La saturación lleva al Hospital General de Elche a activar los trámites para habilitar camas en la planta baja

La saturación en el departamento de salud del Hospital General Universitario de Elche no sólo ha llevado a que, al cierre del pasado año, el centro se situara a la cabeza en demora quirúrgica de toda la Comunidad Valenciana. Además, en solitario, y ampliando la distancia respecto a otras infraestructuras sanitarias, hasta el punto de que el tiempo medio de espera para una intervención llegó hasta los 137 días, bastante por encima de los 88 que hay de media en la autonomía. Esa presión asistencial también ha llevado a que, desde la dirección, hayan empezado a mover ficha para tratar de ganar espacio para los ingresos. Por eso mismo, se quiere habilitar una nueva zona de hospitalización con camas en la planta baja del edificio principal del Hospital General ilicitano.

El Hospital General de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Para 2028

Para ello, y como primer paso, acaban de salir a licitación los servicios de redacción de proyecto de obras e instalaciones, el estudio de seguridad y salud, y los trabajos de dirección de obra por algo más de 133.000 euros y un plazo de ejecución total de 15 meses. De ese tiempo, se dan dos meses desde la firma del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, y la redacción de proyectos de desarrollo de instalaciones, mientras que la duración estimada de las obras se sitúa en trece meses, lo que implicaría que la nueva zona de hospitalización podría ser una realidad para 2028.

Documento de finales de abril

En este sentido, en la memoria en la que se justifica la necesidad de acometer esta actuación, firmada a finales del pasado mes de abril, se sostiene de forma literal que, “actualmente, el hospital presenta una alta demanda asistencial que ha incrementado la presión sobre las unidades de hospitalización existentes, generando situaciones de saturación que afectan tanto a la calidad asistencial como a la eficiencia del centro”. Así las cosas, se apostilla que en la planta baja del edificio principal “hay disponibilidad de espacios actualmente libres y adecuados para albergar una nueva unidad de hospitalización”, de ahí que se abogue por la creación de nuevas camas hospitalarias, algo que, según se especifica en el informe de abril, ya está contemplado en el plan director del hospital, “lo que respalda la necesidad estratégica y planificada de esta actuación”, se puntualiza.

UCI quirúrgica del Hospital General de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

“De extrema necesidad”

No obstante, para poder acometer las obras, el primer paso es la contratación previa del proyecto técnico correspondiente, que es donde se deben recoger todas las cuestiones arquitectónicas, técnicas y normativas que permitan poner en marcha ese nuevo espacio para hospitalizaciones. “Se considera de extrema necesidad la redacción de un proyecto para poder licitar las obras de reforma lo antes posible”, se sostiene, apelando a la urgencia de las actuaciones.

Dos décadas desde la última actuación

Más avanzado, dada también su urgencia, parece que está la obra de reforma integral de paritorios del Hospital General Universitario de Elche. Más que nada porque, en este caso, los trabajos ya han salido a licitación por casi 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, lo que llevaría a que estuviera todo completado de cara a 2027. “Los paritorios del Hospital General Universitario de Elche fueron objeto de su última reforma integral hace más de veinte años, circunstancia que ha provocado que, pese a las labores de mantenimiento realizadas, presenten en la actualidad un grado de obsolescencia funcional, técnica y estética que dificulta su adecuación a las nuevas técnicas asistenciales y a los actuales modelos de atención al parto”, se dice en el informe que avala esta actuación, también de finales del pasado mes de abril.

Carteles anuncian unas obras que no existen en el Hospital General Universitario de Elche. / Áxel Álvarez

Renovación integral

El documento apunta que “las instalaciones existentes necesitan una renovación integral para garantizar condiciones óptimas de seguridad, eficiencia, fiabilidad y cumplimiento de la normativa vigente”, y se añade que “la configuración espacial y los acabados actuales no responden a los criterios contemporáneos de confort, intimidad y bienestar, ni a las recomendaciones en materia de humanización de la atención al parto, que promueven entornos más amables, acogedores y funcionales tanto para las madres y padres como para los recién nacidos”. Por eso mismo, se apela a la necesidad de acometer una reforma integral de los paritorios “con el fin de modernizar las instalaciones, adaptar los espacios a las nuevas necesidades asistenciales, y mejorar la experiencia de las usuarias y del personal sanitario, garantizando un entorno seguro, confortable y humanizado, acorde con los estándares actuales de la atención sanitaria pública”.

Bloque quirúrgico

Todo en un contexto, además, en el que ya se ha adjudicado a la UTE RefBQ Elx el servicio de redacción del proyecto y la dirección de obra para la reforma integral del bloque quirúrgico del Hospital General Universitario de Elche. “Los quirófanos actuales del hospital evidencian una gran fatiga y decrepitud, se está trabajando en precario y sin ningún tipo de actualización desde hace años”. Todo ello, además, “provocado por el enorme retraso en los plazos de ejecución del nuevo bloque quirúrgico; retraso que ha provocado la actual situación: ni se dispone de los nuevos quirófanos (que deberían haber estado terminados en octubre de 2024), ni se han ido actualizando los quirófanos actuales”, decían desde la dirección del departamento de salud del Hospital General de Elche en un escrito firmado el pasado 26 de diciembre en el que justificaban la actuación. La redacción del proyecto y la dirección de obra se adjudicó por 388.770 euros, aunque había salido a licitación por algo más de 577.000 euros. En este caso, el plazo de ejecución es de tres años. Con ello, lo que se busca es una reforma inmediata, porque desde la dirección, en la memoria, dan por hecho que el nuevo bloque quirúrgico no será una realidad a corto plazo y avisan de que, en caso de que no se adecúen las instalaciones, se arriesgan a que sigan aumentando las listas de espera en las operaciones en el centro, cuando ya están en el top en la Comunidad Valenciana en retrasos.