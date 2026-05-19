El bipartito de Elche abre ya la pasarela sobre las vías del tren en Altabix y prepara una fiesta de inauguración

La nueva pasarela peatonal de Altabix quedaba abierta desde este martes para comunicar las dos partes del barrio separadas por las vías del tren, después de una inversión cercana a los 3 millones de euros y de meses de tramitación, obras, permisos y retrasos vinculados, según el alcalde de Elche, Pablo Ruz, a la relación con Adif y a los problemas de ejecución provocados por las lluvias. La infraestructura permitirá salvar el trazado ferroviario y conectar el entorno norte de Altabix con la zona próxima a Kelme y la Jefatura de la Policía Local. Lo que ahora se abre es la pasarela a pie plano. En unos días se abrirán las escaleras que dan al parque del Saltamontes y se instalarán los paneles protectores de la intimidad de los vecinos del entorno.

El regidor presentaba la apertura de la pasarela como un “hito histórico” para un barrio que, según subrayaba, estaba “partido en dos”. “En este martes presentamos ya prácticamente las obras concluidas de esta pasarela que une las dos partes de Altabix”, señalaba Ruz. El alcalde destacaba que la actuación no se limita al puente, sino que incluye una intervención amplia de ajardinamiento en una zona que hasta ahora era prácticamente de tierra y hierba.

La pasarela sobre las vías del tren ya está en uso para unir el barrio de Altabix / Áxel Álvarez

Apertura inmediata y escaleras pendientes

La pasarela puede utilizarse ya desde este martes, aunque todavía no está abierto el acceso por las escaleras monumentales situadas en la parte sur. “Hoy abrimos ya la pasarela definitivamente, falta abrir las escaleras”, indicaba el alcalde. Según explicaba, esa parte se terminará en las próximas semanas, antes de la inauguración oficial prevista para finales de mayo o primeros de junio.

Ruz describía el acceso escalonado como “las escaleras de Rocky” y destacaba su envergadura, según dijo, cerca de 100 escalones que permitirán comunicar la pasarela con el llamado parque del Saltamontes y con el acceso hacia la zona del estadio. “Final de mayo, primeros de junio. Sólo resta terminar toda la jardinería, garantizar que el césped y la grama vayan bien y luego ya poder inaugurarla con una fiesta de tarde con niños, con hinchables y con alegría, que de eso se trata”, explicaba.

La inauguración oficial se plantea como una tarde de encuentro con los vecinos, especialmente con los niños del entorno. El alcalde insistía en que, más allá de la apertura técnica de la infraestructura, el gobierno local quiere hacer una presentación pública que permita a los vecinos valorar el nuevo espacio creado.

La pasarela de Elche sobre las vías del tren de Cercanías Alicante-Murcia tiene una longitud de 44 metros / Áxel Álvarez

La pasarela presenta un tablero de más de 5 metros de anchura y una longitud aproximada de 44 metros entre un extremo y otro. El alcalde insistía en que se trata de una obra de “una envergadura muy considerable”, tanto por la estructura que salva las vías como por el tratamiento del entorno.

Jardines, árboles y pantallas de privacidad

La actuación incorpora un nuevo espacio verde en el entorno de la infraestructura. Según Ruz, se han transformado miles de metros cuadrados que hasta ahora estaban sin urbanizar y que se convertirán en un jardín para los vecinos. El alcalde situaba este nuevo espacio en la zona sur del entorno conocido como barrio del Kelme y también en la zona próxima a la Jefatura de la Policía Local. “Este jardín que ahora está ya prácticamente reverdeciendo con este césped es un espacio nuevo creado para todos los ilicitanos que viven en este entorno”, afirmaba. La superficie cuenta con grama y césped preparados para soportar el calor del clima ilicitano, además de decenas de árboles de distintas especies. Entre las plantaciones citadas por el alcalde figuran tipuanas, jacarandas, melias y plátanos, además de otras especies.

Pablo Ruz califica como "hito histórico" la consecución de la pasarela de Altabix en Elche / Áxel Álvarez

Ruz defendía que este tipo de intervención responde al modelo de urbanismo que quiere implantar su gobierno: más verde y menos dureza urbana. “Este es el modelo que tiene este gobierno de ajardinamiento de la ciudad, de una ciudad que hasta hace un tiempo era muy dura y que ahora poco a poco va siendo menos dura, pensando en las zonas verdes”, indicaba.

