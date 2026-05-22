Pablo Ruz: “Vamos a cambiar ya la clave de seis parcelas dotacionales para construir 500 viviendas públicas en Elche”

La próxima cita con las urnas en la que se decidirá quién se quedará en la Plaça de Baix los siguientes cuatro años precisamente será el 23 de mayo. Es en este marco en el que este mismo sábado se inicia la cuenta atrás para las próximas elecciones municipales, y en el que el alcalde, Pablo Ruz, asegura que su principal carta de presentación son los hechos. Defiende su presencia en redes sociales, pero afirma que tiene los pies en el suelo, porque, además, los reels no son incompatibles con estar continuamente en la calle, alega. Lo hace en una entrevista en la que asegura que está en plena forma, aunque tratando de bajar voltios, que no echar el freno, que, por otra parte, es la expresión que él empleó en Instagram un día antes de regresar al Ayuntamiento, tras la indisposición que obligó a suspender el pleno de abril y el resto de su agenda esa semana. Todo en un contexto en el que el regidor ilicitano pone el foco en la vivienda pública que quiere impulsar desde su Ejecutivo local, pero también en el Mercado Central. Eso sí, sin despejar aún la incógnita del emplazamiento del parking, y si irá en la plaza de las Flores o en otro sitio. Sólo dice que se hará.

Hace unas semanas tuvo una pequeña indisposición e incluso habló de echar el freno. ¿Cómo se baja la intensidad a un año de las elecciones?

Bueno, quizás echar el freno no es el término correcto, simplemente es bajar la intensidad. Abro paréntesis: si no hubiéramos tenido pleno, probablemente no habría tenido la trascendencia pública que tuvo, pero, como en la junta de portavoces todos los integrantes entendieron que era bueno y pertinente que ese pleno se pospusiera, tuve que contarlo. La epilepsia fue un primer aviso y ahora esto igual, pero no es echar el freno, simplemente es bajar un poco de intensidad y bajar los voltios, y me medicó tanto para la epilepsia, como ahora para el pequeño espasmo en la coronaria, pero bien.

¿Y bajar la intensidad es posible a un año de las elecciones?

Sí, no creo que haya ninguna colisión. Por ejemplo, las tardes las estoy dedicando más a hacer deporte cuando se puede. Se trata de tener una perspectiva diferente, pero en salud estoy en plena forma.

El alcalde, Pablo Ruz, junto a la Cruz del Paseo de Germanías. / Áxel Álvarez

"Hemos trabajado bien y se han hecho muchas cosas bien, y hemos cometido errores, pero el bagaje positivo es tan mayoritario que lo demás no me preocupa"

En muchos círculos se da prácticamente por hecho que va a repetir como alcalde. ¿Puede acabar eso convirtiéndose en una trampa para el PP y para Pablo Ruz?

Eso no me preocupa ahora. Llevo más de mil días al frente del Ayuntamiento y mi objetivo es presentarnos a las elecciones con un bagaje, con un trabajo hecho, y que el pueblo de Elche decida. Evidentemente, le pediré al pueblo de Elche que nos dé la oportunidad de continuar. Hemos trabajado bien y se han hecho muchas cosas bien, y hemos cometido errores, pero el bagaje positivo es tan mayoritario que lo demás no me preocupa.

De los pies en el suelo a la calle

¿Puede Pablo Ruz acabar convirtiéndose en su peor enemigo?

Un político que no tiene los pies en el suelo, al final, se puede convertir en el rey Nabucodonosor, con pies de barro. Tienes que estar en la calle, y tienes que ser consciente de lo que piensa la gente de tu labor. Y eso no se constata a través de las redes sociales. La gente te para, te dice, te exige, te pide, y no hay otra forma. Por lo demás, soy intenso y lo seré hasta el último de mis días, pero tampoco creo que haya engañado a nadie.

¿Y tiene los pies en el suelo?

Creo que sí, y prueba de ello es que jamás en estos tres años de mandato he tenido ni un solo incidente con una persona, y no llevo escolta. Tener los pies en el suelo significa estar expuesto al escrutinio de la gente siempre, y no todo el mundo te quiere, y no todo el mundo comparte tu gestión.

¿Cómo se ve Pablo Ruz dentro de un año?

