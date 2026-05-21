El bipartito de Elche preadjudica la urbanización del entorno del Martínez Valero y apunta a junio el inicio del desdoble de accesos

El estadio Martínez Valero de Elche empezará a duplicar sus accesos este verano con tal de que los miles de aficionados puedan llegar con facilidades sin los cuellos de botella que se forman cada vez que hay partido. El bipartito de PP y Vox preadjudicó este jueves por junta de gobierno el proyecto de urbanización de los aledaños al campo de fútbol, un proyecto que afectará a una superficie de 24.490 metros cuadrados y que a grandes rasgos permitirá remodelar las avenidas Manuel Martínez Valero y José Esquitino Sempere para acabar con los históricos problemas de tráfico y accesibilidad.

La previsión municipal es que los trabajos, que se licitaron por 4,1 millones, comiencen este verano, con la vista fija en junio, una vez quede formalizado el contrato y aprobado el plan de seguridad, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses. Ahora bien, todavía queda la adjudicación definitiva, por lo que la mercantil tendrá díez días para aportar la documentación.

La empresa propuesta es Pavasal, la misma mercantil que ha ejecutado recientemente la nueva pasarela peatonal de Altabix. La compañía se ha impuesto al resto de las nueve ofertas presentadas después de que dos firmas fueran excluidas del proceso por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el pliego de condiciones.

Reparto

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, volvió a incidir, como desde el inicio ha hecho el Ejecutivo local, en que la obra será sufragada a cuatro bandas. El Ayuntamiento correrá con la mayor parte, 1,7 millones; 969.483 euros el sector E-24; 833.347 euros la mercantil Astonquer, que proyecta un área comercial, y otros 620.709 euros aportados por el Elche CF. Precisamente el pasado 7 de mayo el presidente de la entidad franjiverde, Joaquín Buitrago, aprovechó un acto organizado por el club para reclamar al Ayuntamiento “valentía” a la hora de impulsar el desarrollo del entorno del estadio y avanzar en los proyectos vinculados a la futura ciudad deportiva.

"En manos del alcalde"

Buitrago reconoció entonces que las obras de mejora de accesos suponían “un avance”, aunque pidió ir más allá. “La posibilidad de mejorar lo que es el entorno del Martínez Valero es algo que, en gran parte, está en manos del alcalde”, señaló. El dirigente aseguró además que el club ya había trasladado varias propuestas urbanísticas al bipartito con el objetivo de convertir toda la zona en “un lugar donde la gente quiera venir”.

El presidente franjiverde también vinculó estas actuaciones al crecimiento deportivo e institucional del club. “Toca ser valientes con ese tema. Creo que al Ayuntamiento le toca hacer una apuesta arriesgada y de futuro”, insistió entonces Buitrago, quien mantiene contactos directos con el Consistorio para impulsar nuevos proyectos en los terrenos anexos al estadio.

Cuatro carriles

La actuación contempla una transformación integral de los accesos al estadio. Se actuará en 400 metros lineales de la avenida Manuel Martínez Valero y a lo largo de medio kilómetro en José Esquitino Sempere para pasar a configurarse como grandes avenidas urbanas de 26 metros de sección, con amplias aceras, bulevar central y nuevo arbolado, actuación que implicará que los viales pasen de dos a cuatro carriles con doble sentido de circulación, medianas ajardinadas, nuevas zonas verdes y arbolado de gran porte para generar sombra. Además, se construirán dos glorietas en puntos estratégicos: una en la intersección de ambas avenidas y otra junto al límite entre los sectores AR-78 y E-24.

Las obras incluirán también trabajos de demolición, movimiento de tierras, pavimentación, renovación de redes de agua potable y drenaje, alumbrado público, jardinería, riego, señalización y mobiliario urbano. También se habilitarán nuevas plazas de aparcamiento en línea, aunque como ya se anticipó en su día se recortará espacio para estacionamiento en el descampado frente al estadio y en las proximidades del nuevo centro de salud en construcción.

La avenida Manuel Martínez Valero será una de las principales zonas de actuación / AXEL ALVAREZ

A finales de abril el Ayuntamiento ya avanzó que hasta diez empresas habían mostrado interés en ejecutar una actuación considerada “fundamental y crucial” para una zona en expansión de la ciudad. Entonces, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, subrayó la importancia del proyecto tanto para los nuevos desarrollos urbanísticos como para dar servicio a las miles de personas que acuden regularmente a los partidos.

El equipo de gobierno mantiene la intención de iniciar las obras una vez concluya la temporada liguera para minimizar las molestias durante los partidos aproximadamente. El camino hasta esta preadjudicación no ha estado exento de dificultades. El pasado 18 de febrero el alcalde, Pablo Ruz, reconoció ante los periodistas sobre el lugar que la principal demora había estado relacionada con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), necesaria por la proximidad del barranco de San Antón y el posible impacto sobre el sistema de drenaje.

Según explicó entonces el propio Ayuntamiento, la falta del visto bueno hidráulico había retrasado durante más de un año el desarrollo administrativo de la actuación. Incluso el Consistorio apuntó que había encargado un estudio de inundabilidad a una empresa externa para acelerar la tramitación y justificar técnicamente que la remodelación viaria no supondría afecciones negativas sobre el barranco.