La mayor plantación de la historia de Elche: 200 árboles en 2 kilómetros de calles y con 222.000 euros

El Ayuntamiento de Elche pondrá en marcha la que el alcalde, Pablo Ruz, definía como “la mayor actuación de arbolado urbano de toda la historia de la ciudad”, con la creación de cerca de 200 nuevos alcorques y la plantación de otros tantos árboles en un eje de casi dos kilómetros de calles. La intervención afectará a Doctor Ferrán, Andreu Castillejos y Cristóbal Sanz, además de su entorno inmediato, con una inversión de 222.000 euros y un plazo de ejecución previsto de tres meses.

El proyecto, según expone el gobierno del bipartito, busca transformar una de las zonas urbanas más duras frente al calor, con muy poca sombra y una fuerte presencia de asfalto, en un espacio más amable, verde y habitable. Ruz visitó este jueves la zona junto al concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, y explicó que los nuevos árboles se instalarán sin eliminar “ni una sola plaza de aparcamiento”, ya que los alcorques se ubicarán entre vehículos. El regidor insistió en que el modelo ya se ha aplicado en otras vías de Elche, con alcorques situados entre plazas de estacionamiento.

Dos kilómetros de calles

La actuación abarcará un recorrido amplio desde la avenida de la Libertad y todo el entorno de Doctor Ferrán, Andreu Castillejos, Llobera, José María de Manresa y Cristóbal Sanz. El alcalde habló de una especie de “escuadra completa” en esta zona del casco urbano, donde la ausencia de árboles es especialmente evidente en varios tramos.

Una imagen del antes... / INFORMACIÓN

... y una recreación del después / INFORMACIÓN

El alcalde describió Doctor Ferrán como una calle “muy dura” desde el punto de vista urbano. “No hay ni un solo árbol salvo en alguna intersección”, indicó. Esa falta de vegetación, añadió, convierte el espacio en una zona especialmente castigada por el sol durante el verano. “A partir de las dos o tres de la tarde, esto es un auténtico espacio de sol rotundo”, afirmó. El objetivo municipal es que la plantación permita suavizar la temperatura, aumentar la sombra y reducir el impacto del asfalto. Ruz reconoció que el efecto no será inmediato, porque los árboles necesitarán tiempo para crecer, pero defendió que la intervención cambiará de forma clara la fisonomía y la comodidad de estas calles. “Vamos a hacer que este espacio amortigüe las altas temperaturas y el impacto del calor convirtiéndolo en un verdadero sumidero de CO2”, señaló el alcalde.

Sin perder aparcamiento

Uno de los mensajes que más quiso subrayar el alcalde es que la plantación no supondrá pérdida de estacionamiento. Los nuevos alcorques se colocarán entre vehículos, siguiendo el modelo ya ejecutado en calles como Maestro Serrano, Blasco Ibáñez, Marqués de Asprillas o la calle Árboles, además de otras actuaciones en Carrús. “El alcorque se instala entre vehículos”, insistió Ruz. El alcalde defendió que al principio este tipo de intervenciones podía generar dudas, pero que, una vez vistos los resultados, son los propios vecinos quienes empiezan a reclamar árboles en calles donde nunca los hubo.

En este sentido, citó peticiones llegadas desde varias calles de Carrús, especialmente en el entorno de la plaza de la Aparadora y en vías como Mariano Pérez, donde, según señaló, no existe arbolado. “¿Cómo puede ser que hayan hecho calles sin árboles?”, se preguntó. Para el alcalde, este tipo de proyectos deben extenderse progresivamente por toda la ciudad.

El proyecto incluirá también arbolado de gran porte en las isletas situadas frente al final de Gabriel Miró, junto al paseo de la Concordia y en torno a los Pisos Azules, otro ámbito muy expuesto al sol.

Ruz defendió que la plantación de árboles en la vía pública no debería ser motivo de controversia. “No creo que pueda haber nada cuestionable en instalar árboles en la vía pública. Es política fundamental y política urbana clásica”, afirmó.

Riego y obras por fases

La intervención tendrá una duración de tres meses e incluirá la instalación de un nuevo sistema de riego para garantizar el mantenimiento del arbolado. Ruz volvió a insistir en una idea que repite en las actuaciones verdes de la ciudad: “Lo que no se riega no funciona”. Las obras se ejecutarán por fases, manzanas y tramos, para reducir las molestias a vecinos y conductores. El alcalde reconoció que durante la actuación será necesario retirar puntualmente vehículos de algunas zonas para poder trabajar, aunque después se recuperarán los estacionamientos.

El alcalde presentó este jueves el plan para llenar de arbolado casi dos kilómetros de calles en Elche / Áxel Álvarez

La idea municipal es no cortar por completo el tráfico siempre que sea posible, sino trabajar de forma gradual, por aceras o tramos concretos. Ruz admitió que habrá molestias, pero defendió que el resultado compensará una obra que considera necesaria para adaptar la ciudad al calor creciente de los meses de verano.

El alcalde puso el acento en la importancia de introducir árboles de gran porte, capaces de generar sombra y mejorar el confort térmico. La presencia de arbolado permitirá, según el gobierno local, crear calles más equilibradas, con sol en invierno y sombra en verano. “Ojalá dentro de unos años en todas las calles de Elche haya árboles”, señaló.

2.500 árboles desde 2023

Los cerca de 200 nuevos ejemplares se sumarán a los alrededor de 2.500 árboles plantados desde 2023 en calles, plazas, barrios y pedanías del municipio, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. La actuación forma parte de una estrategia más amplia de transformación urbana, con la que el gobierno local pretende rebajar la dureza de determinadas zonas y mejorar la infraestructura verde. “Es una apuesta clara y vamos a seguir sacando más pliegos e instalando más árboles en la vía pública, porque es algo fundamental”, concluyó Ruz.