Viveristas lanzan el guante al bipartito para que Elche abandere al sector en campañas promocionales

Productores aprovecharon este viernes su primera Gala del Viverismo de Elche para lanzar la petición al bipartito de PP y Vox de que se incorpore la marca “Viveros de Elche” a las acciones municipales destinadas a promocionar la imagen de la ciudad. La Asociación de Empresas Productoras de Plantas de Vivero de la Provincia de Alicante (VAME), organizadores del encuentro, le lanzó el guante al alcalde, Pablo Ruz, y al edil de Medio Ambiente, José Antonio Román, en una cita con 200 representantes empresariales, académicos y políticos, entre quienes se encontraba también la vicepresidenta de la Diputación provincial, Ana Serna, quien terminó recogiendo un premio en nombre de la institución.

En un marco inconfundible como el Patio de Armas del Palacio de Altamira, el presidente de la asociación, José Manuel Gil, defendió que el viverismo ilicitano se ha convertido en un auténtico embajador internacional tanto de la ciudad como a nivel autonómico, por lo que reclamó un mayor reconocimiento institucional acorde al peso estratégico del sector, y más en un año clave por el 25 aniversario de la entidad donde se han desarrollado acciones de visibilización, como la participación hace días en las jornadas ibéricas de horticultura en la Estación Experimental Agraria.

Gil recordó que el término municipal ilicitano mantiene actualmente la mayor concentración de viveros de venta profesional de planta ornamental recuperada, de gran porte y grandes ejemplares de palmeras de toda España una evolución que ha permitido a las empresas locales pasar “de ser productores puramente locales a convertirse en auténticos embajadores globales”.

El empresario ilicitano José Orts Serrano recibe el premio por ser pionero en el sector / AXEL ALVAREZ

Por esta razón, la entidad quiso poner de relieve que es prioritario que esa proyección exterior tenga reflejo también en la estrategia municipal de promoción turística y económica de la ciudad mediante el citado sello. El primer edil durante su intervención también puso de relieve la importancia de este sector, como ya ha venido apuntando en varias ocasiones.

Costes

La gala también sirvió para visibilizar los principales problemas que amenazan la viabilidad del sector. Los empresarios denunciaron una “asfixiante” subida de los costes de transporte y un incremento de entre el 20% y el 25% en suministros y productos agrícolas derivado de la inflación energética. A ello se suman las dificultades regulatorias y la falta crónica de mano de obra cualificada en ámbitos como el cultivo hidropónico o el control biológico, una situación que, según el sector, limita la capacidad de crecimiento de las empresas viveristas.

Por encima de todas las amenazas, José Manuel Gil situó la incertidumbre hídrica, a la que llamó "espada de Damocles", recordando que la viabilidad del sector depende de disponer de agua garantizada y de calidad para evitar que se desertifique el esfuerzo de generaciones de productores.

1.500 familias

Durante el encuentro, los promotores hicieron énfasis en el impacto económico y social del viverismo en el Camp d’Elx. Según su presidente, la actividad sostiene de forma directa a más de 1.500 familias solo en tierras ilicitanas y genera además un importante tejido de empresas auxiliares vinculadas al suministro y los servicios. Al hilo, expusieron que el sector también mantiene colaboración con universidades y centros públicos de enseñanza para la formación de nuevas generaciones de profesionales especializados. A nivel autonómico, cifraron que el viverismo ornamental genera más de 15.000 empleos directos, consolidándose como uno de los motores económicos del territorio y contribuyendo a fijar población y riqueza en zonas agrícolas.

Referencia nacional

El representante de la asociación puso igualmente el foco en el liderazgo de la provincia en planta ornamental y especialmente en la recuperación de grandes ejemplares vegetales procedentes de explotaciones agrícolas. A este respecto, señaló que los productores “salvan y ponen en valor” árboles y palmeras que de otro modo desaparecerían, convirtiéndolos en elementos clave para proyectos urbanísticos y paisajísticos en distintos países europeos.

En este sentido, defendió que las miles de plantas producidas en la provincia actúan como “auténticos pulmones verdes para toda Europa”, situando al sector como un agente fundamental en la sostenibilidad urbana y paisajística. Reiteró que el sector español de planta ornamental ha experimentado un crecimiento del 18% en la exportación de árboles y arbustos hasta alcanzar los 137 millones de euros, con una aportación destacada de los viveros alicantinos, según datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas. (FEPEX).

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Un momento de la gala en el Patio de Armas del Palacio de Altamira de Elche / AXEL ALVAREZ

Reconocimientos

Una de las patas de la gala fue la parte en la que se reconocieron en esta primera edición a diferentes profesionales y empresas por su contribución a engrandecer el sector. Así las cosas, José Orts Serrano fue galardonado como pionero del viverismo, e incluso se llegó a adelantar que el empresario tendrá un espacio de la vía pública en su honor. De igual forma, Juan Carlos Ferrero Donat, fue reconocido como persona destacada; Viveros Elche se llevó un premio por su trayectoria empresarial, Viveros Valero e Hijos por su apuesta en la internacionalización mientras que Viveros Adriza’s Plants fue distinguido como proyecto joven. Por otra parte, se reconoció a Ciclos Hídricos de la Diputación de Alicante por la labor de sostenibilidad, así como al operador de grúas de gran tonelaje Pedro Díaz López, por su trayectoria profesional en Transportes y Grúas El Chato.