Salto para el Palmeral: siete de cada diez huertos históricos de Elche mejorarán riego con un 50% menos de salinidad

Los huertos históricos de Elche van a recibir agua de mejor calidad que permitirá garantizar cultivos junto a las palmeras. Todo parte del nuevo nuevo sistema de aporte de agua regenerada procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Algorós a la Acequia Mayor del Pantano, una actuación con la que se conseguirá que siete de cada diez huertos históricos rieguen con una reducción de la salinidad cercana al 50%. Es la estimación que hizo este viernes sobre el terreno el alcalde, Pablo Ruz en la puerta en marcha de la infraestructura que ya se anunció el pasado octubre y que en un principio estaba prevista para el otoño pasado.

La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation por unos 300.000 euros, culmina un proyecto iniciado en 2007, durante el mandato de Alejandro Soler (PSOE) y que no terminó completándose, como expuso el bipartito de PP y Vox. Ahora el reto era conectar la balsa que se erigió hace dos décadas a través de una tubería a lo largo de más de 300 metros del Puente del Bimil·lenari con la red tradicional de riego mediante un sistema de conducción por gravedad. Todo para tratar de revertir los niveles de salinidad propios del agua del Vinalopó, que desde su paso por la zona de Monóvar traen a Elche, se elevan a casi un 75%, según Ruz, una circunstancia que históricamente ha condicionado el estado de los huertos y de la vegetación asociada a las acequias.

Una de las canalizaciones de la Acequia Mayor del Pantano por la que discurre desde este viernes agua regenerada de Algorós / J.R.Esquinas

Beneficiarios

Ahora este sistema lo que hace es mezclar ambos aportes para pasar de un agua "practicamente salobre" a otra mucho más apta para el riego que llegue solo a un 25% de salinidad. Entre los huertos que notarán especialmente la mejora figurían Revenga, Malena, Mareta, Bailongo o diversos bancales de l'Hort de Pontos, donde hasta ahora las limitaciones derivadas de la salinidad dificultaban incluso determinados cultivos ornamentales y florales. Si bien, se calcula que ya hay un 30% de huertos otros como Bon Lladre, Tomballops o Dins que se riegan actualmente con agua de Riegos de Levante.

El primer edil matizó que la transformación no será inmediata, sino progresiva. “No veremos mañana florecer los baladres, pero probablemente dentro de un año sí”, expuso, recordando que muchas acequias presentan actualmente cunetas secas y terrenos áridos precisamente por la baja calidad del agua. En cuanto a cantidades, esta infraestructura hidráulica recuperada aportará hasta dos hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada al Palmeral. El funcionamiento se basa en el llenado automático de la balsa. Cuando ésta alcanza su capacidad máxima, el agua se desplaza hasta el punto de vertido generando un flujo "prácticamente constante" que irá dulcificando progresivamente el agua tradicional del sistema histórico. Como se podía apreciar este viernes, los técnicos estaban dando los últimos detalles para poner a punto la instalación.

Ruz subrayó además la importancia estratégica de la regeneración hídrica ya que con la configuración actual, de los 11 hectómetros cúbicos que la ciudad genera al año, unos nueve serán aprovechados por los agricultores y dos para el Ayuntamiento. A nivel municipal quisieron matizar que el proyecto se ha desarrollado bajo supervisión de Patrimonio y que tanto la conducción como el sistema de vertido han sido diseñados para minimizar el impacto visual y respetar el paisaje histórico.

Una retroexcavadora prepara el terreno para la conducción / INFORMACIÓN

Recuperación

Por su parte, el presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, que asistió al final del encuentro junto al edil de Agua y Espacios Públicos, Juan de Dios Navarro y Claudio Guilabert, refirió que se abre con esta “una nueva fase de recuperación de los métodos tradicionales y de mejora del agua”. Picó recordó que el sistema hidráulico ilicitano lleva funcionando más de 2.000 años y defendió la necesidad de seguir modernizando las infraestructuras para garantizar su conservación futura. Para que la Administración local pueda garantizar el aprovechamiento del agua, desde la Acequia Mayor expusieron que tienen el compromiso de que el convenio se firmará en unos días. Hay que recordar que fue el pasado otoño cuando el alcalde anunció las obras hablando de una subvención de 232.000 euros en una cita con los periodistas a la que, a diferencia de este viernes, no acudió el representante de la Acequia Mayor porque, como aseguró entonces, no fue invitado pese a que este proyecto de regeneración de aguas depende de las canalizaciones propiedad de la institución.

Noticias relacionadas

Por aquel entonces, Picó recordaba que no había convenio rubricado tras meses de negociación y que mientras no lo hubiera no habría riego por este sistema. Entonces incluso exponía que quedaban "flecos importantes por resolver"; entre ellos, regular cómo se vierten las aguas regeneradas porque veían que era inviable que fuera de forma continua. Ya en aquellas fechas el responsable de los comuneros añadió que el convenio lleva aparejado un canon de 70.000 euros, que no se abonó en 2024 ni 2025, dando continuidad a otro anterior, de 2020, porque el Ayuntamiento decidió no renovarlo, y que cubría contingencias como el consumo de agua y el mantenimiento de las acequias. Esa autorización para el vertido de las aguas regeneradas estaría supeditado al convenio como ya expuso la Acequia Mayor.