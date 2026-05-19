El alcalde de Elche celebra el plan del obispo Munilla para restaurar la basílica de Santa María

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, valoraba como una “buenísima noticia” el anuncio del Obispado de Orihuela-Alicante para impulsar la restauración de la basílica de Santa María, el principal monumento de la ciudad y sede del Misteri d’Elx. El regidor explicaba que el Ayuntamiento no puede promover directamente un proyecto de rehabilitación porque el templo no es de titularidad municipal, aunque sí ha dejado abierta la puerta a estudiar vías de colaboración institucional cuando quede constituida la fundación anunciada para canalizar la actuación.

Ruz recordaba que el edificio pertenece al Obispado, aunque subrayaba su dimensión simbólica para el conjunto de la ciudad. “Santa María trasciende lo religioso, es propiedad del Obispado, pero es propiedad de todos de manera simbólica”, señalaba. En este sentido, el alcalde considera que la conservación del templo no puede entenderse solo como una cuestión eclesiástica, sino como un asunto patrimonial y ciudadano.

Una restauración pendiente

El alcalde insitía en que el Ayuntamiento llevaba tiempo expresando la necesidad de actuar en la basílica, pero recalcaba que la iniciativa correspondía a la propiedad del inmueble. “Creo que es una buenísima noticia. Sabéis que nosotros lo hemos dicho con mucha frecuencia: el Ayuntamiento no puede impulsar un proyecto de restauración de la Basílica porque no es propiedad del Ayuntamiento”, explicaba.

Según Ruz, el papel municipal puede ser el de promover, acompañar y explorar herramientas de cooperación, pero no el de liderar por sí solo una intervención sobre un edificio que no forma parte del patrimonio municipal. “Nosotros podemos promover, podemos poner en marcha cualquier herramienta para restaurar e intervenir en un edificio siempre y cuando sea municipal o en un espacio municipal”, precisaba.

El alcalde de Elche y el obispo Munilla pudieron comprobar este lunes las nuevas redes en la basílica / V. L. Deltell

El regidor celebraba el paso dado por el Obispado y avanzaba que el Ayuntamiento se sentará a hablar con la nueva fundación cuando esté formalmente constituida. “Lo que ahora vamos a hacer es, cuando tengan la fundación constituida, sentarnos a hablar y ver hasta dónde las administraciones públicas podemos colaborar”, indicaba.

El principal monumento de Elche

Ruz subrayaba la importancia de que la Basílica no continúe deteriorándose ni dependa de soluciones provisionales. “Lo que no puede ser es que Santa María esté llena de redes”, afirmaba, en referencia a los elementos de protección instalados en el templo. Para el alcalde, el edificio tiene una relevancia patrimonial única dentro del municipio.

“Es el principalísimo monumento de esta ciudad”, señalaba el primer edil, quien recordaba que Santa María es la sede del Misteri d’Elx, declarado Patrimonio de la Humanidad, y casa de la Patrona de Elche. Esa triple condición —monumental, religiosa y cultural— refuerza, a su juicio, la necesidad de una restauración ambiciosa.

El alcalde defendía que se encontrarán fórmulas para financiar la intervención entre distintas partes. “Seguro que encontramos entre todos formas de financiar la intervención”, apuntaba. Entre esas vías estarán previsiblemente las aportaciones privadas canalizadas por la fundación, las posibles colaboraciones públicas y las deducciones fiscales vinculadas a donaciones.

Ruz resaltaba precisamente que este tipo de estructuras pueden facilitar la implicación de particulares y empresas. “Eso permite desgravaciones fiscales, deducciones fiscales importantes en la declaración de la renta”, indicaba, en referencia a las aportaciones que puedan realizarse para sufragar la restauración.

El vínculo del doctor Caro

El alcalde mencionaba también el denominado vínculo del doctor Caro, una herramienta histórica sobre la que el Ayuntamiento ha hablado con el Obispado, aunque ha señalado que no guarda relación directa con la fórmula anunciada ahora. Ruz indicaba que ese vínculo procede del siglo XVII y que se han estudiado posibles fórmulas, aunque el Obispado trasladó al Ayuntamiento que primero quería definir el sistema de financiación general de la basílica. “El Obispado siempre nos dijo: vamos a buscar primero la fórmula para la financiación de la Basílica y luego hablamos del vínculo”, señalaba.

El alcalde considera que ambas cuestiones están ya en marcha y que el anuncio del Obispado abre un escenario favorable. “Está todo en marcha. Una gran noticia que celebramos”, concluía.

Con estas declaraciones, Ruz sitúa al Ayuntamiento en una posición de apoyo y eventual colaboración, pero mantiene que el liderazgo inicial corresponde al Obispado como titular del inmueble. La restauración de Santa María se perfila así como una operación de ciudad, llamada a implicar a instituciones, fieles, empresas y ciudadanía en torno al edificio más representativo del patrimonio ilicitano.