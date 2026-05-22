El Misteri ilumina el cielo de Elche con un espectáculo único ofrecido con 180 drones

Con 180 drones quedaba dibujado este viernes el cielo de Elche con una nueva mirada del Misteri d’Elx. La zona de Traspalacio, el entorno del Palacio de Altamira y las calles adyacentes se llenaron de público para seguir un espectáculo inédito en la ciudad, una propuesta visual y musical que trasladó al aire libre algunos de los instantes más reconocibles de La Festa con motivo de los 25 años de la declaración del Misteri como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El espectáculo, titulado "Instantes de La Festa. Otra mirada", arrancó poco después de las diez de la noche, cuando todavía quedaba una leve luz de ocaso sobre el perfil de las palmeras del Parque Municipal y el Hort del Xocolater. Los drones despegaron desde el citado huerto junto al espacio donde se celebra el Festival de Cine, y fueron componiendo en altura una narración condensada del drama asuncionista, acompañada por música del Misteri, una voz en off y un cierre con campanas y cohetería que volvió a hacer resonar en el exterior el espíritu de la basílica de Santa María.

La Festa, desde otra altura

La propuesta tuvo un valor simbólico especial porque fue el primer espectáculo de drones de estas características realizado en Elche y porque su puesta de largo estuvo vinculada precisamente al Misteri. La iniciativa formó parte del programa conmemorativo impulsado por el Patronato para celebrar el cuarto de siglo de la declaración de la Unesco, con la voluntad de acercar La Festa a nuevos públicos sin sustituir ni alterar la representación original.

La coordinadora del Misteri e integrante de la Comisión de la Conmemoración, Ana López, explicó a INFORMACIÓN que la intención era realizar una lectura visual y pública del Misteri. “En 13 minutos lo que hemos querido hacer es sacar a la calle el drama asuncionista para que luego la gente venga a la basílica de Santa María a verlo”, señaló.

La duración exacta del espectáculo fue de algo menos de catorce minutos. En ese tiempo, los drones construyeron una secuencia narrativa inspirada en los momentos esenciales de la representación. No se trató de reproducir literalmente La Festa, sino de ofrecer una interpretación aérea, luminosa y contemporánea de sus símbolos. De ahí el título escogido: "Otra mirada". Eso sí, todo sucedió siguiendo la cronología de la representación mundialmente reconocida.

López resumió esa idea con una imagen sencilla. “Aunque reconocemos todas las figuras, evidentemente es otra mirada, porque las figuras las forman aviones pequeños”, explicó. La coordinadora comparó el resultado con el puntillismo, donde la imagen final aparece a partir de puntos de luz y color. Esa fue la clave estética de una noche en la que el patrimonio medieval y barroco del Misteri dialogó con una tecnología propia de los grandes espectáculos contemporáneos.

180 drones iluminan el cielo en honor al 25 aniversario Misteri d'Elx como Patrimonio de la Humanidad / Áxel Álvarez

Traspalacio, lleno desde primera hora

El entorno del Palacio de Altamira empezó a llenarse bastante antes del inicio del vuelo. Desde las ocho de la tarde, el Patronato había preparado una previa con música, regalos, material conmemorativo y elementos de recuerdo de otros años, como carteles, abanicos, pulseras y chapas. También se instaló un photocall para recoger testimonios de asistentes sobre qué recordaban de aquel 18 de mayo de 2001, cuando la Unesco reconoció oficialmente el Misteri.

La intención era generar ambiente y animar a la ciudadanía a acercarse con tiempo. El resultado fue una concentración multitudinaria en Traspalacio y sus alrededores, con familias, integrantes del mundo del Misteri, representantes culturales, entidades sociales, patronos, patrocinadores y vecinos que no quisieron perderse una cita anunciada como inédita.

El lanzamiento se realizó a las 22.05 horas, no a las diez exactas, para aprovechar un momento muy concreto del cielo. “A las diez y cinco de la noche está prácticamente anochecido, pero queda una pequeña luz de ocaso muy especial”, explicaba López. Esa decisión permitió que el espectáculo se proyectara sobre el skyline de las palmeras, con el Palacio de Altamira y el entorno histórico como marco natural.

La escena tuvo algo de celebración colectiva. El público siguió el vuelo mirando hacia un cielo que, durante unos minutos, se convirtió en prolongación simbólica de la basílica y del Palacio de Altamira. Las figuras no estaban en el cadafal ni descendían desde la cúpula, sino que flotaban sobre Elche, componiendo una narración reconocible incluso para quienes no conocen en profundidad la estructura de la Festa.

Música, voz y campanas

La parte sonora fue uno de los elementos decisivos. El espectáculo comenzó con el primer canto del Misteri, el de María en la Puerta Mayor. A partir de ahí, una voz en off fue introduciendo el relato de forma poética, no como una copia sino como una interpretación, no se usaron los versos de La Festa porque el espectáculo buscaba precisamente “otra mirada”.

La empresa encargada del montaje fue Flock Drone Art, especializada en espectáculos de drones de gran formato. Según explicó López, la elección supuso también un reto creativo, porque el Misteri tiene un lenguaje visual y simbólico muy específico. “Ha sido un reto muy grande de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros el poder encajar el barroco y el medieval del Misteri con los drones”, afirmó. La firma había realizado previamente montajes de primer nivel, entre ellos espectáculos vinculados a la Sagrada Familia de Barcelona y a presentaciones musicales en la playa. Pero en Elche el reto era distinto: no bastaba con diseñar figuras luminosas espectaculares, sino que había que traducir al cielo una obra sagrada, patrimonial y profundamente arraigada en la identidad ilicitana.

El final fue uno de los momentos más celebrados. El cierre llegó con el espíritu del “Visca la Mare de Déu”, el grito que resuena en la basílica en el momento culminante de la coronación. La escena se apoyó con las campanas de Santa María y el disparo de una cohetería desde la pasarela, siguiendo el sentido festivo que acompaña los momentos centrales de la representación. El espectáculo se retransmitió en directo a través de los canales del Patronato en YouTube, lo que permitió seguirlo desde fuera de Elche. La experiencia en el lugar tuvo un valor distinto. El sonido de las campanas, el murmullo de la multitud, el fondo del Palacio de Altamira y las palmeras recortadas en el cielo reforzaron la sensación de acontecimiento.