Media hora más para el ocio nocturno en Elche y quioscos sin canon gratis por un año

El bipartito de PP y Vox garantiza que el ocio nocturno de Elche vuelva a ganar media hora más durante la temporada estival. La Junta de Gobierno aprobó este jueves la ampliación horaria hasta las 4.30 horas de la madrugada del 29 de mayo al 1 de noviembre repitiendo el esquema de los últimos años durante los meses de mayor actividad social y turística.

La decisión municipal llega además en un contexto de flexibilización horaria ya consolidado desde principios de año. El Ayuntamiento aprobó el pasado enero una ampliación indefinida de media hora para los establecimientos del denominado Grupo B, donde entrarían cafés teatro, cafés concierto, pubs o karaokes, entre otros, permitiendo su cierre habitual hasta las cuatro de la madrugada frente a las 3.30 horas fijadas con carácter general por la normativa autonómica para ciudades de más de 50.000 habitantes. Ahora, con el horario especial de verano, esos mismos locales podrán extender todavía más su actividad.

La portavoz municipal, Inma Mora, explicó que la regulación responde a la necesidad de mejorar la organización de los recursos municipales y atender además las peticiones que desde hace años viene trasladando la Policía Local para ordenar tanto las actividades festivas como el funcionamiento de establecimientos hosteleros durante los meses de mayor afluencia.

Tramos

El acuerdo contempla horarios diferenciados según el tipo de establecimiento. Así, cafés teatro, pubs y karaokes podrán prolongar su actividad hasta las 4.30 horas al igual que los salones de banquetes mientras que los denominados salones lounge tendrán el límite a las 3.30 horas y restaurantes, cafeterías y cafés-bar a las 2.30 horas.

La ampliación se produce en plena temporada alta para la hostelería ilicitana, coincidiendo con el incremento de visitantes y el aumento de actividad ligado al verano. En la resolución aprobada en enero, el Consistorio ya justificaba la necesidad de ampliar horarios por el “dinamismo social y cultural” de la ciudad, así como por su condición de ciudad universitaria y polo económico de la comarca. El Ayuntamiento también ponía el foco en la actividad turística constante vinculada al Palmeral y al Misteri, ambos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La normativa municipal subraya, no obstante, que la ampliación horaria queda condicionada al cumplimiento estricto de las medidas de insonorización y control acústico, de ahí que serán necesarias las inspecciones para compatibilizar la actividad económica con el descanso vecinal.

Pedanías

Paralelamente, también se dio luz verde este jueves a los horarios especiales para las fiestas en pedanías, con motivo de la proximidad de las celebraciones en La Hoya. Las actividades festivas podrán desarrollarse en horario matinal entre las 12 y las 17 horas, estableciéndose una franja de descanso entre las 17 y las 20 horas. Por la noche, las celebraciones en la vía pública se permitirán hasta las 02 horas de domingo a jueves mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 06 horas.

Canon

En otro orden de cosas, el bipartito ha desestimado varios recursos de reposición presentados por adjudicatarios de quioscos municipales que solicitaban quedar exentos del pago de un año del canon de concesión tras ejecutar mejoras en sus establecimientos.

La portavoz municipal, Inma Mora, matizó que los informes técnicos concluyen que las actuaciones justificadas por los concesionarios “no llegan al mínimo exigido” en los pliegos. Los expedientes afectan a dos quioscos ubicados en La Glorieta y a otro situado en la esquina de Reina Victoria con Gabriel Miró.

Según Mora, los técnicos establecían que únicamente podían computarse como mejoras aquellas inversiones permanentes que quedasen incorporadas a la infraestructura municipal, como instalaciones eléctricas, adecuación de paredes o mejoras de fontanería.

Sin embargo, los titulares de los establecimientos presentaron principalmente facturas correspondientes a electrodomésticos y otros elementos móviles. En uno de los casos sí se ha estimado parcialmente el recurso y se concederá la exención de un año del canon. En el resto, las inversiones justificadas no alcanzan el mínimo de 5.000 euros exigido.

Por otra parte, la Administración local ha aprobado el abono de la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025 que se les ingresará en la nómina de mayo a los funcionarios, según aseguró Mora. Después de meses en los que los sindicatos han apretado al Ayuntamiento, incluso con protestas por la demora de los pagos, este ingreso se haría efectivo, como ya lo anticipó en marzo el responsable municipal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro en una nueva mesa de negociación en la que se situaba mayo en el horizonte o junio "a más tardar" para hacer efectivo el pago de 1,8 millones de euros.

En cuanto a otros gastos, el equipo de gobierno aprobó 16 expedientes con facturas por 723.000 euros para cubrir servicios que están caducados y actualmente en licitación como el de la limpieza de instalaciones municipales. También se dio cuenta en la junta de gobierno, fuera del orden del día, de la liquidación del servicio de BiciElx, que deja un déficit de cerca de 70.000 euros.

En la reunión también se adjudicó la poda de palmeras en huertos municipales por 307.408 euros y un plazo de duración de 5 meses para, como poco, actuar sobre 5.335 ejemplares.

Natalidad

Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó las bases para una nueva convocatoria de ayudas al fomento de la natalidad impulsadas por la Concejalía de Infancia y Familia. Desde el Ejecutivo local no quisieron desvelar el importe hasta una próxima rueda de prensa de la edil del área, Aurora Rodil, con lo que está por ver si la cuantía superará los 150.000 euros del paquete aprobado en 2025 y que ya duplicaba la cuantía del año anterior como entonces aseguró el equipo de gobierno.

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En paralelo, el Ayuntamiento también ha dado luz verde a varios convenios de colaboración con entidades culturales como la Asociación de Belenistas, la Casa de Andalucía, el Centro Aragonés y la Asociación de Pobladores, además de aprobarse el convenio con el Patronato del Misteri d’Elx, que este año, en el marco del 25 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se mantendrá en 190.000 euros, frente a los 172.000 euros que recibía al inicio del actual mandato.