Ayuda a la lactancia en el Hospital del Vinalopó en Elche: más de 1.000 madres reciben seguimiento personalizado

El Hospital Universitario del Vinalopó ha consolidado la implantación de la escala LATCH en la Unidad Materno Infantil, una herramienta de valoración clínica que ya se aplica al 100 % de las madres ingresadas tras el parto para evaluar de forma sistemática, individualizada y diaria la evolución de la lactancia materna. Desde su puesta en marcha, en julio de 2025, más de 1.000 mujeres han recibido este seguimiento personalizado, diseñado para reforzar el acompañamiento durante el posparto y detectar de forma precoz posibles dificultades en el inicio de la lactancia.

La medida se enmarca en el Proyecto ALMA, Apoyo a la Lactancia Materna Avanzada, y ha permitido ordenar el seguimiento de las madres durante su estancia hospitalaria, mejorar la coordinación entre profesionales y adaptar las recomendaciones a cada familia. Según los datos facilitados por el centro, alrededor de 700 madres se beneficiaron de esta metodología desde julio de 2025 y, solo en lo que va de 2026, la escala ya se ha aplicado a más de 400 mujeres.

Valoración desde el primer momento

La escala LATCH permite al equipo sanitario valorar de forma estructurada distintos aspectos relacionados con la toma del recién nacido y el estado de la madre. Sus siglas hacen referencia, en español, al agarre, la deglución audible, el tipo de pezón, el confort materno y la colocación durante la lactancia. Con esta información, los profesionales pueden detectar si el bebé se engancha correctamente, si existe dolor, si la madre necesita ayuda para la postura o si hay algún factor que pueda dificultar el inicio de la lactancia.

El objetivo no es convertir la lactancia en un trámite mecánico, sino ofrecer un acompañamiento más preciso en un momento especialmente sensible. Los primeros días tras el parto suelen ser decisivos para establecer una lactancia satisfactoria, pero también pueden estar marcados por dudas, molestias, inseguridad o falta de información. La escala permite que esas dificultades no pasen desapercibidas y que cada madre reciba indicaciones ajustadas a su situación.

Profesionales de la Unidad Materno Infantil del Hospital Universitario del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

La supervisora de Paritorio del Hospital Universitario del Vinalopó, Carmen Rodríguez, ha subrayado que “la lactancia es un proceso natural, pero no siempre es sencillo. Los primeros días tras el nacimiento del bebé son un periodo clave en el que la madre necesita acompañamiento, información y apoyo para que haya un inicio de lactancia exitoso. Nuestro compromiso es ofrecer cuidados de calidad, mejorando continuamente y un ejemplo de esto ha sido la instauración de esta escala”.

Proyecto ALMA

La implantación de LATCH forma parte del Proyecto ALMA, una iniciativa surgida tras el curso “Innovación en la Calidad de los Servicios de Atención al Nacimiento y Lactancia”, desarrollado conjuntamente por la Universidad de Alicante, el Hospital Universitario del Vinalopó y la asociación La Mama d’Elx. El propósito de este proyecto es impulsar mejoras en la atención materno-infantil y reforzar el acompañamiento a las familias desde el nacimiento.

El hospital destaca que la incorporación de esta herramienta ha supuesto un avance en la forma de atender la lactancia durante el ingreso. Hasta ahora, el seguimiento podía depender en mayor medida de la observación clínica habitual o de las demandas concretas de la madre. Con LATCH, la valoración queda integrada en un sistema común, con criterios compartidos y con capacidad para detectar patrones o necesidades específicas.

La supervisora de Hospitalización Materno-Infantil, Natalia Méndez, ha señalado que “la incorporación de esta herramienta ha permitido mejorar la coordinación de los cuidados y el seguimiento diario de las madres durante su ingreso”. Además, ha añadido que “contar con una evaluación estructurada facilita detectar posibles dificultades en la lactancia y ofrecer recomendaciones personalizadas que favorezcan una experiencia más positiva para las familias”.

La escala resulta especialmente útil porque no todas las dificultades se expresan de la misma forma. Algunas madres presentan dolor o incomodidad; otras necesitan apoyo para colocar al bebé; en otros casos, el problema puede estar en el agarre o en la eficacia de la toma. Una valoración ordenada permite intervenir antes y evitar que pequeños problemas iniciales acaben provocando abandono precoz de la lactancia.

Atención coordinada

El Servicio de Maternidad del Hospital Universitario del Vinalopó cuenta con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de Obstetricia, Ginecología, Pediatría, Neonatología, Enfermería y Matronas, que trabajan de forma coordinada para ofrecer una atención integral tanto a la madre como al recién nacido. La escala LATCH se suma a ese circuito como una herramienta común para mejorar la comunicación entre profesionales y garantizar que las madres reciban una atención homogénea.

La implantación en el 100% de las madres ingresadas tras el parto refuerza la idea de que el apoyo a la lactancia no debe depender únicamente de que aparezca una dificultad evidente. El hospital plantea la valoración como parte de los cuidados habituales del posparto, con independencia de si la madre presenta problemas desde el primer momento o no. Esa aplicación universal permite anticiparse y ofrecer acompañamiento antes de que la lactancia se complique.