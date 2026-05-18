Los robos de material de obra en el puerto pesquero de Santa Pola torpedean el blindaje de la lonja

Cuando el material para evitar que los ladrones entren termina también robado. Es lo que ha ocurrido en Santa Pola en pleno proceso de blindaje del puerto pesquero tras años de vandalismo. Hace escasamente un mes el Ayuntamiento trasladaba que la Dirección General de Puertos de la Generalitat había dado luz verde a un paquete de medio millón de euros para dotar de más seguridad y eficiencia a la infraestructura portuaria.

Pues bien, cuando hace unos días se iniciaron los trabajos para instalar el vallado a la altura de la lonja, una medida que impedirá a personas ajenas entrar a la subasta y acercarse a las embarcaciones, las obras han sido víctimas de dueños de lo ajeno que se hicieron con los anclajes del cercado, una situación que provocó que los trabajos se paralizasen.

Desde la Cofradía de Pescadores trasladan que se han identificado a posibles autores y que la situación se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil mientras lamentan que pueda irse al traste el calendario inicial, que fijaba que durante mayo estaría completado el vallado, fechas que ahora creen que se atrasarán hasta junio.

Botellón

Precisamente estos últimos robos refuerzan los argumentos de la institución de la villa marinera, que lleva años reivindicando más seguridad en el puerto frente a saqueos, especialmente cuando llega la noche. José Antonio Díez Ruso, secretario de la Cofradía de Pescadores, expone que el puerto pesquero se había terminado convirtiendo en un punto elegido por adolescentes para hacer botellón y que las denuncias por robos no han cesado.

"Nos han quitado sensores de pesca, se suben a los barcos y se llevan ordenadores de a bordo, han roto redes de pesca...". Tras las constantes demandas, el Consell finalmente ha admitido la petición de cerrar una parte del puerto exclusivamente para uso del sector. Por el día el enclave será accesible con vigilancia mientras que en horario nocturno permanecerá totalmente cerrado el perímetro donde llega la mercancía.

Material de obra para el acondicionamiento del puerto de Santa Pola / Áxel Álvarez

Díez expone también que con esta actuación se garantizará estacionamiento para los especialistas del sector, como mayoristas, que se desplazan con furgones y camiones "con tal de que puedan aparcar sin problemas y circular libremente sin tener que esquivar turistas", manifiestan desde la Cofradía, que reconocen que estas bandas de estacionamiento las venían utilizando visitantes que llegaban a las playas.

Lectores

Para controlar quien entra y quien sale, la entidad ya incorporó lectores de matrículas y con su propio presupuesto contrata personal de seguridad las 24 hora pese a que llevan años tratando de que la Administración autonómica corra con los gastos de seguridad por tratarse de un enclave sobre su competencia.

En cuanto a lo que es el lavado de imagen a la zona de trabajo de los marineros está financiado por la Dirección General de Puertos, órgano dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación con apoyo de la Cofradía y del propio Ayuntamiento.

Cerramiento

Fue en abril cuando se tomaron mediciones para efectuar elcerramiento de un tramo del recinto portuario, después de que un mes antes, en marzo, tuviea lugar una reunión con técnicos del Consell en la que los pescadores y el Ayuntamiento reforzaron esta petición conjunta en busca de más garantías para el sector.

En el orden del día de aquel encuentro figuraban diversas reivindicaciones relacionadas con la mejora del puerto y de las condiciones de trabajo de los marineros. El patrón mayor de la cofradía de Pescadores, José López, ya expuso en esa reunión con responsables autonómicos que era necesario mejorar la seguridad en el puerto.

Trasladó entonces que está abierto a todo transeúnte todo el día y, especialmente en verano, convirtiéndose en lugar social de los jóvenes y otras personas que realizan actos de vandalismo. "Nos han roto artes de pesca, se han subido a los barcos, nos han robado, han roto lunas de coches,...”, advertía entonces el representante. La entidad llegó a presentar un proyecto de vallado del recinto portuario aunque las demandas se tomaron en cuenta sólo de forma parcial, ya que no se vallará todo el recinto si no solo la parte próxima a la cofradia.

Al margen, se reforzará también el cantil de la lonja en la zona más próxima al agua, uno de los puntos más sensibles por su exposición constante al desgaste. También se acometerá el reasfaltado de las áreas más deterioradas, una intervención clave para mejorar la movilidad dentro del recinto y evitar riesgos tanto para vehículos como para peatones.

Atraques

A estas actuaciones se sumará la renovación de los puntos de atraque para garantizar la operatividad de la flota pesquera, así como la instalación de nueva señalética y cartelería que ordene mejor los espacios y refuerce la seguridad sobre el que es el puerto pesquero de la Comunidad Valenciana con más embarcaciones y más cantidad de capturas.

De igual forma, también se anunció que se mejorarán las puertas de las casetas de pertrechos, utilizadas diariamente por los profesionales del mar. Precisamente encima de estas instalaciones se ha incorporado el sistema de abastecimiento energético mediante placas solares, financiado con fondos europeos y con una inversión superior a los 240.000 euros.

Este sistema, con los paneles ya colocados, permitirá el autoabastecimiento energético del puerto y se adelanta que supondrá un importante ahorro para los usuarios, especialmente para los pescadores, que dependen de un consumo energético constante para actividades como la producción de hielo.

Toma de luz

En esa batería de demandas, también le solicitaron la instalación de más puntos de toma de luz de tierra, siendo insuficientes los actualmente existentes, la renovación del generador del puerto, la sustitución de norays en mal estado, la reparación del hormigón en el cantil del muelle y de las puertas de algunas casetas de pertrechos rotas por el vandalismo, actuaciones en las que, mayoritariamente, se va a actuar.

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Entonces se informó que la subdirección general de Pesca se encargará de mejorar las zonas de sombra donde trabajan los rederos y la posibilidad de instalar un punto limpio. En esa reunión también se puso sobre la mesa el mal estado del pantalán de artes menores, la falta de personal de limpieza y recogida de residuos y los contenedores de basura de la Isla de Tabarca.