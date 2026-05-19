De conatos de incendio a maleza que cubre papeleras: la degradación se apropia de l'Hort de Montenegro en Elche

Es uno de los pulmones verdes de Elche con más encanto de la ciudad pero, al mismo tiempo, está envuelto en un aura de degradación que no hace demasiado atractivo sumergirse en él. L’Hort de Montenegro, en pleno barrio de Altabix, es uno de los 70 huertos municipales históricos protegidos por la Unesco atrapados en falta de mantenimiento.

Sólo adentrándose en él uno puede darse cuenta de que hay maleza que en algunos puntos alcanza cerca de un metro de altura, papeleras envueltas por ramas secas, parterres de palmeras con grietas de varios centímetros o juegos infantiles con el caucho levantado. Detalles que forman parte del paisaje diario de vecinos o visitantes. Quienes acuden al lugar por primera vez o de forma puntual llegan a naturalizar que el espacio se encuentre en estas condiciones, mientras los residentes más veteranos denotan que la puesta a punto es cada vez más deficiente sobre este enclave natural de algo más de 26.000 metros cuadrados.

Maleza junto a las palmeras en el huerto de Altabix / Áxel Álvarez

Parkinson

La situación adquiere una dimensión añadida porque en pleno huerto se enmarca la asociación de Parkinson, a la que acuden a diario personas en busca de atención, actividades y servicios y que se refugian en el espacio verde en busca de respiro. “Me parece hermoso esto, pero especialmente aquella parte es tremenda. Se pone horrible”, explica María Esther Polverari, usuaria de la asociación, mientras señala la entrada del centro, asegurando que cuando llueve se suelen anegar los accesos.

Fermín José Díez Soriano, vecino de la zona, resume el malestar con una frase: “Nunca lo hemos visto tan mal como está ahora”. Reconoce que en las últimas semanas se han visto algunos trabajos puntuales, pero considera que son insuficientes. Traslada que hace unos años había dos personas de las brigadas municipales faenando en la zona todos los días y que ahora estas actuaciones son mucho más periódicas.

El deterioro no se limita a la limpieza. Este residente recuerda que el vandalismo también ha tomado el huerto y que ha llegado a producirse algún conato de incendio junto a palmeras con el filón de que había zonas con abundantes plantas adventicias, popularmente llamadas "malas hierbas" que crecen indiscriminadamente desluciendo las plantas. Según su testimonio, tuvieron que llamar a los bomberos y la rápida intervención de un trabajador que se encontraba en el entorno ayudó a controlar las llamas. “Si no, se lía una”, advierte.

Parterres en mal estado en l'Hort de Montenegro / Áxel Álvarez

Papeleras

Las papeleras, precisamente, son otro foco de queja. Vecinos aseguran que en ocasiones permanecen llenas durante días, incluso semanas, con el consiguiente problema de olores, moscas, mosquitos y suciedad que se agravan con el calor.

A ello se suma la presencia de excrementos de perro en caminos, y sobre este punto hay residentes que coindiden en que el abandono del espacio contribuye a relajar el civismo. “Está salvaje”, afirma Lucía Álvarez, vecina de Altabix mientras aparta con las manos una de las ramas de palmera que se ha quedado resquebrajada en una de las zonas de paso.

Los residentes reprueban el mal estado de las zonas infantiles del huerto / Áxel Álvarez

La cuestión enlaza con uno de los debates abiertos por el bipartito de PP y Vox después de que anunciase hace unos días una futura ordenanza de convivencia ciudadana con la que pretende unificar criterios y sanciones sobre limpieza, ruidos, vertidos y uso del espacio público, abriendo la puerta a que agentes de paisano persigan a propietarios que dejan las deposicione. Desde l’Hort de Montenegro los vecinos consideran que la sanción puede ayudar, pero apuntan a que la Administración local debería tomar las riendas para mejorar la imagen de este espacio a escasos metros de la transitada Avenida de Alicante.

Un banco roto en esta zona verde / Áxel Álvarez

Aunque las deficiencias son notables a simple vista, no es el único caso, ya que se da la casuística en Elche de que los problemas de conservación de los huertos es desigual. Mientras hay espacios incorporados o que entrarán al circuito turístico como l’Hort de Pontos o l'Hort del Gat tras la recuperación del entorno por más de 600.000 euros, así como huertos privados que van a pasar a ser asumidos por el Ayuntamiento, hay otros municipales que, por el momento, quedan a merced de actuaciones esporádicas.

120 hectáreas

“Plantar se planta mucho, pero luego si no tienes gente para mantener, es una pena”, reprueban los residentes, que atribuyen esta falta de actuaciones en algunos sectores por la falta de personal municipal. El propio alcalde, Pablo Ruz, ha reconocido que hay zonas verdes que no presentan un estado óptimo y que la plantilla municipal está desbordada con 65 trabajadores para atender más de 120 hectáreas de zonas verdes.

Plantas adventicias han crecido de forma descontrolada por todo el huerto / Áxel Álvarez

De ahí que a finales de abril el Ejecutivo local anunciase un plan de choque de 800.000 euros para revertir el estado de algunas zonas verdes. Esta inversión extraordinaria iría aparejada a la futura contrata de jardinería de diez millones, prevista para este verano, que se encargaría de los espacios de barrios y pedanías con tal de que las brigadas municipales puedan enfocarse en los huertos históricos.