Intentando revalidar, por supuesto, pero, vamos, sin preocupación. Al fin y al cabo, me veo en un año mirando hacia atrás y diciendo: “Oye, hemos intentado transformar la ciudad, y hemos intentado hacerlo bien”. Me veo sin preocuparme por lo que vaya a pasar el día 23 de mayo de 2027, la verdad.

Ya, pero la noche del 23 de mayo, una vez conocidos los resultados...

Me encantaría seguir siendo alcalde, pero es que no depende de mí. De mí depende que las cosas funcionen bien, y que lleguemos con las manos llenas de hechos, y no de verborrea, que era una de las acusaciones principales que se hacía a los anteriores gobiernos. Están todos los proyectos, todos, en marcha, y esas son nuestras obras, y con eso concurrimos.

El alcalde, en su despacho, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

"Valoro las actitudes de Isabel Díaz Ayuso, valoro su valentía, y creo también que estos perfiles tan distintos sumados multiplican, pero me identifico plenamente con la manera de Moreno Bonilla"

De Moreno Bonilla a Pérez Llorca

¿Con quién se identifica más, con Juanma Moreno Bonilla o con Isabel Díaz Ayuso?

Con Moreno Bonilla. Tampoco creo que esto sea un ring entre rojos y azules, liberales y conservadores, ahora, me ha cautivado. Tengo que decir que he leído gracias a mi jefe de gabinete Manual de Convivencia, y me parece un político extraordinario. Valoro las actitudes de Isabel Díaz Ayuso, valoro su valentía, y creo también que estos perfiles tan distintos sumados multiplican, pero me identifico plenamente con la manera de Moreno Bonilla, y no quiere decir que no me identifique con Isabel Díaz Ayuso. Si me preguntas con quién me identifico más, con la manera de entender la política de Juanma, sí. De centro no se es, en el centro se está, y estar en el centro te permite mirar a tu izquierda y a tu derecha, y poder llegar a acuerdos a ambos lados.

¿Y con quién se siente más cómodo, con Carlos Mazón o con Juanfran Pérez Llorca?

Actualmente, Juanfran Pérez Llorca es el presidente de la Generalitat, y tengo una relación extraordinaria con él. Además, es el primer presidente con militancia en el Elche Club de Fútbol. Mi relación con Juanfran es extraordinaria. Prácticamente hablo con él todas las semanas y creo que está haciendo un papel extraordinario al frente de la Generalitat, con todos los desafíos a los que se tiene que enfrentar.

Pablo Ruz, en la plaza de los Pisos Azules, tras la reciente reforma de la zona. / Áxel Álvarez

"No podemos olvidarnos de que hubo una riada en la huerta de Valencia y no podemos olvidar que eso ha retrasado los proyectos, pero se van a hacer"

La inversión del Consell

¿En qué medida le puede penalizar la falta de inversiones del Consell en Elche en este mandato? Y lo digo porque ningún proyecto ha comenzado sobre el terreno a un año de las elecciones, y seguimos enmarañados con proyectos y estudios…

Es que estamos hablando de una Ronda Sur asumida por el Consell porque el Estado se marchó, y en esa Ronda Sur está en redacción un proyecto que caducó por desidia, desinterés y por decisión política de los anteriores responsables. En el TRAM hemos terminado prácticamente de redactar lo que se nos encomendó y tenemos el centro de Travalón prácticamente en fase de conclusión, tenemos el Plan Edificant en fase de conclusión y ahora tenemos que pelear por ese segundo Plan Edificant. Solamente nos queda en materia de Primaria el número 38, que es la fusión del Ausiàs March y el Casablanca y nos quedan los dos grandes desafíos en Secundaria, que es el Severo Ochoa y La Torreta, que, por supuesto, en La Torreta hay que hacer un centro nuevo.

Ya, pero, sin embargo, las tres grandes promesas de Carlos Mazón en la anterior campaña fueron la Ronda Sur, el TRAM y Las Clarisas, y seguimos enredados con los proyectos...

