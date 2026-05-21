Elche solicita la Indicación Geográfica Artesanal de la UE para la Palma Blanca

El Ayuntamiento de Elche ha aprobado iniciar los trámites para la solicitud para que la Palma Blanca de Elche sea reconocida como Indicación Geográfica Artesanal en el ámbito de la Unión Europea, un paso que busca reforzar la protección, la identificación y la proyección internacional de una de las tradiciones artesanales más singulares del municipio. La propuesta se tramitará dentro del procedimiento extraordinario abierto hasta el 1 de junio de 2026, mediante la vía simplificada.

La aprobación fue formalizada ese mismo jueves por la Junta de Gobierno Local, que ha dado luz verde a la solicitud de registro dentro del nuevo marco europeo de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales. Esta normativa permite proteger productos vinculados a un territorio por su técnica, tradición y reputación, más allá de los productos agrícolas o alimentarios. Según el alcalde, Pablo Ruz, la Palma Blanca “cumple los requisitos por su origen, tradición, reputación y vínculo directo con Elche”. El objetivo, ha añadido, es “defender un oficio tradicional, apoyar a los artesanos y preservar una seña de identidad ilicitana”, con un impacto positivo en la economía local, la cultura y el turismo.

Ruz explicaba este jueves que esta iniciativa cuenta con el impulso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), organismo internacional. A su vez, señalaba que esta medida permitirá situar a la Palma Blanca ilicitana en el mismo marco de reconocimiento de otras producciones artesanales europeas asociadas a un origen geográfico concreto.

El alcalde de Elche sujeta la palma que le enviará a la primera edil de Crevillent / V. L. Deltell

Palma Blanca de Elche

Ruz subrayaba que el objetivo es que la Palma Blanca quede identificada formalmente con Elche como su lugar de referencia. “Va a servir para, al igual que se localiza la sal de Bohemia, al igual que se localizan otro tipo de producciones artesanales en el contexto de Europa, que la Palma Blanca esté referenciada y se diga Palma Blanca de Elche”, señalaba.

Matías Segarra

El alcalde insistía en que Elche ocupa un papel esencial e indiscutible en la producción tradicional de esta artesanía, aunque también se elabore palma en otros países como Italia. Según defendía, el municipio es el referente clave para entender la Palma Blanca tradicional y artesanal, tanto por su historia como por su vinculación con el Palmeral, los talleres y la celebración del Domingo de Ramos.

“Es una cosa buena que los artesanos de la Palma también vayan a tener esa proyección europea”, añadía el regidor, que enmarcaba la solicitud dentro de una estrategia de defensa de los oficios tradicionales ilicitanos.

Trámite europeo

La solicitud se presentará antes del 1 de junio dentro del trámite extraordinario abierto en 2026, a través del procedimiento simplificado. Esta vía permite avanzar en el reconocimiento de indicaciones geográficas artesanales y productos industriales asociados a territorios concretos dentro del marco europeo.

El reconocimiento permitiría proteger mejor el nombre de la Palma Blanca de Elche, facilitar su identificación en mercados exteriores y reforzar el vínculo entre producto, territorio y técnica artesanal. La medida puede ser especialmente relevante para los productores y artesanos que cada año elaboran las palmas rizadas y lisas que forman parte de la tradición ilicitana.

El director de la EUIPO firmó en el Libro de Honor de Elche / V. L. Deltell

Ruz señalaba que la EUIPO está “absolutamente volcada” y comprometida con este proceso. También citaba la implicación de João Negrão, director de la EUIPO, en los trabajos vinculados a esta declaración. Según el alcalde, el organismo les ha trasladado que el procedimiento “pronto se pondrá en marcha”.

Proyección para los artesanos

El alcalde ha remarcado que el beneficio principal de esta declaración sería para quienes mantienen viva la producción artesanal. “Algo muy bueno para la ciudad, pero sobre todo muy bueno para los productores, los fabricantes de la Palma Blanca”, ha indicado.

La Palma Blanca forma parte de la identidad cultural de Elche y está vinculada al trabajo paciente de los talleres, al uso tradicional de la palmera y a una transmisión de conocimientos que ha pasado de generación en generación. Su reconocimiento como indicación geográfica permitiría dar un paso más en la protección de esta artesanía, especialmente en un contexto en el que los oficios tradicionales necesitan visibilidad, mercado y respaldo institucional.

La solicitud se suma a otras acciones municipales para reforzar la singularidad de la Palma Blanca, promocionarla fuera del municipio y vincularla a la marca cultural de Elche. Con este trámite, el Ayuntamiento busca que Europa identifique de forma clara una tradición que, aunque pueda tener ecos en otros territorios, tiene en Elche su referencia histórica, artesanal y simbólica más reconocible.