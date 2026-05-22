El socialista Héctor Díez escuchará las propuestas de los colectivos de discapacidad de Elche en Candalix este sábado

El portavoz del PSOE en Elche, Héctor Díez, anuncia que mantendrá este sábado un encuentro con una treintena de colectivos de personas con discapacidad y familias en el centro cívico Candalix, conocido como Bailongo, dentro de la ronda de reuniones sectoriales que viene desarrollando durante este año para recoger propuestas, necesidades y preocupaciones de distintos grupos sociales de Elche.

La reunión comenzará a las 10 horas y tendrá como objetivo escuchar de forma directa a las entidades que trabajan cada día en el ámbito de la discapacidad, así como incorporar sus aportaciones al debate municipal. Díez considera que las políticas públicas deben incorporar de manera transversal la perspectiva de la discapacidad en asuntos como la accesibilidad urbana, la movilidad, la atención administrativa, la inserción laboral, la brecha digital o el apoyo a las asociaciones.

Escuchar para incluir

El dirigente socialista explica que el encuentro se plantea como una reunión útil, centrada en recoger problemas concretos y propuestas aplicables. “Escuchar para incluir. A lo largo de los años ha habido muchos avances en esta materia, pero todavía quedan muchas cosas por hacer en diferentes campos y por ello pretendemos abordar temas como la brecha digital como la accesibilidad urbana, la movilidad en edificios y espacios públicos, la atención administrativa, la inserción laboral la participación real en decisiones o en apoyo a las entidades”, señala Díez.

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, durante una comparencia pública / INFORMACIÓN

La convocatoria se dirige a una treintena de entidades vinculadas a personas con discapacidad y a sus familias. La intención del PSOE es conocer de primera mano qué dificultades encuentran en su relación con la administración, en el uso de los espacios públicos, en los trámites municipales o en el acceso a oportunidades laborales y sociales. Díez entiende que el Ayuntamiento debe avanzar hacia una manera de gobernar que tenga en cuenta la discapacidad desde el inicio de cualquier actuación. No solo cuando ya aparece el problema, sino en el momento de diseñar una convocatoria, una obra, un servicio o un espacio público. Para el socialista, esa mirada previa es la que permite evitar errores y construir una ciudad verdaderamente inclusiva.

Transversalidad municipal

Una de las ideas centrales que trasladará Díez es la necesidad de aplicar la transversalidad dentro de la administración pública. A su juicio, la discapacidad no debe quedar limitada a un área concreta, sino estar presente en todas las decisiones municipales que afecten a la vida cotidiana de los vecinos.

Una de las cuestiones primordiales, según ha indicado, es la necesaria “transversalidad de la administración pública, la perspectiva de la discapacidad en las decisiones que toma el Ayuntamiento. Que en una convocatoria de ayudas o en el diseño, por ejemplo, de un parque, se tenga en cuenta la perspectiva de la discapacidad con el objetivo de que las actuaciones que se hagan sean útiles para todas las personas, también personas con discapacidad”.

Díez defiende que Elche debe avanzar hacia un modelo de ciudad donde se eliminen barreras / INFORMACIÓN

El portavoz socialista considera que esta forma de trabajar permitiría mejorar la calidad de muchas decisiones municipales. Un parque, una calle, una oficina pública o una convocatoria de ayudas pueden parecer neutras, pero no lo son si no contemplan las necesidades de quienes tienen movilidad reducida, discapacidad sensorial, dificultades cognitivas, problemas de comunicación o barreras digitales.

En ese sentido, Díez defiende que Elche debe avanzar hacia un modelo de ciudad donde se eliminen barreras y se garantice la accesibilidad universal. Esa accesibilidad, ha recordado, no se limita a rampas o rebajes de aceras, sino que incluye también la facilidad para hacer trámites, comprender la información pública, participar en procesos de decisión o acceder a servicios sin obstáculos añadidos.

Propuestas para mejorar

El encuentro de este sábado forma parte de una ronda más amplia de contactos que el PSOE está realizando con distintos sectores sociales. Hace unas semanas se celebró una reunión con jóvenes, ahora será el turno de las entidades de discapacidad y en las próximas semanas están previstos nuevos encuentros sectoriales.

Díez señala que la finalidad es escuchar, ordenar propuestas y asumir compromisos de mejora. “La idea de este encuentro es la de recoger sus propuestas y comprometernos a mejorar porque lo que queremos nosotros es que Elche sea accesible, igualitaria y diversa, no solo en el discurso sino en la toma de decisiones”, afirma.

El socialista considera que las entidades de discapacidad tienen un conocimiento muy directo de las carencias de la ciudad. Son quienes acompañan a las familias, detectan problemas en espacios públicos, advierten de barreras en trámites o servicios y conocen qué medidas pueden resultar realmente eficaces. Por eso, insiste en que cualquier política de inclusión debe construirse con su participación.