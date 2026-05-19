De las derivaciones a la sanidad privada a la falta de medios en verano: estas son las críticas del PSOE de Elche al Consell

El PSOE de Elche urge a Sanidad más recursos y personal durante el verano para evitar la sobrecarga de profesionales y reducir los tiempos de espera en Urgencias. Esta no será la única demanda que los socialistas elevarán a la Conselleria de Sanidad en una moción para el próximo pleno, donde se cuela también la reivindicación de un centro de salud propio para Torrellano y que se retomen las obras del bloque quirúrgico del Hospital General, cuya ejecución consideran estancada.

Desde el grupo municipal manifiestan que la Comunidat Valenciana se encuentra entre las autonomías que han reducido su presupuesto sanitario respecto a 2024, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En vista de esta deriva del aumento de las listas de espera y ponen como ejemplo casos de pacientes de Elche que aguardan más de un año para ser atendidos en Dermatología o más de dos años en Traumatología en el Hospital General.

Sanidad privada

La moción también critica la “apuesta” del Consell por derivar operaciones a la sanidad privada. Según el texto, el plan de choque impulsado por la Generalitat ha incrementado casi un 50% las derivaciones y elevó en 2025 el presupuesto destinado a conciertos sanitarios hasta los 57 millones de euros.

El portavoz del PSOE de Elche, Héctor Díez, durante la presentación de la moción este lunes / INFORMACIÓN

El PSOE sostiene que la situación empeora durante los meses estivales por la falta de sustituciones, el cierre de plantas hospitalarias y centros de salud, y el incremento de las demoras en Atención Primaria y Urgencias. Además, de ahí que exijan al gobierno autonómico el refuerzo de las plantillas y aumentar los recursos sanitarios en verano.

En cuanto a la propuesta para Torrellano, no viene de nuevas. Ya a mediados de abril unos 150 vecinos de la pedanía se concentraron a las puertas de la actual infraestructura, en la plaza Maestro Cutillas, para exigir un centro a la altura del nivel de población. Ya entonces la asociación vecinal señalaba que el problema no se limita al estado del edificio, sino que afecta también a la falta de personal y a la respuesta asistencial que se ofrece a diario. El colectivo alertaba además de que hay bajas de médicos que no se están cubriendo.

Servicios integrales

Desde la Unión de Asociaciones también insistieron en que la pedanía no quiere “parches”, sino una solución de fondo, de ahí que demanden incluso un edificio nuevo en el que se pueda más tarde ampliar en un Centro de Salud, remarcan. Ahora el PSOE se suma al sentir popular y demandan la construcción del citado centro de salud, con servicios integrales de Atención Primaria y equipos multidisciplinares, frente al modelo de consultorio planteado actualmente por la Generalitat.

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Negativas

Desde finales de 2024 el conseller Marciano Gómez ha venido cerrando la puerta a esa infraestructura al considerar que Torrellano no reúne el nivel de habitantes necesario para acceder a un centro de salud propio, a pesar de superar los 7.600 habitantes y contar con partidas rurales que se podrían beneficiar a escasos kilómetros. Frente a esa negativa, la solución planteada por la administración autonómica fue ampliar el actual consultorio médico una vez esté construido el futuro centro social y puedan trasladarse allí servicios municipales como la OMAC y el retén de la Policía Local. La propuesta, firmada por el portavoz socialista Héctor Díez y el portavoz adjunto Mariano Valera, será remitida también a los grupos parlamentarios de Las Cortes, sindicatos sanitarios y asociaciones vecinales de Torrellano.