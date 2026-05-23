Elche conquista Madrid con sus rincones convertidos en perfume

Hay espacios que se recorren con los pies y otros que, además, pueden respirarse. En el caso de Elche, la arquitectura empieza a traducirse en algo tan intangible como un aroma: fragancias que nacen de espacios tan reales como la cafetería de la Calahorra, o las oficinas de la reforma de una vivienda en Altabix. También rincones de Santa Pola, como la oficina de la estación de servicio a la entrada del pueblo. Estos olores, tan comunes para quienes frecuentan estos espacios e incluso tan imperceptibles, hoy viajan en frascos a una veintena de países como resultado de un proyecto arquitectónico del estudio ilicitano Woha (World of Holistic Architecture). Y quizás pueda resultar extraño relacionar el olfato con la arquitectura, pero gracias a esta investigación, de nombre "Arquitectura Líquida", se demuestra que los olores también pueden dibujarse.

Finalistas

Con este proyecto, Woha ha sido reconocido en la categoría de investigación en los premios de la Casa de la Arquitectura 2026, organizados por la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, para el que se han presentado 401 candidaturas y han quedado entre los 25 finalistas. Con él buscan llevar la disciplina más allá de los planos para situarla en el terreno del olfato.

Antonio Maciá, con su equipo, en las instalaciones de su estudio, World of Holistic Architecture (Woha), con envases de perfume, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Una reflexión sensorial

"Lo que hacemos es una reflexión sobre la arquitectura desde un punto de vista sensorial", explica el director del proyecto, Antonio Maciá. "No nos interesa solo la forma del espacio, sino los estímulos que provoca en las personas", añade. En esa búsqueda, el equipo ha terminado por "dibujar los aromas" de los lugares, convirtendo la experiencia arquitectónica en perfumes que ya se pueden oler en alrededor de veinte países. Entre ellos, lugares como Australia, Taiwán, Hong Kong, Cuba, México o Estados Unidos.

En el trabajo, además de Woha, también ha participado el máster de Neuroarquitectura de la Universidad de Alicante (UA), quienes estudian las relaciones entre los estímulos que la arquitectura provoca en las personas con las reacciones que conlleva. "Y el que más nos interesa es el del olfato", cuenta el arquitecto, precisamente porque es "el sentido más antiguo y el menos estudiado, por lo que es el que más recorrido tiene para investigar", desvela.

El proyecto fue seleccionado como uno de los 25 finalistas entre 401 candidaturas presentadas. / INFORMACIÓN

Las fragancias

El primer perfume que lanzaron fue en 2023 y busca transportar a la cafetería de la torre de la Calahorra. Para conseguir el aroma de este espacio se basaron en tres notas aromáticas. Por un lado, los alimentos que se sirven, "lo que se traduce en una esencia de mandarina y de pimienta en la composición del perfume", cuenta Maciá. A ello se suma el verde de las plantas y alguna flor, porque "cuando la gente se sienta en la cafetería, lo que huele es eso", añade. Por último, se hace un guiño a la propia pierdra de su construcción, la de la basílica de Santa María y la de "la casa árabe que hay al lado", para lo que introducen notas olfativas basadas en ese componente de piedra húmeda y terrosa.

El segundo perfume, lanzado en 2024, transporta a las oficinas de la estación de servicio a la entrada de Santa Pola, que captan la esencia de las salinas, la gasolina y las maderas. Y el más reciente, a la venta desde 2025, corresponde a la reforma de una vivienda del barrio de Altabix. "La vivienda tenía que tener espacios para meditar y por eso está compartimentada con cortinas, en lugar de tabiques", cuenta el arquitecto. Es por ello que en la fragancia predomina la limpieza y la tranquilidad con notas aromáticas de flores e inciensos.

Y en la reforma de otra vivienda, pero esta vez en la huerta de la Vega Baja y con más de cien años de antigüedad, está basado el próximo perfume, que verá la luz por primera vez en junio, en Milán y, en septiembre, en Florencia, antes de ser puesto a la venta.

Con mucha dedicación

Para traducir esta reflexión arquitectónica a los Woha Parfums, que así se llaman, trabajan con un laboratorio barcelonés y el perfumista Alejandro Ponsà, quien se encarga de materializar el estudio. Un proceso "muy delicado", según Maciá, y con producciones pequeñas, puesto que "es artesanal y contiene materia prima de mucha calidad", explica.

"Un proyecto que pone en crisis los límites de la arquitectura", resalta el experto, quien insiste en que el resultado "no es solo una fragancia", sino una obra conceptual que cuestiona los límites de la disciplina y propone nuevas formas de pensar, percibir y proyectar la arquitectura.