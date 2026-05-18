El PSOE de Elche carga contra PP y Vox por tener 400 facturas sin pagar con retrasos de un año y medio

El PSOE de Elche puso este lunes el foco en los retrasos de hasta un año y medio en el pago a proveedores, el aumento de facturas pendientes de ejercicios anteriores y el deterioro de la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. La concejala socialista Patricia Macià denunció que el bipartito de PP y Vox abonará en junio de 2026 facturas correspondientes a la Navidad de 2024 mientras se destinan recursos a obras y asfaltado.

Macià reveló que el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos asciende a tres millones de euros, 665.000 euros más que en 2025, repartidos en 408 facturas de distintos departamentos municipales. La edil advirtió, además, de que la estabilidad presupuestaria se ha reducido en 22 millones de euros en apenas cinco meses.

Falta de información

Desde el grupo municipal afearon que el Ejecutivo local no haya informado públicamente acerca de dos modificaciones presupuestarias, la 14 y la 15, por un importe conjunto de 4,24 millones de euros. Ambas han sido aprobadas en Junta de Gobierno y se debatirán en la Comisión de Hacienda prevista este martes y previa al pleno de mayo.

Sobre la primera de esas modificciones, contempla más de tres millones de euros para pagar facturas de ejercicios anteriores mediante el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito. Según Macià, este mecanismo ha aumentado de forma notable desde 2024, cuando el importe reconocido fue de 1,2 millones de euros.

Entre las facturas pendientes, la concejala citó gastos de noviembre de 2024, como cuñas de radio de la Navidad de ese año por valor de 6.000 euros y una factura de 351 euros correspondiente al arbitraje del Torneo Festa d’Elx en agosto de 2024. Según detalló, esta última se registró ese mismo verano, pasó por Hacienda en septiembre, por Intervención en octubre y no se abonará hasta este verano, con casi dos años de demora.

Los socialistas también expusieron que hay facturas del parque móvil y de talleres de vehículos pendientes desde enero de 2025. En cuanto a la segunda modificación, que asciende según el grupo municipal a 1.176.000 euros contempla la creación de cinco nuevas partidas presupuestarias. Una de ellas corresponde a la liquidación de la construcción del pabellón inclusivo, por 490.000 euros, financiada con remanentes procedentes de 20 partidas de inversión.

Rehabilitación

Macià cuestionó que esos fondos no se destinaran a otras actuaciones que, a su juicio, siguen pendientes, como la asistencia técnica para la rehabilitación de la Torre de Ressemblanch, dotada con 250.000 euros; una subvención de 50.000 euros para rehabilitación de edificios de vivienda del año 2020; o 30.000 euros para la mejora y renovación de instalaciones educativas. En este último caso, citó el CEIP Dama d’Elx, del que aseguró que requiere “mucha inversión”.

La concejala también pidió explicaciones sobre una nueva partida de 205.000 euros para “Regeneración y Renovación Urbana en el barrio de San Antón”. Según señaló, el expediente no aclara el destino concreto de ese dinero y la partida no figura inicialmente en el presupuesto de inversiones.

El PSOE tampoco ha pasado por alto una partida de 800.000 euros para obras en puntos conflictivos de la ciudad, que se financiará en dos anualidades. Para este ejercicio se prevén 420.000 euros, con cargo a operaciones de endeudamiento. Macià advirtió de que, pese a estar a finales de mayo, el gobierno municipal no ha explicado cuál es el importe del préstamo previsto para este año ni cuándo se solicitará.

Presupuesto

La edil socialista también reprobó que en sólo cinco meses, de enero a mayo, el saldo positivo de la situación presupuestaria ha pasado de 24 a 1,7 millones, lo que definió como "una bola cada vez más grande de gastos que de ingresos”, alertando de que esa dinámica tendrá consecuencias, de la misma forma que manifestó que la deuda municipal sigue subiendo y que no se han destinado los 200.000 euros que, según el PSOE, faltaban para las ayudas al IBI.

En otro orden de cosas, desde la oposición trasladaron que existe una “gran acumulación de expedientes” en el área de Rentas por falta de personal en la Concejalía y se mostraron sorprendidos de que el presupuesto de 2026 acumule ya 15 modificaciones en solo cinco meses, según los cálculos del PSOE.