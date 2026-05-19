La odontología que conserva el diente se aprende también en el laboratorio

La odontología ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no se trata solo de restaurar un diente dañado, sino de hacerlo conservando al máximo su estructura, reduciendo intervenciones innecesarias y buscando resultados duraderos, funcionales y estéticos. Esa filosofía, conocida como odontología mínimamente invasiva, ha sido el eje de dos talleres formativos desarrollados por la Universidad CEU Cardenal Herrera en su campus de Elche para el alumnado del Grado en Odontología, una titulación pionera en su implantación como grado en la provincia de Alicante.

Las sesiones, celebradas en la sede Capitolio y en los espacios preclínicos de la Universidad, han acercado a los estudiantes a técnicas, materiales y procedimientos que ya forman parte de la práctica clínica actual. Por un lado, un taller teórico-práctico sobre el uso de postes de fibra de vidrio en dientes tratados endodónticamente. Por otro, una jornada dedicada a la estética dental adhesiva mínimamente invasiva, con la participación del profesor doctor Caporossi, referente internacional en este ámbito.

Ambas actividades comparten una misma idea de fondo: formar a futuros odontólogos no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, el contacto con profesionales y la comprensión de los avances que están modificando la manera de tratar al paciente. En un área tan técnica como la odontología, aprender haciendo sigue siendo una parte esencial del proceso.

Reconstruir sin destruir

El primero de los talleres, titulado “Importancia de los postes de fibra de vidrio como solución mínimamente invasiva para reconstrucción de dientes”, estuvo dirigido al alumnado de cuarto curso del Grado en Odontología. La actividad fue organizada por el profesor Juan Manuel Núñez y contó con el patrocinio de VOCO España, que presentó el sistema Rebilda Post GT, una solución basada en filamentos de fibra de vidrio para la reconstrucción de dientes tratados previamente con endodoncia.

La pregunta que articuló la sesión fue tan clínica como formativa: cómo reconstruir un diente cuando la prioridad es conservar lo máximo posible. A partir de ahí, los estudiantes trabajaron primero los fundamentos teóricos en el aula y después pasaron a las preclínicas de la Universidad, donde pudieron probar el sistema sobre dientes artificiales.

En un área tan técnica como la odontología, aprender haciendo sigue siendo una parte esencial del proceso. / .

El interés de estos postes de fibra de vidrio reside en su capacidad para restaurar dientes endodonciados preservando una mayor cantidad de tejido dental sano. Frente a los postes metálicos tradicionales, los de fibra presentan un módulo de elasticidad similar al de la dentina, lo que favorece una mejor distribución de las fuerzas masticatorias y reduce el riesgo de fracturas radiculares graves. Además, permiten evitar desgastes excesivos del conducto radicular para adaptar el poste, un aspecto directamente vinculado al principio de mínima intervención.

El profesor Juan Manuel Núñez subraya que este tipo de sistemas encaja con una odontología más conservadora, porque facilita la reconstrucción de coronas sobre raíces endodonciadas con procedimientos menos invasivos. También destaca su aportación estética, especialmente en dientes anteriores, ya que los postes translúcidos no alteran el color de la restauración final.

En la práctica, la formación permitió al alumnado comprender que la innovación en odontología no siempre consiste en intervenir más, sino muchas veces en intervenir mejor. Preservar tejido dental sano, mejorar la adhesión, aumentar la retención, reducir riesgos y mantener la estética son objetivos que hoy se integran en una misma forma de entender la restauración dental.

Estética dental con mirada conservadora

El segundo taller puso el foco en la estética dental adhesiva mínimamente invasiva, una de las áreas que más ha evolucionado en la odontología contemporánea. La sesión contó con la participación del profesor doctor Caporossi, que viajó desde Italia para presentar al alumnado técnicas avanzadas vinculadas a la estética y a la conservación de la estructura dental. Juan Manuel Núñez, profesor del CEU de Elche, destacó la oportunidad que supuso para los estudiantes contar con “un referente a nivel nacional e internacional en el campo de la estética”, capaz de acercarles “las técnicas más punteras y avanzadas en el mundo de la odontología mínimamente invasiva”.

Durante su intervención, Caporossi defendió que los avances en materiales y técnicas odontológicas permiten hoy trabajar desde una filosofía de mínima invasión. “La odontología dispone de materiales y técnicas avanzadas que permiten a los odontólogos practicar una odontología de mínima invasión”, explicó. Esa perspectiva sitúa la conservación del diente en el centro del tratamiento y busca mejorar los resultados estéticos y funcionales sin comprometer innecesariamente la estructura dental.

La formación permitió al alumnado comprender que la innovación en odontología consiste en intervenir mejor. / .

La estética dental, entendida desde este enfoque, deja de ser una cuestión meramente visual. También implica función, durabilidad, planificación, adhesión y respeto por los tejidos. En ese sentido, los estudiantes pudieron acercarse a procedimientos que reflejan una tendencia cada vez más asentada en la profesión: restaurar, embellecer y rehabilitar sin perder de vista la biología del diente.

La alumna Judith García Agón valoró especialmente esa forma de trabajar. A su juicio, este tipo de formación ayuda a adoptar “un enfoque mucho más conservador” y a entender el progreso de la odontología desde una doble exigencia: lograr tratamientos “mucho más estéticos” y “mucho más funcionales”, pero manteniendo “la mejor estructura dental posible”.

Aprender junto a profesionales

Más allá del contenido técnico, los talleres han tenido un valor añadido para el alumnado: la posibilidad de compartir espacio con profesionales que están trabajando en la evolución de la odontología actual. Para los estudiantes, ese contacto permite resolver dudas, conocer materiales de primera mano y comprender cómo se trasladan los avances científicos y tecnológicos a la práctica clínica.

Judith lo resumió al valorar la experiencia con Caporossi: “Pasar esta mañana con el doctor ha sido fascinante, porque sentimos admiración hacia un profesional de este calibre”. La estudiante destacó también la cercanía del encuentro, la posibilidad de resolver dudas y la oportunidad de ponerse al día sobre “las últimas marcas y los últimos procedimientos”.

Los estudiantes han resuelto dudas y han conocido materiales de primera mano / .

Ese componente práctico resulta especialmente relevante en una titulación como Odontología, donde la formación universitaria exige integrar conocimiento anatómico, criterio clínico, destreza manual, sensibilidad estética y capacidad de decisión. Por eso, iniciativas de este tipo refuerzan la transición entre el aprendizaje académico y el ejercicio profesional.

El CEU de Elche ha apostado, según Ana Martínez Cuello, vicedecana de Odontología en el CEU de Elche, “por desarrollar esta formación en un entorno que combina aula, laboratorio y preclínica. Esa secuencia permite que el estudiante no se limite a escuchar una explicación sobre nuevos materiales o técnicas, sino que pueda observarlos, manipularlos, probarlos y comprender sus posibilidades dentro de un tratamiento realista”.