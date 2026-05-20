La UMH de Elche da con la dieta que puede reducir hasta un 40 % el riesgo de cáncer gástrico

La buena alimentación puede reducir hasta un 40 % el riesgo de cáncer gástrico mientras que por el contrario los ultraprocesados lo duplican. Esa es una de las conclusiones de dos estudios internacionales liderados por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), cuyos resultados se han presentado en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Los trabajos revelan que las personas con una dieta rica en alimentos vegetales saludables presentan un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de estómago, mientras que quienes consumen más alimentos ultraprocesados tienen hasta 2,35 veces más probabilidades de padecer esta enfermedad.

Los estudios forman parte del consorcio internacional StoP (Stomach cancer Pooling Project), una de las mayores iniciativas científicas centradas en investigar las causas del cáncer gástrico. El proyecto reúne datos validados de 35 estudios epidemiológicos desarrollados en distintos países y permite analizar, con una de las muestras más amplias hasta la fecha, cómo influyen la alimentación y otros factores de estilo de vida en la aparición de este tumor.

Simposio

Estos trabajos los presentó el equipo de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (EPINUT) de la UMH durante un simposio internacional celebrado en la Escuela de Salud Pública de la UCLA. El encuentro estuvo presidido por el director del Departamento de Epidemiología de la UCLA, Zuo Feng Zhang, y por el profesor de la Università degli Studi di Milano Carlo La Vecchia.

Uno de los estudios, presentado por el investigador de la UMH Alejandro Oncina Cánovas, que ha sido además recientemente aceptado para su publicación en la revista científica Gastric Cancer, analizó información dietética de 1.857 pacientes con cáncer gástrico confirmado y 5.646 personas sanas procedentes de seis investigaciones internacionales. Los resultados muestran que las personas con mayor adherencia a patrones dietéticos provegetarianos, es decir, basados en frutas, verduras, legumbres o cereales integrales, presentan entre un 35 % y un 40 % menos riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

Investigadores de la UMH de Elche desde la Universidad de Los Ángeles / INFORMACIÓN

Calidad

Los investigadores destacan que no solo importa consumir más alimentos de origen vegetal, sino también la calidad de esos productos. Y en este sentido exponen que las dietas provegetarianas saludables, ricas en fibra y compuestos antioxidantes, podrían ejercer un efecto protector frente a la enfermedad gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

La segunda investigación, presentada por la investigadora Laura Torres Collado, se centró en el impacto de los alimentos ultraprocesados. El análisis incluyó datos de 1.908 pacientes con cáncer gástrico y 6.088 controles y concluye que las personas situadas en el grupo de mayor consumo de ultraprocesados presentan 2,35 veces más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer en comparación con quienes consumen menos.

Consumo

Los autores subrayan la relevancia de este hallazgo debido al aumento constante del consumo de productos ultraprocesados en la dieta habitual. Exponen, por tanto, que refrescos, snacks, bollería industrial o platos preparados concentran cada vez más atención científica por su posible relación con enfermedades crónicas y distintos tipos de cáncer.

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La participación de la UMH en el consorcio StoP, en el que el profesor Jesús Vioque forma parte del comité directivo, refuerza el papel de la universidad como referente internacional en epidemiología nutricional. Los investigadores consideran que estos resultados aportan nuevas evidencias sobre el potencial de la alimentación como herramienta de prevención frente al cáncer gástrico y abren nuevas líneas de investigación para impulsar estrategias de salud pública basadas en hábitos dietéticos saludables.