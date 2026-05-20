Amigos de los Humedales alerta en Elche del impacto de las obras de San Antón y Porfirio Pascual sobre aves protegidas

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (Ahsa) ha alertado del impacto que las obras de reforma en los barrios de San Antón y Porfirio Pascual pueden estar teniendo sobre aves urbanas protegidas que nidifican en edificios. El colectivo ecologista advierte de la destrucción de nidos de especies como el avión común, el vencejo común y el vencejo pálido, aunque destaca que la empresa municipal Pimesa ha aceptado sus propuestas y se ha comprometido a incorporarlas en futuros proyectos.

La asociación, que desde hace años realiza seguimiento de la avifauna urbana en Elche, recuerda que estas especies utilizan fachadas, aleros, huecos y tejados para reproducirse. En el caso del avión común, los nidos se sujetan con barro en salientes y aleros; en el de los vencejos, la reproducción se produce en oquedades, especialmente en huecos de tejas.

Un ejemplar de pálido captado en el barrio de San Antón en Elche / Sergio Arroyo

Aves protegidas en edificios

Ahsa subraya que estas especies están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que implica la prohibición de darles muerte, capturarlas, perseguirlas, molestarlas o destruir y deteriorar sus nidos, áreas de reproducción, invernada o reposo.

El colectivo recuerda que el problema no es menor, ya que estas aves urbanas forman parte del equilibrio ecológico de la ciudad. Los vencejos y aviones son grandes consumidores de insectos y cada ejemplar puede capturar entre 1.000 y 2.000 mosquitos diarios, prestando así un valioso servicio natural de control de plagas.

Según Ahsa, Elche cuenta con una biodiversidad urbana relevante, favorecida por su gran superficie de zonas verdes por habitante, buena parte de ellas vinculadas a los huertos de palmeras municipales, y por el paso del río Vinalopó. Hasta ahora, el colectivo ha detectado 146 especies de aves en la ciudad.

Nidos en una de las viviendas de San Antón / Sergio Arroyo

Obras y pérdida de nidos

El principal motivo de preocupación se encuentra en la rehabilitación de edificios donde estas aves crían. En el barrio de Porfirio Pascual, las obras afectan a tejados que albergan una colonia de vencejos. En San Antón, los derribos de viviendas antiguas están eliminando aleros bajo los que nidifican decenas de parejas de avión común, además de gorriones y estorninos.

La asociación sostiene que una de las causas de regresión de estas especies es precisamente la pérdida de lugares de nidificación por reformas que no tienen en cuenta su presencia. El cierre de huecos, la sustitución de tejados, la eliminación de aleros o la construcción de nuevos edificios con fachadas lisas y cubiertas planas impiden que estas aves vuelvan a instalarse.

Ahsa señala que, junto a especies como el gorrión común o el estornino negro, estas aves se encuentran en regresión, con poblaciones que se habrían reducido un 18 % en los últimos veinte años en España.

Propuestas aceptadas por Pimesa

Ante esta situación, Ahsa se dirigió a Pimesa para pedir medidas que minimicen el impacto de las obras sobre la fauna urbana. Entre sus propuestas figuran la incorporación de cajas nido integradas en fachadas y cubiertas, el uso de tejas especiales y la planificación de los trabajos fuera del periodo reproductor.

Un estornino sobre las tejas de un edificio en Elche / Sergio Arroyo

En concreto, el colectivo pide que los derribos en San Antón y la restauración de cubiertas en Porfirio Pascual no se realicen entre abril y agosto, coincidiendo con la época de reproducción de estas especies.

Según Ahsa, Pimesa ha aceptado las propuestas planteadas y las incorporará a los proyectos que se desarrollen en el futuro. Para el colectivo, este compromiso supone un paso importante para compatibilizar la necesaria renovación urbana con la protección de aves que forman parte de la biodiversidad de Elche.

La asociación insiste en que conservar estas especies no exige paralizar la rehabilitación de barrios, sino integrar criterios ambientales en el diseño y ejecución de las obras. De este modo, las nuevas edificaciones podrían seguir ofreciendo espacios de nidificación y mantener los beneficios ecológicos que estas aves aportan a la ciudad.