Están las tres en marcha. Clarisas está con un proyecto financiado íntegramente por el Consell, con los 200.000 euros ingresados ya y liquidados con el despacho, y en los presupuestos autonómicos, si es que hay, sé que va una partida ya para empezar las obras. La Ronda Sur está también dentro de la tramitación normal, con la redacción definitiva del proyecto, y en el TRAM está la consignación de la partida, y espero en las próximas semanas poder contar al pueblo de Elche cómo se va a plantear. No podemos olvidarnos de que hubo una riada en la huerta de Valencia y no podemos olvidar que eso ha retrasado los proyectos, pero se van a hacer.

¿Puede penalizar el hecho de que no se vean máquinas sobre el terreno esta legislatura en esos proyectos?

Es que en el caso de la Ronda Sur llevamos 12 años de retraso por indolencia de los anteriores responsables, y las máquinas no tienen que entrar ahora, debían haber entrado en 2017. A mí me parece muy significativo, muy curioso y muy paradójico ver al PSOE exigiendo algo que ellos decidieron no hacer, como es el caso de la Ronda Sur. Con la redacción del proyecto completo de la Ronda Sur nos quedan meses y estamos ya con el proceso de expropiación iniciado, y luego vamos a ir al ministerio a exigir que nos liquiden lo que nos deben, porque no puede ser que a los ilicitanos nos cueste ocho millones de euros porque el Estado decidió desentenderse de la Ronda Sur.

El alcalde, en un momento de la entrevista, con los cuadros de la Maredéu y Felipe VI que tiene en su despacho. / Áxel Álvarez

"Gobernar en coalición no es convertir a ninguna parte en reo de la otra, gobernar en coalición es una voluntad permanente por llegar a acuerdos y entendimientos, y eso es lo que intentamos hacer todos los días"

La relación con Vox

¿Cómo se gobierna con dos Vox en un mismo equipo de gobierno?

Yo solamente tengo tres compañeros, que son los tres de un mismo partido político, y siempre será mucho mejor gobernar con Vox que gobernar con PSOE y Compromís, porque, básicamente, nuestros modelos de ciudad son antagónicos y porque tampoco nos han planteado ningún acuerdo.

¿Se habría sentido más cómodo si se hubiera marchado Samuel Ruiz?

Es que yo jamás le he pedido a Samuel Ruiz que se marchara. Fue una decisión de Samuel y luego él decidió no consumar esa decisión. Valoro profundamente el trabajo de Samuel y de verdad que estoy muy contento con lo que ha hecho hasta ahora y lo que va a hacer.

¿Faltó contundencia en el último pleno a la hora de condenar el insulto de Ruiz a la portavoz de Compromís, Esther Díez?

Suscribo lo que hizo la presidenta del pleno, que, por cierto, hace una labor titánica, al eliminar del diario de sesiones ese concepto. Haber tomado yo la palabra habría supuesto desautorizar a la presidenta y jamás lo voy a hacer. De hecho, esta presidenta ha sentado hasta el alcalde y me parece muy bien. Bueno, eso es autoridad, ¿no? Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. Yo no soy autoritario e Irene tampoco.

Samuel Ruiz se volvió a ratificar después del pleno...

Claro, es que Samuel fue el protagonista de esa intervención y yo intervine de otra forma y cada uno es responsable de lo que dice. Yo ya dije que a mí no me gustó y les pedí a Esther y a él que hablaran, pero, insisto, confirmo, ratifico y asumo lo que hizo la presidenta del pleno respecto a la eliminación de ese concepto del diario de sesiones.

¿Se ha convertido el PP en estos momentos en un rehén de Vox en Elche?

Quien diga eso es que no tiene memoria de lo que ha sido el Gobierno local desde el año 1995, porque en el año 1995 el PSOE no ganó las elecciones y gobernó con tres concejales de Esquerra Unida. En el año 2007, Alejandro Soler ganó por 100 votos y gobernó con Àngels Candela, que era Esquerra Unida. En el año 2015, Carlos González llegó a la Alcaldía con un tripartito. Lo digo por lo de las coaliciones. Gobernar en coalición no es convertir a ninguna parte en reo de la otra, gobernar en coalición es una voluntad permanente por llegar a acuerdos y entendimientos, y eso es lo que intentamos hacer todos los días. Y tenemos muchas discrepancias, pero entendemos que la unidad y el bien de Elche están por encima.

