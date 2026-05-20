El PSOE alerta del desgaste del Centro de Congresos de Elche

Una “aportación extraordinaria” para renovar el equipamiento y la infraestructura del Centro de Congresos de Elche. Es la propuesta que elevará el PSOE al próximo pleno para modernizar la infraestuctura congresual, actuación que los socialistas consideraron este miércoles “prioritaria” tras más de dos décadas de uso intensivo de las instalaciones. La moción será trasladada también a la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, al considerar la formación que el futuro del enclave tiene un valor estratégico para el sector turístico y empresarial de la ciudad.

Remanente

Como alternativa de financiación, los socialistas plantean utilizar el remanente de 2025 para inversiones reales, siguiendo la fórmula aplicada en el presupuesto municipal, según expuso el portavoz, Héctor Díez,. La principal reivindicación de los socialistas se centra en la necesidad de actuar de forma inmediata ante el deterioro acumulado en el edificio. Díez advirtió que, después de 23 años de actividad continuada, las salas y los sistemas técnicos presentan un “desgaste evidente” y requieren inversiones para garantizar que el centro continúe siendo un espacio de referencia para congresos y eventos.

Retrasos

La formación socialista considera además que la falta de plazos concretos para la construcción del futuro Palacio de Congresos, previsto por la Diputación, obliga al Ayuntamiento a “pensar en el futuro” de las dependencias de Porta de la Morera. En este sentido, Díez aseguró que el recinto todavía tiene “una larga vida por delante” y puede seguir desempeñando un papel clave para el turismo y la economía local.

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Tal y como recordaron desde la oposición, el citado Centro de Congresos abrió sus puertas en marzo de 2003 y, desde entonces, ha acogido cientos de encuentros nacionales e internacionales, garantizando una actividad que ha contribuido a ampliar la oferta turística y a generar impacto económico en la ciudad.

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Los socialistas también puntualizaron que el presupuesto de Visitelche está centrado principalmente en servicios de playas y acciones de marketing, por lo que consideran insuficiente la capacidad actual para afrontar obras de gran envergadura en el edificio. Desde el PSOE defienden que el pasado mandato, cuando gobernaban con Compromís, se impulsaron distintas actuaciones de mantenimiento y mejora en el recinto, entre ellas los arreglos con el cableado y rotulación interior por parte de los talleres de empleo, la instalación de placas solares, la renovación del tapizado del auditorio principal y de la primera planta, así como la puesta en marcha de la cafetería del centro. Además, quedó pendiente la licitación para renovar el sistema de sonido, una actuación que, según Díez, no llegó a ejecutarse por el cambio de Ejecutivo.