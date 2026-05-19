Elche convierte su Palmeral en meta de la carrera más popular contra el cáncer de páncreas

Elche pondrá su paisaje más universal, el Palmeral Patrimonio de la Humanidad, al servicio de la investigación contra el cáncer de páncreas el próximo 14 de junio. La ciudad acogerá por primera vez la Carrera de las Ciudades, una prueba solidaria con salida y llegada en la Plaça de Baix, que tendrá como recorrido históricos paisajes por el cauce del río y los huertos de palmeras. Todos los fondos que se recauden por la inscripción serán para la causa solidaria.

Con esta actividad, Elche se sumará por primera vez a la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, una prueba solidaria que se celebrará el próximo domingo 14 de junio, con salida y llegada en la Plaça de Baix, y que tendrá como objetivo recaudar fondos para la investigación de una enfermedad con una de las supervivencias más bajas entre los tumores. Bajo el lema ‘Acercamos la meta’, la ciudad se incorpora al circuito nacional con una prueba pensada para corredores, familias, caminantes, personas con movilidad diversa, carritos de bebé e incluso mascotas.

Los organizadores de la carrera solidaria que Elche acogerá este domingo 14 de junio / V. L. Deltell

La carrera tendrá un recorrido de 4,5 kilómetros por algunos de los espacios más reconocibles de Elche, como el Palmeral y el cauce del río, y podrá realizarse en tres modalidades: carrera competitiva, marcha nórdica y andarín. El precio de inscripción será de 13 euros, y el 100% del dinero recaudado mediante dorsales y aportaciones del Dorsal 0 se destinará íntegramente a las becas de investigación Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo.

Una enfermedad con baja supervivencia

La presentación de la prueba se ha convertido también en una llamada de atención sobre la gravedad del cáncer de páncreas. El doctor Enrique de Madaria, gastroenterólogo del Hospital General Universitario Doctor Balmis y fundador de esta iniciativa, ha recordado que este tumor afecta cada año a miles de personas y que sus cifras obligan a reforzar la investigación.

“Hay un problema que tenemos la sociedad, que es el cáncer de páncreas, que afecta a 10.400 personas todos los años en España y el índice de supervivencia es el peor de todos los tumores que podamos hablar. Es un 10 % y eso hay que cambiarlo”, señalaba. El principal problema clínico es que sus síntomas iniciales suelen confundirse con dolencias comunes. Dolor leve en la parte alta del estómago, pérdida de peso o disminución del apetito pueden retrasar el diagnóstico. Como consecuencia, más del 80 % de los casos se detecta en fases avanzadas, cuando la cirugía ya no es viable y las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente.

Cartel de la carrera contra el cáncer de páncreas que se celebrará en Elche el 14 de junio, domingo / INFORMACIÓN

De Madaria ha destacado que, pese a la dureza del escenario, la investigación empieza a ofrecer señales de esperanza. “Por primera vez, después de décadas y décadas de investigación empieza a haber brotes verdes en investigación contra el cáncer de páncreas”, afirmaba.

Una prueba para todos los públicos

La carrera comenzará a las 9 horas del domingo 14 de junio. El concejal de Deportes, José Antonio Román, subrayaba en la presentación que la cita encaja con el año en el que Elche ejerce como Capital Mediterránea del Deporte, y destacaba el carácter deportivo y solidario de la ciudad. Román defendía que Elche es una ciudad con una fuerte cultura del running, recordando pruebas recientes como la N-Race, la media maratón, la carrera organizada por Rotary y Conciénciate, la media maratón o la carrera de Elche-Alicante. “Elche es una gran ciudad del running”, concluía.

La prueba contará con un trayecto circular. “Va a recorrer esa parte verde de Elche, que es el Palmeral y el cauce del río”, destacaba el edil. Además, insistía en que se trata de "una carrera fácil de 4 kilómetros y medio. Elche es muy plana y muy rápida”, indicaba.

Las modalidades serán tres. La carrera tendrá carácter competitivo, con cronometraje oficial y trofeos del primer al quinto puesto absoluto masculino y femenino. La modalidad andarín permitirá completar el recorrido caminando, a ritmo libre, y estará abierta a familias, carritos de bebé y mascotas. Por último, la marcha nórdica estará orientada específicamente a quienes participen con bastones.

Elche se sumará por primera vez a la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas / V. L. Deltell

Inscripciones y dorsal solidario

Las inscripciones online estarán abiertas en la web oficial www.carreracancerpancreas.es hasta las 9 horas del jueves 11 de junio. La recogida de dorsales y de la camiseta conmemorativa morada se centralizará en la sede de la Capital Mediterránea del Deporte, en la Plaça de Baix, el sábado 13 de junio, de 10 a 13 horas, y el mismo domingo de la prueba, de 7.30 a 8.30 horas.

Además, se habilita el Dorsal 0, un canal exclusivo de donación voluntaria para aquellas personas que quieran colaborar con la investigación pero no puedan asistir a la carrera. La organización insiste en que la totalidad de la recaudación de dorsales y aportaciones se destinará a las becas de investigación.

De Madaria explicaba que la carrera comenzó en Alicante en 2015, con una primera edición de unas 850 personas, en su mayoría sanitarios y amigos. En aquella ocasión se lograron unos 6.000 euros para investigación, una cantidad que, según reconoce, evidenció la necesidad de crecer y buscar patrocinadores para cubrir íntegramente los gastos de organización.

Desde entonces, la iniciativa ha ido sumando ciudades. En la actualidad se celebra en entre seis y ocho ciudades españolas, ha tenido presencia ocasional en Italia y se plantea incluso llegar a otros países como Brasil. “Lo que queremos es unir al mayor número de ciudades españolas en conseguir financiación y visibilidad para un cáncer que hasta hace muy poquito no tenía nada de visibilidad”, señalaba el fundador. La iniciativa ha recaudado ya más de 1,5 millones de euros. Además, acaba de resolver nuevas becas, dos ayudas de 120.000 euros cada una, destinadas a proyectos de investigación.

En el caso de Elche, el evento será posible gracias al patrocinio de Primichi, Fundación Juan Perán-Pikolinos y Mustang, empresas que cubren el coste de la prueba para que el dinero de las inscripciones vaya directamente a investigación. De Madaria ha agradecido especialmente el empuje de estos apoyos y la implicación de instituciones sanitarias como el Hospital General de Elche, además del grupo Brotons, organizador de la carrera, y del Ayuntamiento de Elche, cuya edil de Sanidad, Inma Mora, destacaba que "Elche es una ciudad muy deportista y saludable, así como solidaria, que seguro que responderá ante esta prueba como la investigación en cáncer de páncreas lo merece y necesita".

La prueba quiere convertirse en una jornada deportiva y solidaria. La organización espera que, tras la carrera, los participantes aprovechen para disfrutar de la ciudad, su restauración, sus paisajes y su entorno. En palabras del concejal de Deportes, será una mañana para correr, caminar o acompañar una causa que solo tiene un camino real para cambiar su pronóstico: la investigación.