Pablo Ruz, junto a la figura que recuerda a Ramón Pastor, primer alcalde de la democracia en Elche. / Áxel Álvarez

"Creo en el derecho a la vida y también creo en el derecho que tiene la mujer a elegir sobre su maternidad. De hecho, lo ratificamos en el pasado pleno y, por supuesto, la ley no tiene reversión"

El aborto

¿Hay que derogar la actual ley del aborto?

No.

¿Entonces cómo se explica que en el pleno extraordinario votara a favor del punto de mantener la actual legislación, pero no se retractara del apoyo a la moción de Vox en la sesión anterior que pedía, entre otras cosas, eso precisamente?

Bueno, era la última moción del pleno, fue una declaración institucional convertida en moción y, en un principio, de declaración institucional, tenía unos términos diferentes. Yo creo en el derecho a la vida y también creo en el derecho que tiene la mujer a elegir sobre su maternidad. De hecho, lo ratificamos en el pasado pleno y, por supuesto, la ley no tiene reversión. Ahora bien, creo en positivo que hay que plantear alternativas. Una mujer antes de abortar puede tener alternativas, pero es que esto es una trampa, porque nosotros no legislamos. La ley del aborto o la ley de maternidad no depende del pleno municipal, y hablar de esto, políticamente, es enriquecedor, pero no tiene sentido porque no depende de nuestro voto.

Ya, pero si están caracterizando por algo los plenos es por llevar mociones, también el PP, en las que el Ayuntamiento no tiene competencias o no tienen nada que ver con Elche...

Sí, pero los partidos tienen derecho a presentar las mociones que consideren y a que debatamos sobre esos asuntos. No podemos filtrar, y no vamos a decir jamás qué tipo de moción se trae a un pleno.

El regidor ilicitano, en un momento de la entrevista en el despacho de Alcaldía. / Áxel Álvarez

"Los placeros saben que tenemos un compromiso con ellos y que van a tener un parking, en las inmediaciones de la plaza de las Flores o dónde se pueda"

El Mercado Central

En poco más de medio año, en teoría, deben acabar las obras del Mercado Central, y aún hoy no se sabe nada del aparcamiento. ¿Confía en que el proyecto de parking acabe diluyéndose, aunque sea por agotamiento?

No. Los placeros saben que tenemos un compromiso con ellos y que van a tener un parking. El Mercado va a ser una pasada. Además, es un proyecto precioso. Podría haber sido más barato, y pongo el condicional, si se hubiera demolido y se hubiera replicado la estructura, pero no había opción, y creo que va a ser un proyecto precioso y habrá parking en las inmediaciones. Lo confirmo plenamente.

¿Las inmediaciones es la plaza de las Flores?

O dónde se pueda.

¿Y se está haciendo algo para ver dónde está ese “dónde se pueda”?

Sí, sí. Hemos hecho estudios y nosotros mismos hemos planteado ya posibilidades, pero habrá parking. De todos modos, lo más importante no es el parking, lo más importante es que tenemos un Mercado nuevo y flamante después de 20 años de un debate encallado en el absurdo, y vamos a tener unos Baños Árabes musealizados, y vamos a tener árboles, y vamos a tener un espacio nuevo, que es lo que Elche se necesita

¿Cuáles son los plazos que se plantean para abrir el melón del parking?

Cuando tengamos el Mercado ya construido.

¿En enero del próximo año?

Bueno, espero que sea antes.

El alcalde, en la plaza de los Pisos Azules de Elche. / Áxel Álvarez

"El Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer un parking público de manera unilateral, tenemos que contar con la colaboración público-privada y sí, estamos en tratos y negociaciones en el entorno de José María Buck"

Aparcamientos

Una de las promesas estrella de su campaña fue la creación de casi 1.500 plazas de parkings, especialmente en zonas muy conflictivas, como la zona del Corazón de Jesús o El Pla, pero no se ha hecho nada…

Bueno, sí que se ha hecho, hemos generado plazas de aparcamiento.

En esas dos zonas, por ejemplo, no...

