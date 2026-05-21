El PSOE de Elche reclama a PP y Vox el informe que avaló el sentido único en Arenales del Sol

Una reordenación del tráfico polémica en Arenales del Sol que, medio año después, sigue levantando críticas. Después de que comerciantes y vecinos hayan trasladado en varias ocasiones su malestar por el cambio a sentido único de la Avenida San Bartolomé de Tirajana, el PSOE de Elche se sumó a las demandas este jueves exigiéndole al bipartito de PP y Vox que publique el informe técnico en el que se amparó la conversión de dos carriles a uno en gran parte del vial en primera línea.

Es más, los socialistas señalaron que llevan meses solicitando este documento, y aprovecharon para demandarle al Ejecutivo local un estudio integral del tráfico de todo el casco urbano de la pedanía costera. “El objetivo, saber cuál es el sentido idóneo de las calles y dónde se puede generar más plazas de aparcamiento", manifestó el portavoz del grupo municipal, Héctor Díez, tras reunirse con comerciantes, hosteleros y vecinos.

Malestar

"Nos han trasladado, de manera unánime, su malestar por la actuación en la avenida y su interés por recuperar el doble sentido de los carriles de circulación”, afirmaron desde el PSOE. Hace días, y tras una reunión del distrito, la asociación vecinal de Arenales confirmaba que se les había planteado a los residentes recuperar el doble sentido en el tramo final de la avenida, a la altura del centro social en dirección Santa Pola, medida que el Ejecutivo local también estaba barajando sin que hasta la fecha haya una medida definitiva adoptada.

Eso sí, el edil de Pedanías, Pedro José Sáez, ya señaló a este diario que es inviable cambiar el sentido actual o devolver la configuración original de la arteria, justificando que con la nueva medida se ha ganado en seguridad y que el proyecto está alineado con la fórmula que han empleado otras ciudades.

En contraposición, los socialistas trasladaron, según les han manifestado usuarios, que "fruto de la introducción del sentido único, y el estrechamiento de la calzada, al pasar de dos filas de aparcamiento en línea a batería invertida, han sido testigos de situaciones de riesgo para la seguridad de conductores y peatones, y de atascos de tráfico cuando aún no estamos ni en temporada alta", según Díez.

El aparcamiento en batería se tiene que realizar marcha atrás en la avenida de la playa de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Retén

En otro orden de cosas, desde la oposición aprovecharon para trasladar que el retén de la Policía Local, situado en el Centro Social, no está en marcha a pesar de que las instalaciones municipales se inauguraron en verano de 2024. Por otra parte, expusieron que el horario de la recogida de basura no es el más idóneo, al generar embotellamientos y al permanecer los bares, cafeterías y restaurantes aún abiertos al público. Y otra de las quejas recurrentes, según los socialistas, es que en el autobús circular dispuesto en verano “no se puedan subir elementos playeros, como sombrillas, según nos trasladaron".

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Asimismo, Díez también trasladó críticas de residentes, vecinos y comerciantes hacia la Junta de Distrito "porque no se tratan los problemas vecinales", lamentando que el único objetivo es que su presupuesto "se destine a festejos”, señaló el portavoz.