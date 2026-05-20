El alcalde de Elche asegura que las palmeras históricas “no tienen ninguna amenaza”

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, defendía este miércoles que el Palmeral histórico no se encuentra amenazado actualmente por el urbanismo y afirmaba que el principal reto pasa por seguir gestionando las amenazas naturales, las plagas y las zonas de amortiguación que rodean los huertos protegidos por la Unesco. El regidor hizo estas declaraciones durante la presentación del trabajo del nuevo Plan de Uso y Gestión del Palmera. Ruz remarcaba una diferencia clara entre los huertos históricos protegidos y las zonas exteriores de amortiguamiento.

“El urbanismo no es una amenaza, porque el Palmeral histórico no está amenazado por el urbanismo. Decir esto es faltar a la verdad”, afirmó. Según el alcalde, en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad no cabe edificar. “En la zona Palmeral Unesco no hay ninguna amenaza urbanística porque no se puede poner ni un ladrillo. Y así tiene que ser: protección absoluta”, añadió.

“El Palmeral está en buenas manos”

El alcalde situó las amenazas reales en otro plano: la caída de palmeras de gran altura, las inclemencias meteorológicas y plagas como el picudo rojo, la paysandisia o la cochinilla roja. Ruz recordó que hace quince años la llegada del picudo generó una gran alarma social, pero defendió que hoy se convive con esa plaga gracias al trabajo técnico municipal.

“Hace 15 años todos entramos en shock cuando se empezó a conocer que había picudo en el Palmeral histórico. Hoy día con el picudo se convive gracias a la labor de la Concejalía de Medio Ambiente y a los tratamientos”, señaló. El alcalde añadió que Europa impone a veces dificultades por las restricciones al uso de determinados productos fitosanitarios, pero sostuvo que el control está funcionando.

Ruz es tajante al dar un diagnóstico del Palmeral de Elche: "Carece de amenazas" / Áxel Álvarez

Ruz fue tajante al resumir su diagnóstico: “El Palmeral ahora mismo no tiene realmente ninguna amenaza”. Y añadió que está “en buenas manos” por el trabajo de las concejalías de Medio Ambiente, Palmeral y Parques y Jardines. “La labor que está haciendo en cuidado del Palmeral ya es tan extensa y las inspecciones tan amplias que podemos tener la tranquilidad absoluta”, afirmó.

Ley del Palmeral y palmeras rurales

Ruz confirmó también que la Conselleria está informada de los avances municipales y que la relación con la administración autonómica es fluida. Citó a la secretaria autonómica Marta Alonso y a la directora general Blanca Camarena, con quienes aseguró mantener una colaboración constante.

Sobre la reforma de la Ley del Palmeral, el alcalde señaló que la conselleria está “por la labor”, aunque situó como prioridad aprobar primero el Plan de Uso y Gestión. “No es fácil reformar una ley. Pero bueno, ahí estamos”, afirmó.

El regidor explicó además que el Plan de Uso y Gestión también tendrá en cuenta el palmeral rural y las palmeras diseminadas por las partidas del término municipal. “Hay decenas, por no decir centenares, de huertos de palmeras históricos en el campo”, señaló. En ese sentido, habló de mejorar el llamado cheque verde para evitar que agricultores con palmeras en suelo rural se planteen arrancarlas.

También vinculó la protección del Palmeral a la restricción de grandes huertos solares en el campo. Según Ruz, algunos propietarios podían plantearse arrancar palmeras para instalar placas solares, pero la limitación municipal de este tipo de proyectos evita esa amenaza. “Ahora como es tan imposible la instalación de placas, por cierto, fíjense ustedes si estamos en sintonía y hemos sido avanzados”, indicó.

Para el alcalde, el reto es amplio porque Elche cuenta con 325 kilómetros cuadrados de término municipal y mucha presencia de palmeras más allá del ámbito UNESCO. La tarea será identificar, proteger y cuidar ese patrimonio disperso en la medida de lo posible.

En conjunto, Ruz defendió que Elche vive un momento clave para ordenar su Palmeral con los documentos que reclamaba la UNESCO: el Plan de Uso y Gestión, el Plan Especial y, más adelante, la posible revisión de la Ley del Palmeral. Todo ello, insistió, desde una premisa: el Palmeral histórico está protegido y la prioridad es garantizar que siga vivo, agrícola y cuidado.