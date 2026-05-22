Elche celebra el Día Mundial del Comercio Justo con una feria en Chimeneas

Elche celebrará este sábado, 23 de mayo, el Día Mundial del Comercio Justo con una feria abierta a toda la ciudadanía en la Plaza de las Chimeneas, donde se combinarán mercado de productos, actividades infantiles, talleres y una exhibición de capoeira. La cita, organizada por la Coordinadora Valenciana de ONGD y el Ayuntamiento de Elche, se desarrollará de 10.30 a 14.30 horas y tendrá carácter gratuito. La jornada se enmarca bajo el lema “Comboi just”, con el que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo quieren hacer un llamamiento al tejido asociativo y empresarial para trabajar conjuntamente por un modelo de consumo que reduzca las desigualdades locales y globales. La propuesta busca acercar a los ilicitanos una forma de comprar más consciente del impacto laboral, social y ecológico de los productos que llegan a los hogares.

Una jornada para todos los públicos

La feria reunirá en la plaza de las Chimeneas un mercado de comercio justo, actividades infantiles, talleres y una exhibición de capoeira a cargo de la Asociación Terra Brasilis. Todas las acciones serán gratuitas y estarán dirigidas a públicos de todas las edades, con la intención de convertir la mañana del sábado en una cita festiva, pero también pedagógica. El objetivo de la organización es que la ciudadanía pueda conocer de primera mano qué hay detrás de los productos de Comercio Justo, cómo funcionan las redes de producción y distribución y qué papel pueden tener los consumidores a la hora de apoyar modelos más respetuosos con los derechos humanos, el medio ambiente y las condiciones laborales de quienes producen.

Jornada de Comercio Justo celebrada el año pasado en Elche / INFORMACIÓN

La cita también permitirá dar visibilidad a las ofertas de activismo y voluntariado que desarrollan las entidades ilicitanas. La idea es que la feria no sea solo un espacio de compra, sino también un punto de encuentro entre asociaciones, ciudadanía y personas interesadas en participar en iniciativas sociales y solidarias. La Coordinadora Valenciana de ONGD plantea estos encuentros como una forma cercana de explicar que cada decisión de consumo tiene consecuencias. Comprar café, cacao, azúcar, té, ropa u otros productos puede contribuir a reforzar cadenas comerciales injustas o, por el contrario, apoyar proyectos que garantizan salarios dignos, precios justos y condiciones laborales seguras.

El lema “Comboi just”

El lema elegido, “Comboi just”, vuelve a apelar a una expresión valenciana muy vinculada a la idea de hacer cosas en común. Con este mensaje, las ONGD invitan a entidades, empresas y ciudadanía a implicarse en un cambio de modelo. El propósito es “hacer comboi” para transformar las reglas del juego y avanzar hacia un consumo que no agrande las brechas sociales y económicas. La portavoz de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Nieves Lillo, destacaba este viernes que esta edición tiene además un significado especial porque coincide con el 40 aniversario de la apertura de la primera tienda especializada en Comercio Justo en España.

“Este año, además, es especial, ya que se cumplen 40 años desde la apertura de la primera tienda especializada en España. Este sábado será el momento de celebrar cuatro décadas de trabajo conjunto promoviendo un modelo comercial basado en la equidad, la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, promoviendo salarios dignos para pequeños/as productores/as y condiciones laborales seguras, así como asegurando precios justos, la lucha contra la explotación infantil y la igualdad de género”, explicaba Lillo.

La reflexión de la Coordinadora llega en un contexto de desigualdades crecientes y de mayor preocupación social por el origen de los productos. El Comercio Justo insiste en que el precio final no debe desligarse de las condiciones en las que se produce. La trazabilidad, el respeto al entorno natural y la garantía de derechos laborales son parte central de este modelo.

Cafés del mundo, de comercio justo, en la feria celebrada el pasado año en Elche / INFORMACIÓN

En esa línea, la feria de Elche quiere situar el debate en un terreno cotidiano. No se trata solo de hablar de grandes cifras o de comercio internacional, sino de mostrar que las decisiones de consumo habituales pueden apoyar cooperativas, pequeños productores y organizaciones que trabajan en América Latina, África y Asia.

Una alternativa de consumo

El Comercio Justo nació en los años 60 y hoy está presente en más de 70 países. Sus productos garantizan el respeto a los derechos laborales y humanos, promueven salarios y condiciones dignas, prohíben la explotación infantil, apuestan por la igualdad de género y se producen con técnicas respetuosas con la tierra y el entorno natural. Entre los productos más representativos de este modelo figuran el café, el cacao, el azúcar, el té y la ropa. Son bienes de consumo frecuente que muchas veces proceden de países donde los pequeños productores se enfrentan a precios bajos, dependencia de intermediarios, precariedad laboral o dificultades para competir en el mercado global.

Frente a ese sistema, el Comercio Justo establece relaciones comerciales más estables y equitativas. El consumidor paga un precio que incorpora criterios sociales y ambientales, mientras que las cooperativas productoras reciben mejores condiciones para sostener su actividad, mejorar sus comunidades y mantener prácticas agrícolas o manufactureras más respetuosas. En España, las ventas de Comercio Justo han crecido de forma continuada desde el año 2000, primer ejercicio del que se dispone de datos. En 2024, la facturación alcanzó los 158 millones de euros, un 3% más que el año anterior, lo que supone alrededor de 2 millones de euros adicionales. La mayor parte de ese crecimiento procede de los productos de alimentación.

El mercado español de Comercio Justo se abastece actualmente de la producción de 138 cooperativas y organizaciones de 48 países de América Latina, África y Asia. Estas cifras muestran que el modelo ha dejado de ser una propuesta minoritaria o marginal, aunque las organizaciones consideran que todavía existe un amplio margen de crecimiento y de concienciación. La feria de Elche pretende precisamente reforzar esa visibilidad.