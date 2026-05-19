El Ayuntamiento reactiva la tramitación del sector para más de 900 viviendas en El Arsenal junto a las Puertas Coloradas en Elche

Vía libre para la construcción de más de 900 viviendas en el sector E-16, junto a las Puertas Coloradas, en la zona conocida como El Arsenal, después de prácticamente dos décadas de conflictos, hasta el extremo de que el proyecto llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que, en 2023, acabó dando la razón a la Agrupación de Interés Urbanístico, al considerar que el plan carecía de “trascendencia” para el Palmeral de Elche. Tanto es así que el Ayuntamiento acaba de reactivar la tramitación, sacando a información pública el proyecto de urbanización, con suelo dotacional incluido, para el que incluso el propio alcalde, Pablo Ruz, ha especulado como posible destino para un nuevo instituto para La Torreta. Tras el periodo de exposición pública, los siguientes pasos serán la aprobación definitiva del proyecto por la junta de gobierno y, posteriormente, la aprobación del plan de reparcelación, último trámite antes del desarrollo efectivo del sector, que está incluido dentro del entorno de protección del Palmeral de Elche, en la zona de amortiguamiento de la Unesco, según reflejan los promotores en la documentación.

El sector E-19 junto a Puertas Coloradas. / Matías Segarra

Más de 20 años

El vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, fue el encargado de anunciar este trámite, que, como destacó, servirá para crear vivienda “en un sitio que hoy está bastante mal”. Lo hizo, además, recordando que es un sector recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 y cuya tramitación comenzó en 2002, aunque entre 2011 y 2018 se fue “paralizando” por “diversas cuestiones administrativas”, expuso Soler, hasta que una resolución de la Secretaría Autonómica de Cultura de 2021 frenó en seco el proyecto. Eso fue lo que motivó que la Agrupación de Interés Urbanístico acabara llegando hasta el TSJ. “Con esta sentencia, se desbloquea el trámite del sector y la Agrupación de Interés Urbanístico vuelve a presentar escrito solicitando que se continúe con la tramitación en marzo de 2024”, explicó Francisco Soler. Así, continuó el concejal, el Ayuntamiento solicitó un Estudio de Evaluación de Impacto Patrimonial, incorporado al proyecto y favorablemente informado por los técnicos municipales, que es lo que ha dado pie a que el plan salga a información pública ahora.

Una vista del sector, en una imagen de archivo, con restos de una de las palmeras que se quemaron en su día. / Matías Segarra

“Mejoras esenciales”

El edil incidió en que el documento incorpora “mejoras esenciales para mantener los valores culturales relacionados con el Palmeral y demuestra el compromiso de este Gobierno con la defensa del patrimonio y su compatibilidad con el desarrollo urbano”. Entre otras cuestiones, aludió a la recuperación de caminos tradicionales y acequias históricas, así como del riego tradicional de huertos, y también a la creación de nuevas zonas ajardinadas, la conservación de construcciones existentes para uso público y la reconstrucción de elementos tradicionales como la casa del Hort de Sansano, que se encuentra derruida en la actualidad, pero que se propone volver a levantar donde estaba. “Junto con el huerto, que será suelo dotacional (zona verde pública), la casa será cedida al municipio y en ella se podrán llevar a cabo actividades de exhibición y promoción del Palmerar d’Elx”, se plantea en el proyecto.

La casa solariega del siglo XIX, que se volverá a construir. / Matías Segarra

Casa solariega trasladada

También de derruirá la fábrica que hay en la zona, que no se reconstruirá porque se considera que no tiene valor, mientras que la casa solariega de finales del siglo XIX, y que perteneció a Antonia Martínez Almela, conocida como la Viuda de Maciá, fabricante de alpargatas, se propone una réplica exacta del volumen y fachadas de la vivienda en un espacio más abierto y sobre suelo dotacional, pasando a titularidad pública. “Para que siga formando parte del mismo sector E-16, se propone su ubicación en la zona verde colindante al Hort de les Portes Encarnades, donde está la denominada Casa de la Virgen, quedando cerca del resto de dotaciones públicas. Además, se elimina una zona de aparcamiento prevista inicialmente por estar colindante al Hort de Sansano, y se rehabilitan dos viviendas unifamiliares adosadas, de 134 m2 y 88 m, distribuidas en una planta junto al puente de la Generalitat, para integrarlas en el equipamiento público.

