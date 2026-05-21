Educación reabrirá el laboratorio del Severo Ochoa de Elche a costa de derivar alumnos de Informática a otro instituto

Un logro agridulce para el instituto Severo Ochoa de Elche que sabe a ese refrán de desnudar a un santo para vestir a otro. Docentes del instituto illicitano confirmaron este jueves que la Conselleria de Educación ha confirmado que se recuperará el laboratorio tras seis años sin estas instalaciones para las prácticas científicas. Sin embargo, la solución planteada por el departamento autonómico ha abierto un nuevo frente en la comunidad educativa, y es que esta recuperación llegaría a costa de trasladar grupos de Formación Profesional de Informática al IES La Asunción, una medida que el profesorado considera insuficiente, improvisada y que evidencia, a su juicio, la falta de inversión estructural en la infraestructura educativa en décadas ya que la solución que plantean es una ampliación del centro, que desde hace cerca de dos décadas se viene esperando y que no llega.

Así lo manifestaron este jueves docentes desde la Plaça de Baix en una convocatoria con los periodistas después de que horas antes, el pasado miércoles, recibieran una misiva del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, comunicando las futuras medidas que han calado en el centro como una especie de jarro de agua fria ya que, pese a que agradecen que pueda de nuevo implementarse este espacio divulgativo, y más tratándose de un intituto que lleva el nombre del Novel de Medicina, pero al mismo tiempo entienden que con la hoja de ruta que les han trasladado se desmantela parcialmente una oferta formativa consolidada. “Estamos todos en el mismo barco. Esto no va de echar a unos para darle cabida a otros”, remarcaron Verónica Sánchez y Manpreet Singh Kaur, impulsores junto al alumnado del denominado Proyecto Severo.

Alumnos entran en el IES Severo Ochoa, que cuenta con ESO, Bachillerato y FP. / Matías Segarra

Esta campaña, que utilizó lemas como “¿Nobel de nombre? Ilegales de derecho” o “En 1959 teníamos recursos para un Nobel. En 2026 no tenemos ni para hacer una práctica en la ESO” surgió el presente curso escolar para denunciar la ausencia de laboratorio desde la pandemia de coronavirus, lo que ha llevado a que todo este tiempo 4.000 alumnos hayan cursado asignaturas científicas sin un espacio adecuado para realizar prácticas experimentales. La iniciativa incluyó incluso una recogida de firmas, vídeos en redes sociales, una página web y movilizaciones que han logrado visibilizar una situación que, según denuncian los docentes, afecta directamente a la calidad educativa y al fomento de vocaciones científicas, además de alertar de que la ausencia de estos espacios específicos incumple la normativa educativa y dificulta el desarrollo de competencias científicas básicas, agravando las desigualdades educativas en un barrio con indicadores de vulnerabilidad socioeconómica.

Según trasladan los profesores, en esa carta Mcevoy traslada que el laboratorio se recuperará mediante una reorganización de espacios. La medida supondrá derivar al IES La Asunción dos grupos de primer curso de Formación Profesional relacionados con Informática el próximo año, que posteriormente continuarían allí en segundo, lo que acabaría afectando a cuatro grupos.

Verónica Sánchez García y Manpreet Singh Kaur, en el patio donde está el mobiliario del antiguo laboratorio. / INFORMACIÓN

Excelencia

El profesorado de los ciclos afectados denunció este jueves que la decisión se ha adoptado sin diálogo previo y que amenaza con romper un proyecto educativo consolidado desde hace más de tres lustros. Los profesores incluso recordaron que los ciclos cuentan con una elevada demanda, relaciones estables con empresas locales y proyectos conjuntos con el Ayuntamiento de Elche. “Todo ese tejido que hay alrededor lo están deshaciendo para tener que volver a crearlo en otro sitio”, lamentaron.

Según explicaron, este curso el traslado afectará inicialmente a unos 48 alumnos y a "tres profesores y medio", una cifra que aumentaría cuando los grupos pasen a segundo curso. Además, subrayaron que los ciclos de Informática mantienen listas de espera cada año y forman parte de un centro reconocido como referente de excelencia en Formación Profesional.

1.600 alumnos

Ante este futurible cambio, desde el centro instaron a Educación a abordar las necesidades del instituto desde una perspectiva de inversión y ampliación de espacios. Los docentes recordaron que el Severo Ochoa fue construido en 1992 y que, pese al crecimiento continuo de alumnado, nunca ha recibido una ampliación significativa. El instituto fue diseñado para unos 800 estudiantes y actualmente acoge entre 1.400 y 1.600 alumnos entre ESO, Bachillerato y Formación Profesional, duplicando prácticamente la capacidad inicial.

La falta de espacio afecta, según detallaron, a prácticamente todos los ámbitos del centro. En esa enumeración entraria el hecho de que no disponen de aula de dibujo, biblioteca operativa, vestuarios para el gimnasio, aula específica de idiomas ni aula de música insonorizada. Incluso, explicaron, la profesora de Francés tuvo que comenzar el curso dando clase en el patio ante la falta de aulas disponibles. A ello se suma la situación de los baños. “Solo hay un baño disponible para un instituto masificado”, denunciaron los docentes, que consideran que el centro lleva años funcionando muy por encima de su capacidad.

Un momento de la concentración de los profesores del IES Severo Ochoa de Elche / INFORMACIÓN

El profesorado recordó además que ya en 2008 la Generalitat, en aquel entonces liderada por Francisco Camps (PP), reconoció oficialmente las necesidades de ampliación del Severo Ochoa. Según explicaron, entonces se aprobaron planes para ampliar el centro, aunque nunca llegaron a ejecutarse. “Conselleria reconoció hace casi veinte años las necesidades de infraestructura del centro y después de todo este tiempo estamos en una situación mucho más precarizada”, lamentaron.

El centro, dentro de la red de excelencia, y donde incluso acudió la Reina a inaugurar el curso de FP en España, lleva más de media vida esperando una ampliación que se llegó a cifrar en dos millones de euros y que no terminó figurando en el Plan Edificant.

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Aulas prefabricadas

Una de las alternativas planteadas por los docentes durante las conversaciones con Educación fue la instalación provisional de aulas prefabricadas mientras llega una solución definitiva. Sin embargo, según indicaron, la propia carta remitida por el secretario autonómico descarta esa posibilidad al considerar que “no es la opción óptima”. Los profesores cuestionan ese argumento y sostienen que, aunque las aulas prefabricadas no sean la solución ideal, resultan preferibles a “desmembrar” progresivamente la oferta educativa del instituto. Es más, la comunidad educativa teme además que esta decisión siente un precedente para futuras reorganizaciones motivadas por la falta de espacio.