El CEU de Elche acompaña a los estudiantes que quieren ir un paso más allá

La universidad no se vive solo en las aulas. También se construye en los seminarios, en los proyectos compartidos, en las conversaciones con profesionales, en las experiencias internacionales y en aquellas actividades que ayudan al estudiante a descubrir hacia dónde quiere orientar su futuro. Con esa filosofía, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha consolidado en su campus de Elche el Plan de Excelencia, una iniciativa que permite al alumnado ampliar su formación más allá del itinerario habitual del grado.

El programa, que se desarrolla en los tres campus de la CEU UCH (Valencia, Elche y Castellón), está orientado a reconocer y promover la excelencia académica y personal mediante una propuesta de intensificación formativa. Su objetivo es potenciar los talentos de los alumnos, fomentar su crecimiento y prepararlos para un entorno profesional y social cada vez más exigente. En Elche, la iniciativa “se integra en un campus urbano, internacional y vinculado a la realidad de la provincia de Alicante, donde la formación universitaria se entiende cada vez más como una experiencia amplia: académica, profesional, cultural y personal”, resalta Álvaro Antón, vicerrector de la CEU UCH.

Una respuesta a quienes buscan más universidad

Juan Carlos Valderrama, director del Plan de Excelencia y del Modelo Educativo de la CEU UCH, sitúa el origen de esta iniciativa en una necesidad concreta: atender a quienes desean vivir la universidad con mayor intensidad. “El Plan de Excelencia nació con el propósito de atender las necesidades de todos los estudiantes que tienen ganas de formarse con un desarrollo integral, cultivando su vocación de servicio”, explica.

Esa definición permite entender el alcance del programa. La propuesta parte del rendimiento académico, pero no se agota en él. El Plan busca fomentar el pensamiento crítico, ampliar la concepción del conocimiento más allá de la especialización, fortalecer competencias transversales y contribuir a la formación del carácter mediante la autoexigencia personal y el espíritu de servicio. Valderrama resume esa filosofía con una idea que atraviesa todo el proyecto: “En la CEU UCH queremos canalizar ese plus de inquietud que tienen los alumnos, ese talento que demuestran, y que la Universidad sea un espacio donde se les ofrezcan los recursos para seguir creciendo”.

En el campus de Elche, Antón vincula el Plan de Excelencia con una forma de acompañar al estudiante más allá de la docencia reglada. Según señala, el propósito es que los alumnos encuentren “un espacio de crecimiento integral” y un itinerario formativo que les ayude “a salir de su zona de confort y a prepararse mejor para un mundo global y exigente”.

Ese acompañamiento se concreta en una oferta que combina formación académica, desarrollo profesional, competencias personales y experiencias compartidas. También refuerza una idea de comunidad universitaria que el propio programa resume con una expresión significativa: no basta con “estar en la Universidad”; también hay que “hacer Universidad”, generando espacios de encuentro, aprendizaje compartido y relaciones humanas entre estudiantes.

Itinerarios flexibles dentro y fuera del aula

Una de las claves del Plan de Excelencia es su flexibilidad. Cada estudiante puede diseñar su propio itinerario formativo y adaptarlo a sus intereses, a su titulación y a sus circunstancias personales. A lo largo de la carrera, los participantes pueden completar hasta 60 horas de actividades, lo que les permite obtener la Mención de Excelencia en el título universitario al finalizar los estudios.

Las actividades propuestas combinan distintos ámbitos: cursos y talleres especializados dirigidos por expertos, prácticas de investigación, acceso a seminarios y congresos, iniciativas culturales y artísticas, programas de liderazgo, formación internacional con otras universidades, encuentros con profesionales de referencia y oportunidades preferentes para estancias, prácticas y cursos nacionales e internacionales.

El Plan se articula, además, en varios ejes formativos: el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad cultural; la adquisición de competencias profesionales y sociales; el refuerzo de competencias idiomáticas especializadas; la iniciación a la investigación aplicada; y el fortalecimiento de habilidades digitales y en inteligencia artificial. La intención es integrar conocimientos, actitudes y destrezas que ayuden a los estudiantes a afrontar con mayor preparación los retos del entorno laboral y social.

Valderrama lo expresa de forma sintética: “Este Plan contribuye a que los estudiantes puedan vivir más intensamente su etapa universitaria”. Esa intensidad no se mide únicamente en horas de formación o en reconocimientos académicos, sino en experiencias que amplían la mirada del alumno: una primera aproximación a la investigación, una conversación con un profesional, una actividad internacional o un seminario que despierta una vocación.

Voces de alumnos que amplían su horizonte

El alcance del Plan de Excelencia se comprende mejor a través de quienes participan en él. Andrea Aix García, estudiante del Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria, interpreta la iniciativa como un estímulo para seguir avanzando. Para ella, el programa “premia el esfuerzo” y, al mismo tiempo, “motiva a querer alcanzar nuevos retos”.

En su caso, las actividades vinculadas a tecnología educativa, emprendimiento y marca personal le han permitido incorporar herramientas útiles para su futuro como docente. Andrea valora especialmente que el Plan le haya permitido adquirir conocimientos aplicables “en distintos ámbitos de la vida”, tanto en lo profesional como en lo personal.

José Sánchez Orts, estudiante de Derecho, pone el acento en la relación entre conocimiento y responsabilidad. “Lo que tengo claro es que quiero seguir aprendiendo y poner lo que aprenda al servicio de los demás”, afirma. Su testimonio introduce una dimensión relevante del programa: formarse más no solo para competir mejor, sino para comprender con mayor profundidad el papel que cada profesional puede desempeñar en la sociedad.

También Alfredo Asín Arnau, alumno del Doble Grado en Derecho y Dirección de Empresas, destaca el componente práctico de la iniciativa. A su juicio, los cursos, seminarios y formaciones del Plan permiten “complementar lo que aprendemos en clase”. Y añade una idea que explica parte del atractivo del programa para los estudiantes: “No es solo una recompensa: es una oportunidad real de avanzar más rápido y de una forma más completa”. Ese avance se produce también en contacto con otros alumnos. Alfredo subraya el valor del entorno que se genera entre los participantes: “Conoces a gente que está igual de comprometida que tú con su formación. Eso te motiva, te empuja a mejorar y te ayuda a mantener el foco”.

“En un contexto universitario marcado por la especialización, la digitalización y la internacionalización, el Plan de Excelencia del CEU de Elche se presenta como una vía para ampliar la experiencia formativa desde la provincia de Alicante”, destaca Antón. Quien pone en valor otro hito de esta iniciativa: “Algunos estudiantes lo aprovechan para acercarse a la investigación; otros, para reforzar idiomas, mejorar competencias digitales, ganar seguridad personal o entrar en contacto con profesionales de referencia”.

La diferencia, en muchos casos, aparece en detalles que no siempre caben en un expediente: la capacidad de intervenir en público, de trabajar con personas de otros ámbitos, de descubrir nuevos intereses o de imaginar el futuro con más herramientas. Por eso, cuando Alfredo Asín resume lo que le aporta el programa, no habla solo de actividades ni de horas acumuladas. Habla de una actitud compartida: “Eso te motiva, te empuja a mejorar y te ayuda a mantener el foco”.