Francisco Soler, en una imagen de este martes. / INFORMACIÓN

Yacimientos

Ahora bien, pese a que en 2020 el Instituto de Patrimonio Cultural de España advirtió de que los terrenos donde están proyectadas las viviendas podrían tener un valor similar al del yacimiento de La Alcudia, el edil solo puso el foco en la protección del Palmeral. Respecto al valor arqueológico, y ya finalizada la comparecencia pública, aclararía que se contempla un plan de seguimiento arqueológico del proyecto de urbanización. En la intervención inicial simplemente indicó que “se han recogido cosas que no solamente no estaban recogidas, sino que ni siquiera tenían por qué recogerse”, y apostilló que “se han incluido para ponerlas en valor, porque ni siquiera había obligación de ponerlas”.

Una vista del sector, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

“De tipo negativo”

No obstante, en el expediente que ha salido a exposición pública, y en cuanto a los restos arqueológicos, en el documento de evaluación de impacto patrimonial se pone el foco en que “la zona ha sido objeto de estudio a lo largo de las dos últimas décadas, con diversos sondeos y excavaciones que han indicado vestigios de asentamientos de las épocas íbera, romana, etc”, y se aagrega que, “en cuanto a los hallazgos, casi la totalidad de las estructuras descubiertas son de tipo negativo y se considera inexistente bien inmueble alguno que merezca una conservación in situ”. Todo pese a que se admite que “es uno de los pocos ejemplos de la provincia donde se ha podido rastrear la actividad humana a lo largo de 5.000 años, convirtiéndose en un modelo paradigmático del alto grado de explotación, principalmente agro-artesanal, de la terraza fluvial de un río, en este caso el Vinalopó, desde el III milenio a.C. hasta la actualidad”.

Una vista de la finca El Arsenal de Elche. / Matías Segarra

Palmeras

Por otra parte, y en cuanto a los huertos en sí, hay tres en el sector E-16: el Hort de Portes Encarnades, el Hort de Sansano o del Filador y parte del Hort de Toni Escorina. Respecto al de Portes Encarnades, se alega que la ordenación ha sido pensada para que la edificación no afecte al huerto, por lo que toda la edificabilidad se materializa al sur del sector, en tipología de bloque aislado, mientras que al oeste del huerto se plantea un equipamiento de carácter educativo en edificación de baja altura, que queda separado del huerto con un camino de prioridad peatonal. “El huerto no solo no se verá afectado físicamente, pues se mantiene intacta su estructura interna y su delimitación y muro perimetral, si no que se potenciará su huella al convertir y darle forma al erial que lo envuelve por oeste y sur”, se puntualiza. En cuanto al de Sansano, se mantiene que, con la aprobación de la reparcelación del E-16, el huerto pasará a ser suelo cedido, de titularidad pública, y convertido en zona verde, sin que se erradique ningún ejemplar, pero tampoco se planten nuevas palmeras. “Se ajardinará con especies vinculadas al cultivo tradicional de los huertos (olivos, granados, cítricos, lavanda, etc,..), no pudiéndose plantar palmeras”, se recoge. Ahí es donde se reconstruirá la casa derruida.

Partido en dos

Finalmente, el Hort de Toni Escorina se encuentra dividido en dos mitades por el trazado de la continuación de la calle Pere Joan Perpinyà y el Puente de la Generalitat, y se recuerda que el huerto ya se había visto afectado anteriormente, tanto por la construcción en 1936 del refugio antiaéreo de la guerra civil, como por la ejecución del colegio San Agatángelo, actual FPA Mercè Rodoreda, en 1971. En total, suma una superficie de 6.385 m2, aunque la parte sur, afecta al sector, no llega a los 3.000 metros, en los que se respeta la delimitación y estructura actual del huerto, y no se erradicará ningún ejemplar. Con la aprobación de la reparcelación del E-16, el huerto pasará a ser suelo cedido, de titularidad pública, y convertido en zona verde.

Red de riego

En cuanto a la red de riego, se afirma que la primera acequia perteneciente a Riegos de Levante no sufre afección, mientras que, respecto a la Acequia Mayor del Pantano de Elche, que riega los tres huertos existentes en el sector, se contempla actuar sobre el tramo sur, desde la esquina suroeste del Hort de Portes Encarnades, donde se observa canalización de hormigón de 400 milímitros de diámetro, hasta el Hort de Sansano. Se prevé la renovación total del tramo y parterres para destapar y dejar vista tramos de la acequia, para lo que se ejecutará un canal tipo acequia tradicional con acabado de enlucido de mortero de cal. Una vez la acequia se adentra en el Hort de Sansano se mantendrá destapada y permitirá mantener le riego a manta de dicho huerto.