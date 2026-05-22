Entre suciedad y sin comida en Elche: La llamada de auxilio de una mujer de 92 años destapa un caso de abandono
La Policía Local instruye diligencias para retirarle la guarda a la sobrina de la anciana después de que pasase días sola y sin higiene alimentándose a base de galletas y leche
Viviendo en una casa sin higiene ni buena alimentación. Una mujer de 92 años y con grado 3 de dependencia ha sido auxiliada por la Policía Local de Elche tras ser localizada en una situación extrema de desatención y vulnerabilidad en su vivienda del barrio de Carrús. La intervención se produjo después de que la propia anciana activara el botón de teleasistencia para pedir ayuda.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo, cuando el servicio de emergencias 112 alertó a una patrulla policial para que acudiera al domicilio de la mujer. A su llegada, los agentes encontraron a la afectada sola y en unas condiciones que evidenciaban un grave abandono asistencial.
Inspección
Según relataron fuentes policiales, la anciana aseguró que vivía sin atención por parte de la familiar encargada de sus cuidados, su sobrina, y expuso que llevaba varios días alimentándose únicamente de leche y galletas. Durante la inspección de la vivienda, los agentes comprobaron que esos eran los únicos alimentos disponibles, mientras que la nevera estaba sucia y vacía y los sistemas de cocina no podían utilizarse.
La situación de la vivienda también reflejaba un deterioro importante. La patrulla constató falta de higiene, desorden y un fuerte olor en el interior del inmueble, unas condiciones que agravaban aún más el estado de vulnerabilidad de la mujer.
Teleasistencia
Tanto el personal del servicio de teleasistencia como el médico desplazado al lugar confirmaron que no se trataba de un episodio aislado y que existían antecedentes de intervenciones previas relacionadas con la situación de abandono que sufría la anciana. Ante la ausencia de apoyo familiar y el preocupante estado físico y asistencial de la mujer, el facultativo decidió su traslado urgente a un centro hospitalario para su ingreso inmediato.
La Policía Local de Elche ha instruido ya diligencias judiciales para solicitar la revocación de la guarda de hecho de la familiar responsable de los cuidados de la anciana, por un presunto incumplimiento grave y continuado de sus obligaciones de protección y amparo.
Código NES
El caso vuelve a poner el foco sobre la situación de muchas mujeres mayores dependientes que viven en soledad o bajo cuidados insuficientes, una realidad frecuentemente invisibilizada y que, en situaciones extremas, puede derivar en graves episodios de abandono y desprotección. De ahí que hace meses el Ayuntamiento activase proyectos como el Código NES que persigue detectar casos de personas mayores que viven solas y que necesitan abrir el círculo social.
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