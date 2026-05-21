La UMH de Elche adecenta su fachada urbana con más de 800.000 euros de dos proyectos

La Universidad Miguel Hernández de Elche quiere cerrar el año con una imagen más ordenada, accesible y amable en el perímetro del campus ilicitano que mira directamente a la ciudad. La institución prepara dos actuaciones de urbanización que suman más de 800.000 euros y que permitirán mejorar dos puntos estratégicos: el acceso peatonal hacia el edificio La Galia, junto a Torreblanca, y la franja situada entre Rectorado, Quorum I y Valona, actualmente pendiente de una urbanización completa.

El vicerrector de Infraestructuras, Pedro Vicente, explicaba este jueves a INFORMACIÓN que el objetivo es actuar precisamente en la parte más visible y más urbana del campus, la que conecta con la avenida de la Libertad y con la trama de la ciudad. “Tenemos muy bien urbanizado el interior de la universidad y el perímetro nos falla”, resume. La previsión es que la primera obra arranque a finales de junio y que la segunda pueda comenzar en septiembre, si se cumplen los plazos administrativos.

Este jueves, la portavoz del gobierno municipal, Inma Mora, daba cuenta en rueda de Prensa de la aprobación en Junta de Gobierno Local de los permisos de obra a la Universidad Miguel Hernández para la ejecución del segundo de los proyectos de urbanización. El primero ya estaba incluso adjudicado por la UMH.

Acceso hacia La Galia

La primera actuación se sitúa en el entorno del edificio Torreblanca y afectará a la zona ajardinada entre este edificio y la avenida de la Libertad, en el tramo que lleva el nombre de Vicente Quiles. También permitirá mejorar la entrada peatonal desde la citada avenida hasta La Galia, uno de los primeros edificios del campus ilicitano.

El acceso original al campus de Elche de la UMH va a ser remodelado en los próximos meses. | ÁXEL ÁLVAREZ / Áxel Álvarez

Vicente explica que la obra ya está adjudicada y que cuenta con un presupuesto de más de 200.000 euros. La intervención consistirá en ordenar la jardinería existente, mejorar el vial interno entre Torreblanca y el aparcamiento próximo a La Galia, renovar el acceso peatonal y dotar de iluminación una zona donde actualmente faltan farolas.

“Queremos arreglar la jardinería que hay entre Torreblanca y la avenida de la Libertad, y luego la entrada peatonal, que ahora tenemos con asfalto, desde la avenida hasta La Galia”, señala el vicerrector. El objetivo es que ese recorrido deje de ser un espacio residual y funcione como una entrada digna al campus.

La universidad ha solicitado un aplazamiento de un mes para el inicio de los trabajos, de manera que la obra podría comenzar a finales de junio. “Esta obra la tenemos ya adjudicada”, apunta Vicente, que sitúa esta actuación como una de las prioridades para mejorar la conexión entre la ciudad y el campus.

De Rectorado a La Valona

La segunda obra, de mayor importe, afectará al entorno situado entre los edificios de Rectorado, Quorum I y La Valona. Se trata de una franja que actualmente no dispone de la urbanización que la universidad quiere para uno de los espacios de entrada y transición del campus. El proyecto cuenta con licencia de obras y está en fase de tramitación para su publicación.

“Tenemos lanzado un expediente para hacer la obra de urbanización de la zona entre Rectorado y La Valona”, explica el vicerrector. La actuación rodeará el edificio Quorum I, que queda en medio de ese ámbito, y permitirá ordenar la zona con criterios de urbanización, jardinería y accesibilidad.

Panorámica del campus de Elche de la UMH desde el edificio La Valona / Matías Segarra

El presupuesto estimado ronda los 600.000 euros, lo que, unido a la actuación de Torreblanca-La Galia, sitúa la inversión global por encima de los 800.000 euros. La previsión es que esta segunda obra pueda arrancar en torno al próximo mes de septiembre, aunque dependerá de la evolución del expediente, según exponía el vicerrector. La actuación se considera "relevante" porque afecta a la parte del campus más cercana al núcleo urbano de la ciudad, una franja que actúa como carta de presentación de la UMH para quienes llegan desde la avenida de la Libertad, el principal de sus accesos.

Perímetro más integrado

El vicerrector insiste en que estas dos obras no son actuaciones aisladas, sino una manera de completar la urbanización del campus en sus bordes. El interior de la universidad ha ido consolidándose con edificios, paseos y espacios ajardinados, pero determinados accesos y perímetros todavía necesitan una mejora para estar al mismo nivel.

“Las dos obras están pegadas a la avenida de la Libertad y van a mejorar bastante la apariencia de la universidad y también el acceso desde la avenida”, explica Pedro Vicente. Una se sitúa en la zona de Torreblanca y La Galia; la otra, en el extremo de Rectorado, La Valona y Quorum I. Entre ambas se cubren dos puntos de contacto entre el campus y la ciudad.

La actuación llega en un momento de movimiento en materia de infraestructuras universitarias, con edificios nuevos en fase de puesta en marcha, obras de laboratorios y dotaciones pendientes en el campus ilicitano. La UMH quiere que ese crecimiento también se note en el espacio público universitario, especialmente en aquellos puntos que funcionan como transición con la ciudad.

El campus de Elche, nacido con una fuerte vocación urbana, refuerza así su integración con el entorno. La universidad no busca solo nuevos edificios, sino también accesos más claros, zonas ajardinadas cuidadas, iluminación, recorridos peatonales y espacios perimetrales menos duros de los que puedan disfrutar los ciudadanos. En definitiva, que el borde del campus deje de parecer un límite y funcione como una puerta de entrada.