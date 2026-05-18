El obispo Munilla en Elche: “Un tesoro como el Misteri necesita una basílica bien cuidada”

El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, aprovechó el acto institucional del XXV aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco para situar la restauración de la basílica de Santa María como uno de los grandes retos que afronta la ciudad en esta nueva etapa de protección y proyección de La Festa. El prelado defendió que una representación de la dimensión espiritual, cultural y patrimonial del Misteri necesita desarrollarse en un templo que esté a la altura del valor que acoge cada mes de agosto.

Munilla explicó que el aniversario no solo debía servir para mirar al reconocimiento internacional concedido por la Unesco en 2001, sino también para asumir nuevas responsabilidades. Entre ellas, puso el foco en el estado de la basílica ilicitana, escenario inseparable del drama asuncionista y espacio en el que La Festa conserva su sentido originario. El obispo vinculó directamente el cuidado del Misteri con el cuidado del lugar en el que se representa y donde se venera a la Mare de Déu de l’Assumpció.

Una fundación para captar ayudas

Durante su intervención, Munilla afirmó que “tenemos un reto muy importante 25 años después con la restauración de la basílica”. Según detalló, la diócesis trabaja ya en la constitución de una fundación que permita adecuarse a las exigencias legales necesarias para solicitar ayudas y canalizar fondos destinados a esa intervención.

El obispo Munilla saluda a la Virgen de la Asunción, Patrona de Elche / Áxel Álvarez

“Tengo toda la conciencia y, como ya dijimos en su tiempo, estamos constituyendo una fundación para adecuarnos a las exigencias legales a la hora de solicitar las ayudas”, señaló el obispo, que avanzó que espera poder presentar próximamente a los patronos de esa entidad. “Estamos ya teniendo los primeros contactos para que se pueda poner en marcha”, añadió.

El responsable de la diócesis subrayó que la actuación no puede demorarse y utilizó una imagen especialmente gráfica para expresar la necesidad de intervenir en Santa María. A su juicio, “un Misteri sin que la basílica que lo acoge esté bien cuidada sería una contradicción”, porque supondría celebrar un tesoro en un lugar que no refleja adecuadamente la importancia de aquello que alberga.

Apoyo institucional y ciudadano

Munilla apeló a la necesidad de que la futura fundación y la restauración de la basílica cuenten con un respaldo amplio. El obispo pidió que el proyecto tenga apoyo institucional y que las distintas administraciones e instituciones se unan en torno a un objetivo común, al margen de cualquier diferencia política o competencia entre organismos.

“Me gustaría que este reto de la fundación, que tiene como finalidad recaudar los fondos necesarios para esa restauración, tenga el apoyo de todas las instituciones, que no haya rivalidades, que todos nos unamos en algo que es común”, planteó el obispo durante el acto institucional celebrado por el Patronato del Misteri en el Museo de La Festa.

El obispo solicitó el apoyo de la ciudad de Elche a la restauración de la basílica Santa María / Áxel Álvarez

El prelado también defendió que la restauración de Santa María debe implicar a la sociedad ilicitana. En ese sentido, pidió que la iniciativa no se limite a un esfuerzo administrativo o institucional, sino que cuente con apoyo popular, como corresponde a un templo que ocupa un lugar central en la identidad religiosa, cultural y festiva de Elche.

Munilla vinculó esa llamada a la participación ciudadana con el significado del propio aniversario. Según expuso, el 25 aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad ofrece una oportunidad para explicar, programar y asumir de forma compartida la necesidad de preservar la basílica. “Me parece que en el 25 aniversario es una buena posibilidad para decirlo, programarlo y tomar todos una conciencia compartida de que está en manos de todos”, indicó.

El templo de La Festa

La basílica de Santa María es el escenario natural e histórico del Misteri d’Elx, la representación sacrolírica medieval que cada agosto reúne a la ciudad en torno a la muerte, Asunción y coronación de la Virgen. El templo no es solo un espacio arquitectónico, sino una parte esencial del propio Misteri, ya que su interior, su cúpula, su tramoya aérea y su vinculación con la Mare de Déu forman parte inseparable de la experiencia de La Festa.

Por eso, el obispo defendió que el cuidado material de Santa María es también una forma de expresar la devoción y el respeto hacia lo que allí se celebra. “Nuestra fe y nuestro amor a María se traduce en hechos”, afirmó Munilla, que situó la restauración como una causa común para la ciudad y para todas las instituciones llamadas a proteger el patrimonio ilicitano.

La intervención del obispo llegó en una jornada especialmente simbólica para Elche, marcada por la conmemoración del reconocimiento de la Unesco y por los mensajes institucionales en defensa de la transmisión del Misteri a las nuevas generaciones. En ese contexto, Munilla introdujo el reto de Santa María como una tarea prioritaria para garantizar que el principal escenario de La Festa se mantenga en condiciones adecuadas para el futuro.

El mensaje del prelado dejó una idea central: la conservación del Misteri no puede separarse del cuidado del templo que lo acoge. Tras 25 años como Patrimonio de la Humanidad, la restauración de la basílica de Santa María aparece como el siguiente gran desafío patrimonial de una ciudad que ha hecho de La Festa uno de sus signos de identidad más profundos.