Lo que pasa es que el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer un parking público de manera unilateral, tenemos que contar con la colaboración público-privada y sí, estamos en tratos y negociaciones en el entorno de José María Buck. Habrá que sacar una licitación, y que se presenten empresas, y eso va a ser antes de las elecciones. No solamente ese, también estamos con el de Filet de Fora y el de Jayton, y hemos duplicado las plazas en Arenales del Sol… Se están haciendo muchas cosas en materia de aparcamiento aunque probablemente para toda la demanda que tenemos no sea suficiente, pero antes de las elecciones saldrá a licitación el parking del Sagrado Corazón de Jesús.

¿Y en el resto de zonas se va a hacer algo más?

Empezamos por José María Buck y Filet de Fora, pero para hacer esto debemos tener garantías de que vamos a tener demanda suficiente en cuanto a empresas que puedan ejecutar el parking y luego, por supuesto, explotarlo. El Ayuntamiento no podría construir un parking de manera unilateral.

¿Se pecó en campaña de prometer más de lo que se podía cumplir?

No, lo que pasa es que una cosa es a lo que tú aspiras y otra cosa es lo que la realidad impone. Al fin y al cabo, en el mandato anterior el aparcamiento estaba muy latente, y sigue estándolo, pero quizás el tema clave ahora y la gran demanda es cómo vamos a construir más vivienda.

Ruz, durante la entrevista que ha dado a este periódico justo cuando falta un año para las próximas elecciones. / Áxel Álvarez

"¿Qué sentido tiene que tengamos parcelas dotacionales que jamás van a ser ocupadas y haya un problema de vivienda ante el que la Administración pública no reacciona?"

La emergencia habitacional

De hecho, lleva un año apuntando a la posibilidad de recalificar suelo para impulsar pisos protegidos. ¿Ha habido algún avance al respecto?

Aparte del plan Casa Fácil, que estamos a la espera de que presenten el anteproyecto previo a la concesión de la licencia de obra, vamos a cambiar ya la clave de seis parcelas dotacionales de diferente tipo para construir 500 viviendas públicas en la zona norte de l’Aljub, entres las calles Jacarilla, Rojales y San Fulgencio; en la avenida de Travalón con Maestro Ángel Llorca y General Gutiérrez Mellado; en Antonio Valero Agulló con Arquitecto Serrano Peral, por Elche Acoge; en Tonico Sansano Mora y Presidente Adolfo Suárez, por El Corte Inglés; en el acceso a Elche desde El Altet, en María Belmonte y Patricio Falcó; y en el Sector V, en Antonio Moya Albaladejo con Maximiliano Thous y Espronceda.

¿Qué plazos manejan?

A la próxima junta de gobierno llevamos el inicio de la tramitación para el cambio del Plan General. ¿Qué sentido tiene que tengamos parcelas dotacionales que jamás van a ser ocupadas y haya un problema de vivienda ante el que la Administración pública no reacciona? No necesitamos esas parcelas dotacionales ahí, necesitamos que la gente pueda comprar su vivienda, y no vivienda social, sino vivienda pública.

El alcalde, junto a la cruz, que acaba de proteger el bipartito. / Áxel Álvarez

"No, no renuncio a la revisión del Plan General, pero se hará si hay suficiente consenso de todos, y siendo conscientes de que probablemente yo me marcharé de alcalde y no tendremos aún un Plan General nuevo"

El Plan General

Precisamente en los últimos meses el Ayuntamiento se está refugiando mucho en las modificaciones puntuales del Plan General, ¿no nos arriesgamos a acabar con un crecimiento desordenado?

Para eso está el Ayuntamiento, gobernar es ordenar. Estamos aquí para ordenar y un Plan General es un documento vivo. Hay una base y tú la aplicas. Es que el Plan General de 1998 no contemplaba que se iban a intentar instalar macroplantas solares, ante las que estoy absolutamente en contra, y me ha costado disgustos a nivel interno en mi partido, pero me da igual. O es que hace 30 años nadie se planteaba lo que iba a ocurrir con las campas en el aeropuerto. El Plan General es un mecanismo urbanístico fundamental y, cuando hay orden, no pasa nada, porque, además, parte de estas modificaciones salen con el respaldo prácticamente completo de la Corporación. Además, antes había un Plan General cada diez años y ahora tenemos uno en vigor 30 años, pero es que el de Barcelona lleva desde 1976, y Barcelona es un modelo en materia urbanística. Yo defiendo las modificaciones del Plan General y creo que es una herramienta muy positiva.

