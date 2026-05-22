Llums de la Mar regresa a Santa Pola: el gran show piroacuático que dará la bienvenida al verano

Santa Pola volverá a iluminar el inicio del verano con un espectáculo piroacuático que regresa tras la gran acogida del pasado año. La concejal de Fiestas de Santa Pola, Nely Baile, anunció la segunda edición de Llums de la Mar, y destacó que la primera edición dejó una respuesta muy positiva motivo por el que el Ayuntamiento ha decidido reforzar la programación con más fuerza, más luz y más ilusión. «El espectáculo pirotécnico Llums de la Mar nace con una idea muy especial: dar la bienvenida al verano en Santa Pola, a este tiempo que nos une, que nos llena las calles de gente, que nos invita a vivir más despacio y a compartir más intensamente».

La primera edición de 2025 tuvo una enorme repercusión y Santa Pola se llenó el último fin de semana de mayo, con el consiguiente beneficio económico para la hostelería, el comercio y los alojamientos. En esta segunda edición la playa de Levante seguirá siendo el escenario perfecto del piroacuático, si bien las actividades paralelas de música y danza se realizarán en la Glorieta.

El viernes 29 a las 20:30, la Escuela de Danza Inmaculada Jaén interpretará «Aire y punto», mientras que el sábado 20 la música de la Orquesta Séptima Avenida animará la noche a partir de las 22:00 horas y hasta las 2:30 de la madrugada, parando de 11:30 a 00:30 horas para que el público pueda contemplar el show en la playa.

1.200 kilos de pólvora

El espectáculo viene de nuevo de la mano de la Pirotecnia Turis, representada por Vicente Albarranch: «volvemos con las ilusiones renovadas y vamos a intentar superar con creces al del año pasado. Para nosotros, para el sector en general, es muy importante que se apueste por este tipo de espectáculos de pirotecnia, porque somos un sector pequeñito y muchas veces olvidado».

El espectáculo viene de nuevo de la mano de la Pirotecnia Turis, representada por Vicente Albarranch. / José J. González

«El año pasado tuvo una aceptación espectacular y nos sorprendió mucho ver la playa tan llena. Esto contribuye a que España sea uno de los mejores países en cuanto a pirotecnia, estamos súper agradecidos al Ayuntamiento de Santa Pola y ese agradecimiento lo devolveremos realizando uno de los mejores espectáculos de España», reconoció Albarranch.

Este año se aumenta un 20% la cantidad de pólvora, pasando de disparar 1.000 a 1.200 kilos en veinte intensos minutos: «buscamos combinar la vanguardia con la tradicionalidad, porque concebimos la pirotecnia como un arte de los profesionales que están fabricando y calentándose la cabeza por crear algo único, plasmarlo en el cielo y en este caso en el agua. Santa Pola es la ciudad perfecta para plasmar este espectáculo piroacuático, ya que va a estar combinándose todo el rato fuego aéreo con acuático».

23,71% más visitantes y 1,47 millones de euros

Según datos de Turismo Santa Pola sobre la captación de visitantes en mayo de 2025, este mes se ha posicionado como de transición hacia la temporada alta, lo que convierte al evento Llums de la Mar en un atractivo estratégico de activación previa al verano.

En mayo de 2025 se registró un crecimiento interanual del 23,71% en turismo receptor, siendo los principales mercados internacionales Reino Unido, Noruega, Suecia, Francia y Alemania, y los nacionales Madrid, Albacete, Murcia, Valencia y Yecla.

Se aumenta un 20% la cantidad de pólvora, pasando de disparar 1.000 a 1.200 kilos en veinte intensos minutos. / José J. González

Según los datos de SEGITTUR, el gasto en Santa Pola en mayo de 2025 fue de 1.478.301 euros, procediendo un 58% del mercado nacional y un 42% del nacional. Se observa un incremento progresivo del mercado internacional desde marzo y la consolidación del mercado nacional tras un abril excepcionalmente elevado. Hay una clara tendencia ascendente previa al pico estival, lo que indica que mayo ya funciona como mes de activación económica del destino, distribuyéndose de forma capilar en el tejido económico local con especial beneficio al pequeño comercio y la hostelería.

En el contexto del evento Llums de la Mar 2025, el mercado nacional constituyó el grueso del consumo directo asociado a actividades diurnas, cena previa al espectáculo y consumo nocturno en hostelería. La comparativa directa con el mismo fin de semana de 2024 permitió constatar un mayor volumen de turistas, incremento significativo de la permanencia nocturna tras la medianoche, mayor activación de mercados internacionales y dinamismo sostenido durante toda la jornada. En conclusión, hay una evidencia objetiva de retención turística vinculada al evento con un importante impacto económico.