También se han incorporado medidas para proteger el entorno y minimizar problemas futuros. Ruz explicaba que se ha instalado un mallazo para evitar grafitis en una pared de tapial. Además, se van a colocar pantallas protectoras en la parte superior de la pasarela para garantizar la intimidad de los vecinos cuyas viviendas quedan próximas a la estructura.

El alcalde agradecía el trabajo de los técnicos municipales y de la empresa adjudicataria. También reconocía que las obras se han retrasado por distintos motivos, entre ellos los permisos y el fraguado del hormigón durante los episodios de lluvia del otoño, pero defendía que lo importante es que la infraestructura ya esté en funcionamiento.

Adif y los puntos pendientes

Durante la comparecencia, Ruz fue preguntado por este periódico por los actos vandálicos detectados meses atrás en la zona del túnel ferroviario, donde este periódico comprobó la existencia de piedras de gran tamaño lanzadas sobre unas redes. El alcalde ha aclarado que el Ayuntamiento mantiene comunicación con Adif, pero ha subrayado que la capacidad de actuación municipal está limitada cuando se trata del entorno inmediato de las vías.

Vandalismo en las vías del tren de cercanías que atraviesa Elche / Héctor Fuentes

“El contacto con Adif es todo lo fluido que Adif quiere”, exponía Ruz de forma irónica, y recordaba que hace aproximadamente un año mantuvieron una reunión con el presidente de Adif y que se trataron diversos asuntos, también relacionados con esta zona. No obstante, precisaba que la parte inferior, la zona de vías y la servidumbre ferroviaria son propiedad de Adif. “El Ayuntamiento solamente puede requerir y notificar, no podemos hacer otra cosa”, señalaba.

El alcalde indicaba que espera que Adif “mueva ficha” y actúe en los puntos que son de su competencia. Al mismo tiempo, defendía que la apertura de la pasarela y la nueva urbanización del entorno pueden ayudar a reducir el vandalismo, entre otras cosas porque la zona deja de estar a oscuras. “Esto era antes un espacio prácticamente a oscuras”, apuntaba.

Ruz también explicaba que las pasarelas cuentan con estructuras adecuadas para evitar incidentes y añadía que el Ayuntamiento es responsable de los cipreses y de la pantalla vegetal al norte y al sur de las vías, pero no de la zona ferroviaria estricta. “Lo que es la supervisión y la titularidad del entorno de las vías del tren es de Adif. El Ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada de actuación directa en la zona de servidumbre propiedad de Adif”, recalcaba.

El alcalde aseguraba que en una o dos semanas se inaugurará con una fiesta la infraestructura de 3 millones de euros / Áxel Álvarez

Como ejemplo de la dificultad de actuar sobre infraestructuras ferroviarias, el alcalde ha citado las escaleras mecánicas de la estación de Carrús y de la estación de Elche-Parque. “¿Cuántas veces se rompen las escaleras mecánicas? ¿Y cuántas veces con razón los usuarios se indignan?”, ha planteado, antes de afirmar que Adif no ha invertido en la estación de Elche-Parque desde hace 20 años.

Sector E-21 y nueva conexión urbana

Ruz vinculaba la nueva pasarela con la transformación urbana del entorno de Altabix Norte y la zona próxima a Kelme. Recordaba que el Ayuntamiento está tramitando los últimos flecos para la recepción del sector E-21, situado al este del ámbito de la actuación. “Estamos muy cerca del sector 21, el Ayuntamiento está ya tramitando los últimos flecos para la recepción, con lo cual también se abrirá el 21”, señalaba.

El alcalde emarcaba esta infraestructura dentro de una ciudad en expansión y con varias obras en marcha. A su juicio, la pasarela “une barrios”, “establece vínculos” y “crea espacios de convivencia”. En esa línea, defendía que una ciudad con obra pública es una ciudad viva. “Una ciudad con inversiones, una ciudad viva, una ciudad con obra pública, es una ciudad viva y una ciudad con esperanza”, afirmaba.

La pasarela, por tanto, queda abierta desde este martes como conexión peatonal entre dos zonas de Altabix, aunque su inauguración formal se reservará para finales de mayo o principios de junio, cuando estén terminadas las escaleras, los remates de jardinería y el entorno se encuentre ya consolidado. El Ayuntamiento plantea esa cita como una jornada festiva con vecinos y niños para presentar una infraestructura que busca coser una fractura urbana marcada durante años por las vías del tren.