¿Renuncia, pues, a la revisión del Plan General si repite en un año?

No, no renuncio a la revisión del Plan General, pero se hará si hay suficiente consenso de todos, y siendo conscientes de que probablemente yo me marcharé de alcalde y no tendremos aún un Plan General nuevo, aunque lo iniciemos en el siguiente mandato.

Un año después, poco se ha sabido del plan estratégico y, en particular, del proyecto para convertir el río en el eje vertebrador de Elche. ¿Qué tuvo de puesta en escena y qué tuvo de convicción real?

La clave es el traslado del Mercado. Cuando se traslade de Comunidad Valenciana a su sitio, empezamos la gran transformación del río en Comunidad Valenciana, que es la mejor calle en el sentido panorámico y visual de la ciudad. Ese es el comienzo del plan Elche Río de Vida, aparte de las mejoras que estamos haciendo.

¿Qué se quiere hacer en Comunidad Valenciana?

Vamos a sacar un concurso, pero queremos mirador, espacio cultural, pequeños espacios para hostelería, aunque no hablamos de un macropaseo para hostelería, porque el ámbito público debe ser público.

Ruz, durante la entrevista, en el Ayuntamiento. / Áxel Álvarez

"Sí, tenemos un problema real de ocupación en Elche y en toda España. El miércoles me enteré de dos casos en Elche. Lo que no puede ser es que las leyes actuales protejan al ocupante y no al propietario"

La Oficina Antiocupa

¿Qué pasó con la Oficina Antiocupa que pidió Vox?

Está en marcha. Es un convenio con el Colegio de Abogados.

¿Y está operativa ya?

Estará a punto. Es una propuesta que hizo Vox y me parece muy sensata.

¿Tenemos un problema real de ocupación en Elche?

Sí, tenemos un problema real de ocupación en Elche y en toda España. El miércoles me enteré de dos casos en Elche. Lo que no puede ser es que las leyes actuales protejan al ocupante y no al propietario.

¿Y qué función tendrá esa oficina?

Asesoramiento a los propietarios que hayan sufrido una ocupación o una inquiocupación.

El regidor ilicitano, en los Pisos Azules. / Áxel Álvarez

"Las redes te dan algo que habitualmente a un político no se le da y es la visibilidad ante los jóvenes. Luego que cada uno vote lo que quiera, si es que van a votar"

Del centro a los barrios

Las críticas hacia usted por las flores han dado paso a las críticas por la proliferación de símbolos religiosos en las calles, pero también se le afea de propiciar un Elche a dos velocidades, en el que se prima el centro sobre el resto de barrios. Sé que me va a decir que no es así y va a citar ejemplos de actuaciones en otras zonas, pero, entonces, ¿cómo se explican esas críticas?

Es que yo creo que esa crítica no existe. Estoy en la calle, recorro Elche de punta a punta y nadie me ha dicho nada. Creo que a veces son críticas inducidas, sobre todo por una parte de la izquierda que está en el rincón verde. Se puede preguntar en Puertas Coloradas a ver qué opinan de la rehabilitación de la Casa de la Virgen, o en San José, con las nuevas farolas. Un alcalde tiene que vertebrar la ciudad, tiene que cohesionar la ciudad y también tiene que poner flores y farolas nuevas. Las farolas garantizan una mejor seguridad. Y ahora vamos a invertir 2 millones en Altabix, y hemos comenzado con Jayton en Carrús, y se va a plantar arbolado entre Doctor Ferrán y Andreu Castillejos, y se ha puesto en marcha el autobús a las pedanías, y eso no es el centro.

¿Le puede acabar pasando factura su sobreexposición en las redes sociales?

La permanente comunicación en redes es algo crucial, aunque hay que combinar el filtro periodístico con la comunicación en redes, que todos los que estamos en política entendemos que es es la clave.

¿Y no se corre el riesgo de acabar creando una realidad paralela, aunque solo sea por los algoritmos?

