CaixaBank convierte en futbolistas "profesionales" por un día a cerca de 40 aficionados del Elche CF

Cerca de 40 seguidores del Elche CF han tenido la oportunidad hace unos días de experimentar las sensaciones que tiene un futbolista profesional en un partido en el estadio Martínez Valero. CaixaBank ha organizado un encuentro en el estadio ilicitano, una acción que se engloba dentro de la estrategia de patrocinios de la entidad financiera, que es acercar el club a sus clientes y aficionados; y se enmarca en SportsXperience, dentro de su plataforma Xperience, la propuesta de experiencias deportivas de CaixaBank, a través de la cual la entidad acerca a sus clientes vivencias únicas vinculadas al deporte, con acceso exclusivo, contenidos diferenciales y beneficios especiales.

Estos aficionados del Elche CF se han vestido de corto para cumplir este sueño. Todos ellos son clientes de CaixaBank y aficionados del Club y han podido conseguir una de las plazas que les ha permitido convertirse, por un día, en jugadores del primer equipo.

Los jugadores han sido recibidos en las instalaciones del Martínez Valero. Tras la recepción, los clientes de la entidad han realizado una visita guiada por las instalaciones del club, finalizando la visita en los vestuarios donde han encontrado una equipación del primer equipo personalizada para cada uno de ellos. Tras esta sorpresa, han saltado al campo mientras sonaba el himno del Elche CF y sus familiares y amigos les animaban desde la grada para, posteriormente, dar inicio al partido. Después de finalizar el encuentro, los jugadores han vivido un exclusivo cóctel en el túnel del Centenario del Martínez Valero donde han tenido ocasión de interactuar y reponer fuerzas, inmortalizando este momento tan especial.

Una forma de acercar el Elche CF a todos los públicos

Para CaixaBank, la activación de esta acción supone impulsar uno de sus principales objetivos: acercar el Club a socios y aficionados para ofrecer una experiencia única entre sus clientes. Por este motivo, 40 clientes de CaixaBank han sido agraciados con esta oportunidad especial. En línea con este objetivo, CaixaBank desarrolla, activa y coordina acciones exclusivas, tanto digitales como presenciales, dirigidas a la comunidad ilicitana. Entre ellas destacan el meet and greet con futbolistas, fotografías oficiales a pie de campo en la previa de los partidos, localidades preferentes para disfrutar de un encuentro en condiciones excepcionales o la participación en múltiples actividades lúdicas impulsadas por la entidad financiera.

CaixaBank, el banco de los clubes de fútbol

CaixaBank es el banco de referencia de los equipos y sus aficiones de fútbol en España. Esta estrategia le ha consolidado como patrocinador oficial de 13 equipos de Primera División y 13 de Segunda División. Además, la entidad financiera es patrocinador de 7 equipos femeninos de fútbol.

Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que ayuda a divulgar valores que la entidad comparte con la práctica deportiva como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad.

CaixaBank impulsa múltiples activaciones con el objetivo de acercar los clubes a sus aficionados al mismo tiempo que avanza en la generación de negocio. En cada acuerdo, la entidad financiera se vincula con los clubes para ofrecer experiencias únicas a sus socios y aficionados y, al mismo tiempo, promover ventajas financieras exclusivas.

El objetivo de esta estrategia se centra en incrementar la notoriedad de marca, captar y fidelizar a los aficionados de cada equipo para convertirlos en clientes, así como en aprovechar nuevas oportunidades comerciales fruto de acciones acordadas con los clubes de fútbol patrocinados.

Xperience CaixaBank

Xperience CaixaBank es el proyecto de experiencias de CaixaBank que conecta a la entidad con sus clientes a través de la música, la cultura, el deporte y la gastronomía. A través de propuestas exclusivas, Xperience CaixaBank ofrece vivencias únicas, acceso preferente a eventos, contenidos diferenciales y beneficios especiales que refuerzan la vinculación emocional y la cercanía con los clientes. Con una amplia red de acuerdos y colaboraciones a lo largo de todo el territorio, Xperience CaixaBank se ha consolidado como un motor de generación de experiencias memorables y de contenido de valor, impulsando una relación más cercana, humana y experiencial entre la entidad y sus clientes.