a la Mare de Déu, esa vinculación debe cuidarse y transmitirse. “No se puede dar nada por supuesto”, advirtió el obispo, que llamó a fundar bien “el ABC de la vida” y a poner las cosas desde su base. En su intervención, defendió que uno de los principales desafíos actuales es la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, especialmente la experiencia de María como madre desde la infancia.

El obispo sostuvo que el cuidado del Misteri debe avanzar de forma inseparable del cuidado de la transmisión religiosa tanto en la familia como en la parroquia y la escuela. En esa línea, se refirió a una tríada formada por familia, escuela y parroquia como espacios necesarios para que el Misteri responda a una experiencia interior y no quede reducido a una tradición cultural sin arraigo emocional o espiritual. A su juicio, si esa transmisión se debilita, existe el riesgo de que futuras generaciones vean La Festa como un elemento añadido, sin eco profundo en sus corazones.

La edil Irene Ruiz destacó la responsabilidad y orgullo de los ilicitanos por haber preservado el Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Munilla advirtió además de que los procesos de desarraigo cultural pueden acelerarse en la actualidad por los cambios sociales y tecnológicos. Según planteó, hoy una persona puede vivir físicamente en Elche pero tener su cabeza y su corazón “en otro lugar”, lo que aumenta el riesgo de desconexión con las raíces culturales y religiosas. Por ello, insistió en la importancia de reforzar los vínculos que dan sentido al Misteri y de evitar que su transmisión quede reducida a una simple continuidad formal.

Bendición apostólica del Papa

La conmemoración contó igualmente con un gesto procedente del Vaticano. El presentador del acto explicó durante su intervención que el XXV aniversario había recibido un respaldo especialmente significativo del Santo Padre, señaló Maciá, que destacó la importancia del gesto para una representación que mantiene viva, siglos después, la unión entre fe, tradición y cultura alrededor de la Mare de Déu. La bendición apostólica formó parte de la celebración religiosa posterior en la basílica de Santa María.

El alcalde de Elche asisitó a la misa conmemorativa del 25 aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad / Áxel Álvarez

En el acto institucional, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz, intervino en representación municipal y disculpó la ausencia inicial del alcalde, Pablo Ruz, al explicar que “por cargo y por responsabilidad debería ser él que les diga unas palabras, pero la vida... se ha retrasado un poquito y llegará en unos minutos”. La concejala agradeció la presencia de autoridades, representantes públicos, universidades, cantores, escolanos y miembros de la amplia familia del Misteri, a quienes dio las gracias por participar en una celebración que consideró especialmente relevante para la ciudad. Aunque el alcalde no estuvo, sí lo hicieron varios miembros más de su gobierno, tanto de su partido como de Vox (Aurora Rodil). El PSOE también movilizó a sus representantes municipales y estuvieron los exalcaldes Diego Maciá y Manuel Rodríguez. La portavoz de Compromís, Ester Díez, también se sentó en la bancada del público, como el expresidente del Patronato Modesto Crespo; la magistrada María José Boix; el comisario de la Policía Nacional, Pedro Montore; o el excomisario José Javier Cuasante; así como miembros del clero como Vicente Martínez, rector de la basílica Santa María, o el vicario episcopal de la Zona III, el crevillentino Lucas Galvañ Ruso. También estuvieron presentes los diputados autonómicos del PP José Salas y Lucía Peral.

Ruiz agradeció también las intervenciones del obispo y del presidente ejecutivo del Patronato. Al dirigirse a Francisco Borja, destacó “sus palabras, pero las de hoy y por sus hechos durante todos estos años con el Misteri”, antes de expresar públicamente su reconocimiento por el trabajo desarrollado en favor de La Festa.

La imagen de la Patrona de Elche presidió la misa conmemorativa / Áxel Álvarez

La concejala situó la conmemoración en una secuencia de aniversarios de fuerte carga simbólica. Recordó que en 2025 se celebró también el 75 aniversario de la definición del dogma de la Asunción por parte de Pío XII y subrayó que este tipo de efemérides son importantes no solo por el paso del tiempo, sino por el peso de la responsabilidad que asumen quienes heredan el Misteri. Ruiz matizó que esa responsabilidad no se entiende en Elche como una carga, sino como un motivo de orgullo compartido.

En su intervención, la edil reivindicó el vínculo emocional entre la ciudad y La Festa. Recordó que los ilicitanos llevan más de 500 años cantando a la esperanza y a la vida a través del Misteri y que cada 14 y 15 de agosto las voces de la Capella y de las Escolanías hacen que Elche “abra el cielo” para cantar la muerte, Asunción y coronación de la Virgen. Ese, defendió, era el verdadero motivo de la celebración.

"Con el corazón lleno de alegría"

Ruiz afirmó que Elche celebraba el aniversario “con el corazón orgulloso y lleno de alegría”, consciente de que el Misteri supera a quienes hoy tienen la responsabilidad de protegerlo. “Es el alma de un pueblo”, señaló, antes de expresar su deseo de que dentro de otros 25 años las campanas vuelvan a repicar, las cohetas suenen de nuevo y la Virgen vuelva a salir a la calle. Para la concejala, esa continuidad es precisamente lo que hace grande al Misteri y al pueblo que lo lleva en su alma.

Escolanía y Capella del Misteri d'Elx durante la misa de este lunes / Áxel Álvarez

El acto institucional concluyó con una idea compartida por las distintas intervenciones: la declaración de la Unesco no cerró una etapa, sino que abrió una responsabilidad permanente. Veinticinco años después de su proclamación como Patrimonio de la Humanidad, el Misteri d’Elx continúa siendo presentado por sus custodios como un patrimonio vivo, sostenido por instituciones, cantores, familias, devotos, investigadores y ciudadanos que han hecho posible que La Festa siga naciendo cada año en el mismo lugar, junto a la Mare de Déu de l’Assumpció, como una de las señas más profundas de la identidad ilicitana.

Fieles en la misa de acción de gracias por el 25 aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad / Áxel Álvarez

Conmemoración religiosa

Los actos conmemorativos en el día de la declaración de la Unesco continuaron con la solemne Misa de Acción de Gracias en la basílica de Santa María, presidida por el obispo Munilla y que contó con la intervención de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx. En este evento ya sí estaba presente el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

Cantores del Misteri portaron a la Patrona de Elche en procesión este lunes por el 25 aniversario de la declaración de la Unesco / Áxel Álvarez

Al finalizar los oficios religiosos se rememoró la espontánea procesión con la que centenares de ilicitanos celebraron el momento histórico de aquel 18 de mayo de 2001. En los alrededores de la basílica, una nueva multitud acompañó a la Virgen de la Asunción en un cortejo que contó con la participación de la Banda Sinfónica de Elche, interpretando piezas como "Asunción coronada" o "El abanico", y con cohetada y repique de campanas a la entrada y a la salida de la Patrona de la ciudad.