Los Amigos del Arroz con Costra de Elche reciben en su tertulia a antiguos alumnos del Instituto Laboral de Elche

Las tradicionales tertulias gastronómicas de los Amigos del Arroz con Costra de Elche reunieron este miércoles a varios integrantes de la conocida tertulia de antiguos alumnos del antiguo Instituto Laboral de Elche, actual IES Sixto Marco.

Los invitados de la jornada fueron Jaime Frau Vicente, José María Boix Mora, Agustín Espinosa Lorenzo, Antonio Miguel Esclapez Hernández y José Carlos Esclapez Hernández, miembros del grupo de amigos y contertulios del Laboral, unidos desde hace décadas por la amistad y por el recuerdo de los años vividos en el emblemático centro educativo ilicitano.

Un momento del encuentro este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

Trayectoria

Durante el encuentro se puso en valor la trayectoria humana y cultural de esta tertulia de antiguos alumnos, formada actualmente por 32 integrantes, y que desde hace más de dos décadas mantiene la costumbre de reunirse quincenalmente en una cafetería próxima a la Plaza de la Merced, popularmente conocida como de “los Colgaos”, conservando vivo el espíritu de compañerismo nacido en las aulas del extinto instituto.

El encuentro sirvió también para recordar una de las iniciativas más destacadas impulsadas por este grupo de antiguos alumnos, como fue el reconocimiento público a Jacinta Gómara Dallo, profesora de Geografía e Historia durante las décadas de los años sesenta y setenta, a quien lograron dedicar un jardín público situado en la calle Fernanda Santamaría como homenaje a su labor docente y humana.

La cita sirvió para recordar los reconocimientos con espacios públicos a docentes y pintores / INFORMACIÓN

Reconocimientos

Asimismo, los integrantes de la tertulia recordaron su participación en el reconocimiento al pintor ilicitano Fernando Soler Sánchez y Juan, cuyo nombre también quedó ligado a un jardín público que inauguró hace un año el bipartito de PP y Vox en la calle Alfonso XII gracias al impulso y la perseverancia de este colectivo de antiguos alumnos.

La jornada transcurrió en un ambiente de amistad, recuerdos compartidos y afecto mutuo entre ambos colectivos en una cita donde la gastronomía volvió a convertirse en punto de encuentro para mantener viva la memoria y la historia de varias generaciones de ilicitanos.