Elche reúne a 250 alumnos en una gran cita de rock escolar

Elche convertirá el próximo sábado 23 de mayo La Rotonda del Parque Municipal en un gran escenario de rock escolar con la celebración de la IV Mostra de Rock Intercentres d’Elx 2026, una cita que reunirá a más de 250 alumnos de once institutos del municipio. El evento, de entrada gratuita y acceso libre, comenzará a las 18:00 horas y volverá a poner el foco en el talento musical juvenil, la convivencia entre centros y el valor educativo de proyectos como las Escuelas de Rock.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Elche, a través de las concejalías de Educación y Juventud, en colaboración con los centros de Secundaria participantes. En esta edición se subirán al escenario grupos vinculados al IES Carrús, IES Misteri d’Elx, IES Sixto Marco, IES Torrellano, IES Cayetano Sempere, IES Pedro Ibarra, IES Tirant lo Blanc, IES Victoria Kent, IES Vicente Verdú, IES La Torreta e IES Severo Ochoa.

Una mostra consolidada

La Mostra de Rock Intercentres se ha convertido en una de las actividades educativas y culturales que cada curso moviliza a un mayor número de jóvenes en torno a la música en directo. La edil de Educación, María Bonmatí, destacaba que “la Mostra de Rock Intercentres es una de las iniciativas que ya se han consolidado en el calendario de nuestra ciudad, pensada para que todos los ciudadanos, y en especial los jóvenes con sus familias, puedan disfrutar de la música”.

Una imagen de la pasada edición de la Mostra de Rock / Matías Segarra

La cita no se plantea únicamente como un concierto, sino como un espacio donde los estudiantes pueden compartir escenario, mostrar el trabajo desarrollado durante el curso y vivir una experiencia colectiva fuera del aula. En un mismo evento confluyen alumnado, profesorado, familias y público general, lo que permite reforzar vínculos entre centros y dar visibilidad al esfuerzo artístico de los jóvenes.

La elección de La Rotonda del Parque Municipal como escenario aporta además un valor especial al encuentro, al tratarse de un enclave céntrico, abierto y reconocible de la ciudad. El carácter gratuito de la actividad facilita también que la ciudadanía pueda acercarse a escuchar a los grupos participantes y respaldar a los estudiantes.

Música como herramienta educativa

La organización subraya que la Mostra respalda el trabajo desarrollado por los institutos que impulsan proyectos innovadores como las Escuelas de Rock, una iniciativa implantada desde hace años en distintos centros educativos de Elche. Este proyecto utiliza la música como una herramienta pedagógica que permite trabajar objetivos educativos, sociales y de convivencia.

A través de estas experiencias, los alumnos no solo aprenden a tocar instrumentos o a actuar ante el público. También desarrollan capacidades como la escucha, la coordinación, la responsabilidad compartida, la creatividad y el respeto por el trabajo del grupo. La música funciona así como un lenguaje común que permite integrar perfiles diferentes y reforzar la autoestima del alumnado.

El Ayuntamiento enmarca esta actividad dentro de su compromiso con la participación juvenil y con el desarrollo de propuestas culturales que permitan a los jóvenes potenciar sus capacidades artísticas personales. La Mostra funciona, en ese sentido, como una plataforma para que los estudiantes conviertan el aprendizaje en una experiencia pública y compartida.

Además, el evento contribuye a normalizar la presencia de la música moderna dentro del entorno educativo. El rock, el pop y otros estilos cercanos al alumnado se incorporan como herramientas de formación y expresión, favoreciendo que los jóvenes se impliquen en proyectos con sentido, vinculados a sus intereses y a su manera de comunicarse.

Once centros sobre el escenario

La edición de 2026 reunirá a alumnado de once institutos ilicitanos, lo que confirma el crecimiento y la implantación de esta propuesta dentro del sistema educativo local. Cada centro aportará su propio grupo o representación musical, construyendo una jornada diversa en estilos, edades y propuestas.

La participación de más de 250 alumnos convierte la Mostra en una auténtica celebración del talento joven. Para muchos estudiantes, actuar en La Rotonda supone enfrentarse a una experiencia escénica real, con público, sonido, coordinación técnica y la responsabilidad de mostrar un trabajo colectivo. Esa dimensión práctica es precisamente una de las claves del proyecto.

La alumna Martina Chazarro, del IES Sixto Marco, animaba a la ciudadanía a acudir el próximo sábado al Parque Municipal. “A todos a acudir el próximo sábado a la Rotonda del Parque Municipal a disfrutar de La Mostra y de todo e trabajo que hay detrás, toda la dedicación y el esfuerzo que le ponemos tanto alumnos como profesores”, señalaba.

Sus palabras resumen uno de los mensajes centrales de la jornada: detrás de cada actuación hay horas de ensayo, coordinación entre compañeros, acompañamiento docente y una implicación que va más allá de una actividad puntual. La Mostra permite que ese trabajo salga del aula y se comparta con la ciudad.

Talento joven y convivencia

La IV Mostra de Rock Intercentres también se consolida como un espacio de encuentro entre jóvenes de distintos barrios y centros educativos. La música actúa como punto de unión y crea una experiencia común entre alumnos que, aunque estudian en institutos diferentes, comparten escenario y objetivos durante una misma jornada.

Este componente de convivencia es uno de los aspectos que más valoran los centros. La actuación pública genera un sentimiento de pertenencia, refuerza la identidad de cada grupo y al mismo tiempo promueve la colaboración entre institutos. La actividad permite, además, que las familias vean el resultado del trabajo educativo y musical desarrollado durante el curso.