Si eso no fuera acompañado de una constante voluntad por pisar la calle, diría que puede ser, pero es que no es así. Y luego las redes te dan algo que habitualmente a un político no se le da y es la visibilidad ante los jóvenes. Luego que cada uno vote lo que quiera, si es que van a votar. De hecho, la presencia en redes sociales, sobre todo en Instagram, ha venido para quedarse y es algo que ha democratizado por completo la manera de estar informado. Lo importante es vender gestión por la redes, no política, que es más complicado.

El alcalde, con los toldos que se han instalado en los Pisos Azules. / Áxel Álvarez

"Tengo un Partido Socialista que en Elche está instalando muchas cosas y, sobre todo, que hizo algo muy grave de mi punto de vista, que fue desvelar mi dirección. Eso creo que ha sentado un antes y un después en el trato con la oposición"

La crispación política

Apela mucho a la necesidad de rebajar la crispación en la política y, sobre todo, en los plenos. Sin embargo, como alcalde, ¿qué está haciendo para rebajar esa tensión?

Uno también tiene que ver cómo el alcalde enfoca sus intervenciones, y precisamente por eso renuncié a la presidencia del pleno, porque el alcalde no puede ser juez y parte, no puede ser alcalde y moderador, y me he procurado sentar con todos. El otro día hablé con Esther Díez, lo que pasa es que tengo un Partido Socialista que en Elche está instalando muchas cosas y, sobre todo, que hizo algo muy grave de mi punto de vista, que fue desvelar mi dirección. Eso creo que ha sentado un antes y un después en el trato con la oposición. El PSOE nunca me ha pedido ni disculpas ni ha intentado reconducir esto. Se han resquebrajado las relaciones con el Partido Socialista, porque lo que hicieron fue muy gordo. He echado en falta que Díez no me pidiera disculpas o me contara por qué ocurrió eso y no se enrocara en la justificación permanente de algo que ha sido muy grave, pero estamos a la espera de que resuelva Protección de Datos.

Si tuviera que volver a tramitar la licencia para las obras de su vivienda, ¿lo haría de otra forma?

Yo simplemente tramité mi licencia, y se expidió en dos meses y medio, que es la media en la que se están expidiendo todas las licencias.

Volviendo al principio, ¿qué está haciendo el alcalde para rebajar la crispación?

Primero, demostrándolo con la propia actitud, con quien quiere avenirse, pero si alguien no se quiere avenir, no quiere entender que tenemos que llevarnos bien y que tenemos que dar ejemplo, poco podemos hacer. Este alcalde ha sido el primero que le ha dado a la oposición unos recursos absolutamente inéditos. Entre las dedicaciones exclusivas y las parciales, nunca ha tenido tantos recursos. Ahora, viéndolo en perspectiva, creo que no se lo están trabajando, no están haciendo muchos méritos para justificar la decisión que unilateralmente decidió adoptar el alcalde.

"El proyecto pendiente es, cuando saquemos el mercado provisional de Comunidad Valenciana, comenzar con el concurso para el proyecto Elche Río de Vida"

Preocupaciones y cosas pendientes

¿Qué le quita el sueño?

Bueno, me preocupa mucho el estado de Santa María, de un templo en el que nos metemos miles de personas en agosto o incluso el resto del año. Por eso celebro tanto que el Obispado haya activado la fundación.

¿Cuál va a ser su proyecto pendiente de este mandato?

El proyecto pendiente es, cuando saquemos el mercado provisional de Comunidad Valenciana, comenzar con el concurso para el proyecto Elche Río de Vida. Luego, mi idea es que no exista ninguna calle en Elche sin árboles, confirmar la llegada el agua potable a toda la zona del Llano de San José, que ya está en marcha, y que Confederación empiece pronto las obras del colector para empezar con la conexión de las cinco fases del alcantarillado de Peña de las Águilas.

¿De qué se arrepiente de estos tres años?

No me arrepiento, pero fuimos excesivamente… Creo que la oposición no ha estado a la altura de la oportunidad que tuvieron. Ha sido una oposición nefasta, aunque creo que hice lo que tenía que hacer.

Pero eso no tiene nada que ver con usted…

Sí, se lo ofrecí yo, pero no me arrepiento, sólo digo que la oposición no ha estado a la altura.

¿Y más allá de la oposición?

Hace dos años dije que tenía dedicar más tiempo a mis compañeros, y lo estoy intentando.