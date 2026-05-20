Nuevo Plan de Uso y Gestión del Palmeral de Elche: de las restricciones de aparcamiento al cultivo de tagetes o granados

El nuevo Plan de Uso y Gestión del Palmeral de Elche empieza a tomar forma con una idea de fondo muy concreta: ordenar cómo se cuida, cómo se planta, cómo se visita y cómo se gestiona el gran sistema agrícola, patrimonial y urbano que rodea el casco histórico. El documento está "pendiente desde hace 26 años por mandato de la Unesco", según el alcalde, y también lo exigía la nueva Ley del Palmeral, aprobada en 2021. El plan debe responder a cuestiones tan prácticas como dónde se puede o debe replantar, qué cultivos deben recuperarse, cómo se organizan los recorridos turísticos, qué zonas deben potenciarse y qué usos no encajan ya en los huertos históricos, desde aparcamientos improvisados "a los que habrá que poner restricciones", hasta elementos que desvirtúan su carácter agrícola.

El Ayuntamiento ha celebrado una primera reunión con regantes, palmereros, productores de dátil, técnicos y otros agentes vinculados al Palmeral en el Hort de Pontos, un espacio que el alcalde, Pablo Ruz, definía como un lugar simbólico por reunir dos patrimonios Unesco: el Palmeral y el Museo de Pusol. El encuentro llega mes y medio después de adjudicarse la redacción del plan al despacho de arquitectos dirigido por José Amorós, que trabaja junto a las áreas municipales de Palmeral, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Urbanismo, Estrategia Municipal y Cultura. A la cita no estaba convocada la Acequia Mayor del Pantano, cuyos responsables aseguraron haber tenido conocimiento por la Prensa.

Del diagnóstico a los usos

Ruz defendió que este encuentro supone “un hito” porque abre a los agentes del sector el trabajo técnico iniciado hace semanas. “Después de 26 años, por fin se ha adjudicado la redacción del plan de uso y gestión del Palmeral”, señaló el alcalde, que recordó que se trata de una exigencia de la Uneco largamente pendiente.

El regidor explicó que el plan debe responder a una doble pregunta: qué es el Palmeral y cómo se actúa en él. “¿Qué es el Palmeral y cómo cuidamos el Palmeral, cómo actuamos en é, cómo intervenimos en él?”, planteó. Para Ruz, el documento debe ser una hoja de ruta para los próximos 50 años y debe partir de una idea transversal: "el Palmeral no es solo naturaleza ni solo agricultura, sino también ciudad, cultura, paisaje, economía y patrimonio".

El responsable del estudio técnico, José Amorós, explicó que el trabajo se divide en dos fases. “Hay una primera fase que es saber en qué estado está el Palmeral y hay una segunda fase que es, a raíz de ese estado, proponer cómo debe ir el Palmeral”, indicó.

Reunión del alcalde y cuatro de sus concejales con técnicos y agentes del Palmeral de Elche en el Hort de Pontos / Áxel Álvarez

Amorós precisó que el plan deberá ir acompañado de un plan director y de un plan especial, que será el documento urbanístico asociado. “Al final tenemos que verlo desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista histórico, la evolución de la ciudad, desde el punto de vista urbanístico, cultural, turístico, económico, etc.”, explicó. El objetivo ahora es recopilar toda la información municipal e histórica, detectar fortalezas y debilidades y, a partir de ahí, definir propuestas.

Qué se podrá hacer en los huertos

El plan regulará cuestiones concretas del día a día de los huertos. “Qué usos se van a poder realizar, dónde debe replantarse, cómo debe replantarse, cuáles son las zonas que deben potenciarse de manera turística, cuáles son los recorridos que deben realizarse”, enumeró Amorós. Esa dimensión práctica es la que más interesa al Ayuntamiento, que insiste en que el documento no partirá de cero, sino que ordenará trabajos que ya se están haciendo.

Ruz puso como ejemplo el Hort de Pontos, donde se combinan palmeras adultas, palmeras jóvenes, bancales labrados y cultivos tradicionales. “Ese tiene que ser el modelo”, señaló, defendiendo la mezcla de palmera joven y palmera de altura para que el Palmeral se regenere de forma permanente.

El alcalde citó cultivos como los tagetes, granados, alfalfa, sorgo o girasoles. “Ahora iniciaremos también la plantación de los tagetes. Sabían que 30 años sin plantar tagetes”, apuntó. Para Ruz, recuperar estos cultivos es esencial porque los huertos no deben convertirse en jardines ni en solares vacíos, sino mantenerse como espacios agrícolas. “Aquí hay que plantar, sobre todo granados y especies que hablen de ese sentido de huerto y agrícola”, añadió.

El alcalde fue especialmente gráfico al hablar de algunas zonas hoy usadas de forma inadecuada. “Esto que vemos aquí pronto va a desaparecer. No puede haber un parking o una parcela donde se aparque. Aquí hay que plantar”, afirmó en referencia a espacios que deben volver a tener uso agrícola.

Calendario y participación

El Ayuntamiento prevé que el documento pueda pasar por Junta de Gobierno entre mediados y finales de julio, para después llevarlo al pleno. Antes de eso, se abrirá a asociaciones y entidades sociales para que hagan aportaciones. Ruz insistió en que no se trata de una asamblea, sino de un trabajo técnico que será presentado para enriquecerse.

“Esto no es una asamblea. Una asamblea no puede hacer un documento de estas características. Esto es un órgano técnico que a su vez se va a presentar a las entidades sociales”, explicó.

El alcalde vinculó este plan a una etapa de fuerte actividad en el Palmeral. Citó la próxima inauguración del Hort del Gat, la integración de huertos privados como Malena o Mare de Déu, la restauración de la casa de la Virgen, la entrada en el Hort del Bosquet y futuras actuaciones en el Hort de San José o Hort del Sebo. “Estamos en un momentazo para el Palmeral”, afirmó.

El objetivo final, según Ruz, es que el Palmeral sea “más comprendido, más valorado y que se pueda visitar”, pero sin perder su esencia agrícola. El Plan de Uso y Gestión será la herramienta para ordenar esa convivencia entre conservación, ciudad, turismo, cultura y agricultura.

Plan Especial antes de final de año

Además del Plan de Uso y Gestión, el Ayuntamiento trabaja ya en el Plan Especial de Protección del Palmeral, otro documento exigido por la Unesco. Ruz explicó que el documento inicial está prácticamente terminado y que la intención es someterlo a consulta pública este 2026. “Antes de final de año lo queremos tener ya en consulta pública”, señaló el alcalde. Lo definió como “casi un plan general del Palmeral”, por la importancia que tendrá en la ordenación de la relación entre la ciudad y los huertos. “Para bien, nuestra ciudad histórica está rodeada de una masa extensa de palmeras que tenemos que cuidar y proteger”, explicó.

El alcalde insistió en que el urbanismo debe verse como aliado del Palmeral, no como enemigo. “El urbanismo es un aliado del Palmeral. Si el Palmeral existe es gracias a la urbe, a la ciudad”, afirmó. Para Ruz, el debate actual no es cuántas palmeras se talan para hacer fábricas, como ocurría hace un siglo, sino cómo se integra el desarrollo urbano necesario con la protección de los huertos Unesco. “No estamos hablando en ningún momento de los huertos, sino en todo caso de las zonas de amortiguación exteriores”, puntualizó.