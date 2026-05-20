Compromís eleva la presión contra las campas del aeropuerto de Alicante-Elche y reclama más inspecciones

Compromís llevará al pleno de Elche una declaración institucional para exigir que los vecinos afectados por la proliferación de campas de coches en el entorno del aeropuerto participen directamente en la elaboración del instrumento urbanístico que regulará esta actividad. La formación reclama además una moratoria para nuevas instalaciones, más inspecciones y mejoras urgentes en seguridad vial ante la expansión de estos aparcamientos hacia zonas próximas a núcleos residenciales como Torrellano, El Altet y Arenales del Sol.

La portavoz, Esther Díez, defendió este miércoles que el proceso de regulación debe incorporar a la ciudadanía afectada para garantizar “una solución satisfactoria” y consensuada. Según explicó, la iniciativa persigue que los residentes dispongan de “información veraz” sobre el proceso y que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de ordenar un fenómeno que, según denuncian vecinos y colectivos, lleva años creciendo sin control.

La propuesta de Compromís llega después de que asociaciones vecinales alertaran de que las campas vinculadas al “rent a car” de la terminal Alicante-Elche han dejado de concentrarse únicamente en parcelas alejadas para extenderse hasta el entorno inmediato de Torrellano. La Asociación Vial Aeropuerto Elche ya ha manifestado que estos aparcamientos ya afectan a itinerarios peatonales y ciclistas que conectan el núcleo urbano con el Parque Empresarial, incrementando el tráfico pesado en caminos rurales y vías utilizadas a diario por vecinos y trabajadores.

Desde la entidad vecina advertían recientemente de que el problema “ha desbordado su área inicial” y ya impacta directamente en la vida cotidiana de los residentes. En este contexto, desde la coalición valencianista afean la actuación del bipartito de PP y Vox asegurando que solo ha reaccionado “por la presión vecinal” y por las preguntas registradas por Compromís. La portavoz recordó que la Concejalía de Aperturas reconoció recientemente que no había realizado inspecciones sobre estas actividades durante toda la legislatura.

Plan especial

La edil también cuestionó las declaraciones del alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien afirmó semanas atrás que el problema estaba “solucionado” por lo que Díez cuestiona que ahora, tres años después del inicio del mandato, se haya encargado a los técnicos empezar a trabajar en la regulación urbanística y sin haber continuado la tramitación del plan especial impulsado por el anterior bipartito. Fue a finales de abril cuando el Ayuntamiento avanzó que modificará el Plan General para ordenar el centenar de parkings situados junto al aeropuerto de Alicante-Elche y entonces habló de diez inspecciones que no fueron comunicadas por error, después de la respuesta a Compromís en la que el equipo de gobierno negaba haber concedido autorizaciones ni haber abierto expedientes, pero el alcalde afirma que la contestación responde a un error porque las revisiones se estaban haciendo desde Urbanismo.

La portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez / INFORMACIÓN

Mesa de trabajo

Sobre las actuaciones previstas, desde Compromís reclaman que se constituya una mesa de trabajo con participación de vecinos, empresarios y administraciones para abordar un problema que consideran “complejo” y que requiere “consensos amplios”. Además, la formación exige acelerar la creación del instrumento urbanístico que delimite dónde pueden implantarse estas actividades, reforzar las inspecciones desde las áreas de Aperturas y Urbanismo y aprobar una moratoria que impida la apertura de nuevas campas mientras no exista regulación específica.

Seguridad vial

Otra de las demandas planteadas por la coalición es la mejora de la seguridad vial en el entorno afectado después de que las asociaciones vecinales hayan manifestado la existencia de antiguos caminos rurales y accesos agrícolas que soportan ahora un tráfico constante de vehículos de alquiler y camiones de gran tonelaje para el que no estaban preparados.

El conflicto ha ido ganando dimensión institucional en las últimas semanas. La Junta de Distrito aprobó recientemente trasladar al Ayuntamiento el informe elaborado por la Asociación Vial Aeropuerto Elche, un documento que analiza más de dos décadas de expansión de las campas y alerta de consecuencias urbanísticas, ambientales y de movilidad derivadas de la ocupación progresiva de suelo rústico alrededor del aeropuerto.