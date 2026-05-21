"Taburete" y "Siempre Así" llegan al patrimonio más exclusivo de Elche

Elche estrenará los próximos 29 y 30 de mayo el Festival del Huerto, una cita de formato "boutique" que convertirá el entorno de Torre dels Vaïllos en un espacio de música, gastronomía y ocio al aire libre con dos nombres principales: Taburete, que actuará el viernes, y Siempre Así, que lo hará el sábado. La propuesta, con aforo limitado a 1.500 personas, apuesta por una experiencia completa desde las 18 horas hasta aproximadamente las 4 de la madrugada, con tardeo, conciertos, barras, zona VIP, ambientación cuidada y código de vestimenta "Total White".

El festival contará además con la presencia de Arantxa de Benito como madrina del evento y con distintos rostros conocidos que asistirán a la velada. Entre los confirmados figuran Elsa Anka, José Carlos Montoya, Alexia Rivas, Rosario Mohedano, Estefanía Luyk y Beatriz Jarrín, además de la propia Arantxa de Benito. El photocall está previsto ambos días a las 18.30 horas.

Música entre palmeras

El Festival del Huerto se celebrará en Torre dels Vaïllos, en el Camí del Pantano número 3, dentro de un entorno vinculado al paisaje de palmeras de Elche. La organización plantea la cita como algo más que dos conciertos: una experiencia de ocio al aire libre con estética propia, espacios gastronómicos, zonas de descanso, activaciones de marcas y ambiente de tardeo antes de las actuaciones principales.

La apertura oficial de puertas será a las 18 horas. Desde ese momento, el recinto funcionará como un espacio continuo de ocio, con DJs, barras, gastronomía y propuestas pensadas para prolongar la estancia del público durante toda la tarde y la noche. Los conciertos arrancarán a las 20.30 horas y tendrán una duración aproximada de dos horas.

El viernes 29 de mayo el protagonismo musical será para Taburete, uno de los grupos habituales en grandes citas de verano y festivales nacionales. El sábado 30 será el turno de Siempre Así, formación vinculada a un público intergeneracional y a un repertorio reconocible. Tras los conciertos, el recinto seguirá abierto como espacio de música y ocio nocturno hasta las 4 horas aproximadamente.

Arantxa de Benito junto a Rosa Jiménez, responsable del festival; e Irene Ruiz, concejala de cultura. / V. L. Deltell

El trenet como inicio de la experiencia

Uno de los elementos diferenciales del festival será la llegada al recinto mediante el tradicional Trenet turístico de Elche, que estará tematizado para la ocasión. El servicio arrancará ambos días a las 17.30 horas y saldrá desde distintos puntos de la ciudad para llevar directamente a los asistentes hasta la puerta del festival.

La organización quiere que el trayecto forme parte de la experiencia desde el primer momento. El tren contará con música en directo a bordo, gracias a un DJ que amenizará el recorrido, y con una copa de bienvenida para todos los asistentes. La idea es que el festival no empiece al cruzar la entrada, sino desde el propio desplazamiento hacia Torre de Vaillo.

El planteamiento refuerza el carácter experiencial de una cita que busca diferenciarse de los conciertos convencionales. El visitante no solo acude a ver a un artista, sino a participar en una velada tematizada, con recorrido, imagen, gastronomía, música y espacios preparados para la convivencia social y fotográfica.

Zona VIP

El festival contará con una amplia zona VIP destinada a patrocinadores, invitados y personalidades, con servicio de gastronomía y bebida. Este espacio estará especialmente diseñado para reforzar la dimensión social del evento y ofrecer una experiencia diferenciada dentro del recinto.

Entre las propuestas previstas figuran actuaciones musicales en directo en la entrada: un saxofonista el día 29 y un guitarrista el día 30. También habrá espacios decorativos y experienciales impulsados por Polo Club, regalos promocionales para asistentes, maquillaje en vivo, merchandising oficial y diferentes dinámicas y sorteos con marcas colaboradoras.

Quienes hayan adquirido la experiencia VIP podrán además disfrutar del atardecer desde las alturas de Torre de Vaillo, uno de los elementos más singulares del enclave. La organización quiere aprovechar la fuerza visual del entorno para construir una imagen reconocible del festival, vinculada al paisaje ilicitano y a una estética cuidada.

Cartel del I Festival del Huerto / INFORMACIÓN

El código de vestimenta oficial será "Total White", una elección que busca reforzar la identidad visual de la cita y generar una atmósfera común entre los asistentes. El formato boutique, el aforo limitado, la ambientación y la presencia de rostros conocidos sitúan al Festival del Huerto como una propuesta de ocio diferenciada dentro del calendario de primavera en Elche.

La programación se desarrollará durante dos tardes y noches consecutivas, con el objetivo de unir música en directo, gastronomía, relaciones sociales y entorno patrimonial. Con Taburete y Siempre Así como reclamos principales, Torre de Vaillo se convertirá durante el último fin de semana de mayo en un gran escenario al aire libre para un público que busca algo más que un concierto.