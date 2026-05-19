Ruz asegura que la Conselleria ha habilitado 49 plazas en el Victoria Kent para alumnos del Princesa de Asturias en Elche

Las familias del CEIP Princesa de Asturias afectadas por el cambio de adscripción al IES Pedro Ibarra han logrado una primera solución a sus reclamaciones, según informa el bipartito ilicitano, que asegura que la Conselleria de Educación ha habilitado 49 plazas en el IES Victoria Kent, el centro que venían solicitando por proximidad y por el trabajo de transición que ya habían iniciado con sus hijos durante el curso. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la edil de Educación, María Bonmatí, se reunieron este mediodía con los padres y madres para trasladarles la nueva solución.

La medida llega después de semanas de malestar entre las familias, que habían denunciado que el cambio de instituto asignado se les comunicó el pasado 12 de febrero, tras nueve años de adscripción a otro centro y con muy poco margen para reorganizar el paso de los alumnos de sexto de Primaria a Secundaria. La próxima reunión será el 16 de junio, una vez publicadas las listas provisionales de Secundaria, "para comprobar que ningún alumno se queda fuera", según expone el propio alcalde ilicitano.

Reunión con las familias

El encuentro de este mediodía ha servido para concretar la respuesta de la administración educativa a una demanda que las familias habían trasladado tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria. Ruz ha asegurado que Educación ha habilitado 49 plazas en el Victoria Kent para el alumnado del Princesa de Asturias, aunque esta cifra podría ampliarse en función de los resultados de final de curso y de los posibles repetidores.

La decisión supone un avance respecto al escenario inicial que habían denunciado los padres y madres, cuando se hablaba de un número de vacantes insuficiente para absorber a las familias que no querían aceptar la nueva adscripción al Pedro Ibarra. En concreto, la portavoz de las familias explicó en su momento que eran 42 familias las que no habían confirmado plaza en el nuevo instituto asignado y que, entre ellas, 29 tenían hermanos ya escolarizados en el Victoria Kent.

Protesta de padres y alumnos del Princesa de Asturias ante el Ayuntamiento de Elche la semana pasada / Áxel Álvarez

La preocupación principal no era solo la distancia, aunque esta ha sido una de las razones más repetidas. Las familias insistieron desde el principio en que el tránsito del colegio al instituto es un momento sensible para los menores y que, desde septiembre, se había venido preparando a los alumnos para incorporarse al Victoria Kent. Esa preparación incluyó actividades de convivencia y visitas andando para que los escolares conocieran el camino y el entorno del centro.

“Llevamos nueve años adscritos a un instituto y hemos preparado a los niños para cambiar a ese centro”, explicaba una portavoz de los padres antes de la reunión. La misma portavoz advertía de que el cambio se había comunicado sin apenas margen de maniobra, con solo tres semanas para confirmar plaza o tomar una decisión alternativa. “Es un cambio importante. Está claro que no es de vida o muerte, pero es un tema que necesita sensibilidad”, señaló entonces.

El Victoria Kent, la opción reclamada

La opción del Victoria Kent era la preferida por buena parte de las familias por la cercanía al colegio y por los vínculos ya existentes. El instituto se encuentra a unos diez minutos del Princesa de Asturias, una distancia que las familias consideran asumible para el desplazamiento diario de los alumnos. Además, la existencia de hermanos ya matriculados en el centro reforzaba la petición.

El alcalde ya había adelantado el pasado viernes que la Conselleria había atendido “prácticamente todas” las reivindicaciones y pidió a los padres un margen hasta este martes para cerrar los detalles. En aquella comparecencia, Ruz sostuvo que la mediación municipal no había sido improvisada ni resultado únicamente de la concentración de las familias en la Plaça de Baix, sino fruto de conversaciones mantenidas durante semanas por la concejala de Educación con los padres y, especialmente, con las madres.

“Llevamos más de una semana de conversaciones”, afirmó entonces el alcalde. Ruz defendió que el Ayuntamiento había trasladado el problema al secretario autonómico y que la prioridad era conciliar la organización educativa con la tranquilidad de las familias. “Lo más importante que tiene en esta vida un padre es que sus hijos estén felices”, señaló.

Ahora, con las 49 plazas habilitadas, el Ayuntamiento y la Conselleria tratan de cerrar el conflicto antes de que concluya el proceso de admisión. No obstante, la solución definitiva dependerá de las listas provisionales y de la comprobación de que todos los alumnos afectados tienen encaje.

La reunión del 16 de junio será, por tanto, clave. Se celebrará tras la publicación de las listas provisionales y permitirá revisar caso por caso si queda alguna familia sin plaza en el Victoria Kent o si el número habilitado resulta suficiente. También servirá para comprobar si los posibles repetidores o los resultados de final de curso modifican la disponibilidad final del centro.

Pendientes de las listas provisionales

A pesar del avance, la situación no quedará completamente resuelta hasta que se publiquen las listas provisionales. El Ayuntamiento y las familias se han emplazado al 16 de junio para analizar el resultado definitivo de la adscripción y garantizar que no haya alumnos afectados sin plaza.

Alumnos del Princesa de Asturias acompañaron a sus padres en la reivindicación ante el Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

La previsión es que las 49 plazas habilitadas en el Victoria Kent permitan dar respuesta a las familias que habían mantenido su reclamación, aunque el número podría variar al alza si se producen cambios derivados de las evaluaciones de final de curso. De momento, el mensaje trasladado por el Ayuntamiento es que la Conselleria ha dado margen suficiente para atender la petición principal.

Para las familias, la clave será que la solución no quede en un anuncio parcial, sino que se traduzca en una escolarización efectiva en el centro que habían trabajado con sus hijos desde septiembre. El objetivo, han repetido desde el inicio, no era abrir una confrontación con la administración, sino evitar una transición brusca y lograr que los alumnos pudieran incorporarse al instituto que consideraban más lógico por proximidad, preparación previa y vínculos familiares.

Con la habilitación de plazas, el conflicto entra en una fase más técnica, pendiente de listas y adjudicaciones. Pero la reivindicación vecinal ya ha tenido un efecto claro: modificar el escenario inicial y forzar una solución más ajustada a las demandas de las familias del Princesa de Asturias.