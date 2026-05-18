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La UMH de Elche celebra las graduaciones de Periodismo, Comunicación Audiovisual y el doble grado

Las promociones de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas reunieron a estudiantes, docentes y responsables académicos en el Aula Magna del edificio ilicitano de Altabix

18 05 26 graduación periodismo

18 05 26 graduación periodismo / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Universidad Miguel Hernández de Elche celebraba estos días en el campus ilicitano los actos de graduación de tres titulaciones vinculadas al ámbito de la comunicación: el Grado en Periodismo, el Grado en Comunicación Audiovisual y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Las ceremonias tuvieron lugar en el Aula Magna del edificio Altabix, donde el alumnado estuvo acompañado por familiares, profesorado y representantes académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche.

Los actos servían para despedir a nuevas promociones universitarias que concluyen su etapa formativa en la UMH. En concreto, la universidad celebró la graduación de la XVIII Promoción del Grado en Periodismo, la XVII Promoción del Grado en Comunicación Audiovisual y la IV Promoción del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Todas ellas pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, cuya decana, Carmen Victoria Escolano, presidió las ceremonias.

Graduación de Periodismo

El Grado en Periodismo reunió a su XVIII promoción en el Aula Magna de Altabix en un acto presidido por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. La ceremonia contó también con la participación del vicedecano del Grado en Periodismo, Félix Arias Robles, y del profesor de la UMH Sergio Martínez Mahugo, que ejerció como padrino de la promoción.

Los nuevos graduados en Periodismo junto a sus profesores en el Aula Magna del edificio Altabix en Elche

Los nuevos graduados en Periodismo junto a sus profesores en el Aula Magna del edificio Altabix en Elche / INFORMACIÓN

Durante el acto, la universidad reconoció el cierre de una etapa académica para el alumnado de Periodismo, una titulación orientada a la formación de futuros profesionales de la información. La promoción culmina así su recorrido universitario en el campus de Elche, en una ceremonia institucional en la que se puso el foco en el paso de los graduados hacia su nueva etapa profesional.

Comunicación Audiovisual y doble grado

La UMH celebró también las graduaciones de la XVII Promoción del Grado en Comunicación Audiovisual y de la IV Promoción del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Ambas promociones compartieron ceremonia en el Aula Magna del edificio Altabix, bajo la presidencia de la decana Carmen Victoria Escolano.

Foto de familia en la graduación de los alumnos de COmunicación Audiovisual y Doble Grado

Foto de familia en la graduación de los alumnos de COmunicación Audiovisual y Doble Grado / INFORMACIÓN

En este acto participaron, además, el vicedecano del Grado en Comunicación Audiovisual, Francisco Julián Martínez; el vicedecano del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, Damián Jordá; y el profesor de la UMH Joaquín Juan Penalva, padrino de las dos promociones.

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Con estas ceremonias, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche cierra un nuevo ciclo académico para sus titulaciones de comunicación. Las promociones de Periodismo, Comunicación Audiovisual y el doble grado se incorporan ahora a una nueva etapa tras completar su formación en la Universidad Miguel Hernández.

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