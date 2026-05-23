José Navarro, presidente Junta Rectora El Hondo: "Todos los agentes del parque tienen voluntad e interés en que funcione pese a los enfrentamientos"

El catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche José Navarro Pedreño acaba de asumir la presidencia de la Junta Rectora del Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent, un órgano consultivo clave para ordenar el debate entre administraciones, propietarios, regantes, cazadores, agricultores, ecologistas y expertos. Su llegada coincide con el inicio de la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que debe actualizar la regulación del humedal tras tres décadas de vigencia. Navarro Pedreño, representante de la UMH en la Junta Rectora desde 1997, asume el cargo en una etapa marcada por debates sobre agua, biodiversidad, caza y otros usos tradicionales, investigación y conservación. Defiende que el órgano debe funcionar como espacio de información, asesoramiento y diálogo, con el consenso y la conservación de la biodiversidad como objetivo principal.

¿Qué supone para usted el nombramiento, a nivel personal y después de varias décadas trabajando en El Hondo?

Es un reto y una responsabilidad. La Junta Rectora es un foro para informar, debatir y asesorar. Sus acuerdos se transmiten a Conselleria de Medio ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la recuperación, para que pueda planificar y actuar de la mejor manera posible teniendo en cuenta a todas las partes. No es lo mismo ser una parte de la Junta, como representante de las universidades, que presidir esta Junta Rectora. Es una delegación del conseller de Medio Ambiente y el gobierno valenciano y eso implica tener una visión más amplia. Tengo que tratar que todas las partes implicadas en el territorio puedan llegar a acuerdos. Es mucha responsabilidad, pero también es algo apasionante después de tanto tiempo en este órgano.

Miembros de la Junta destacan de su perfil que es una persona integradora y que busca el consenso. Con los problemas relacionados con la caza y con conversaciones rotas entre algunos propietarios y la Conselleria, ¿cree que ese espíritu conciliador puede propiciar un cambio?

Las líneas de comunicación tenemos que tenerlas siempre abiertas porque, si no, no podríamos avanzar. Se trata de que entre todos podamos ver la situación real y, con asesoramiento técnico, llegar a una situación realista, lógica y, en la medida de lo posible, positiva para todos. No va a ser perfecta. La diferencia está en que no podemos tener la situación perfecta para una parte, pero sí aquella que sea la adecuada para todos. Al final, tendremos que buscar el punto de encuentro y ceder parte de aquello que pensamos que debe ser, para llegar a algo que realmente pueda ser.

Quejas de cazadores

Cazadores y algunos propietarios se quejan de un agravio comparativo entre El Hondo y la Albufera de Valencia, sobre todo por los horarios de caza, aunque también por otras cuestiones como la pesca. ¿Qué se puede hacer desde la Junta Rectora?

No sé hacia dónde puede ser el avance en este momento. Es verdad que tradicionalmente, en el sur de la Comunidad Valenciana, nos sentimos relativamente lejos de Valencia capital. Somos una parte quizá más alejada del entorno administrativo fundamental de nuestra comunidad. No obstante, no podemos tratar a todos los espacios por igual porque no todos son iguales. La Albufera de Valencia tiene muchos problemas que no compartimos. Algunos quizá sí pueden asociarse, pero no es sencillo decidir qué tema es exactamente igual para hablar de agravio comparativo. En el tema de la caza sé que es una cuestión muy preocupante porque, cuando uno tiene un terreno o un coto tradicional, lo que quiere es seguir manteniéndolo y, además, sacarle un beneficio. Eso es razonable. Tenemos que sentarnos, ver qué se puede hacer y saber que estamos limitados por una normativa y una legislación que nos deja unos márgenes estrechos. Otra cosa es intentar cambiar la legislación, pero eso hay que hablarlo con la administración y con las partes implicadas. En la Junta Rectora vamos a oír a todas las partes y a buscar una situación razonable.

El profesor de la UMH representaba a las universidades en la Junta Rectora de El Hondo antes de presidirla / Áxel Álvarez

“La clave, el punto de encuentro, está ahí: en hacer entre todos que el espacio funcione y beneficie a todos” José Navarro Pedreño — Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent

Para quienes aseguran que no tienen aún convocatoria ni información sobre el cambio del PRUG, ¿qué mensaje se les puede trasladar?

Yo he aterrizado ahora en la Junta Rectora como presidente. Según tengo entendido, desde la Conselleria se ha enviado el PRUG a las partes, ayuntamientos, agentes del territorio, a la Federación de Caza y a entidades naturalistas, para que puedan aportar ideas, objeciones y cambios. Todo el mundo tiene ahora la oportunidad de revisar el borrador y hacer propuestas.

A partir de ese borrador, ¿empezarán las conversaciones y el trabajo de la Junta Rectora?

El Plan Rector de Uso y Gestión será seguramente uno de los temas de las siguientes reuniones. Ahora lo importante es que quien sienta que falta algo, que hay que cambiar algo o introducir algo en el plan, lo comunique a la Conselleria.

Además del PRUG, ¿hay otros asuntos urgentes dentro del parque?

No puedo decir ahora cuáles son los más urgentes porque estoy recién aterrizado en las funciones de coordinación de la Junta, que hay que distinguir de las funciones que tiene la dirección del parque. La Junta Rectora es un órgano de asesoramiento y de información. La gestión del parque, el día a día, corresponde a la dirección del parque, que depende de la Conselleria.Desde luego, la Junta Rectora tratará de velar por que el parque mejore ymantenga los valores por los que fue declarado parque natural. En eso sí tendremos cosas que decir, para que sus valores ambientales y los usos tradicionales sean compatibles y para que las actividades del entorno puedan mantenerse de forma razonable y positiva para todos. Siempre hay una prioridad, que es mantener la biodiversidad del espacio natural. Pero, partiendo de esa situación y de que es un lugar con muchos usos tradicionales, vamos a ver cuáles son las cuestiones que habrá que afrontar.

El Hondo recibe cada vez más visitas, pero sigue siendo un espacio desconocido para parte de la población. ¿También puede trabajar en eso la Junta Rectora?

Por supuesto. Eso se trabaja también desde el propio personal del parque, sobre todo en educación ambiental y en las visitas. Si no me equivoco, el último año el parque tuvo más de 45.000 visitantes contabilizados, aparte de los que van sin pasar por el centro de interpretación y no pueden ser registrados, que seguro que serán muchos más. Todas esas personas se llevan una impresión muy positiva de un espacio fascinante, con embalses y charcas perimetrales en una zona árida como la nuestra. Las dos masas de agua más grandes son embalses de riego, los que dan sentido a este espacio, aprovechando antiguos terrenos que también fueron marjales. Es un charco, es un pantano, es un embalse; lo tenemos todo en El Hondo.

Entidades de regantes han advertido de que el recorte del trasvase Tajo-Segura también hace peligrar El Hondo. ¿Qué opinión tiene al respecto?

La gestión de los recursos hídricos siempre es muy compleja. Si disminuye la llegada de recursos por un sitio, en este caso hablamos del Tajo-Segura como podríamos hablar de otro recurso, necesitaremos compensar esa disminución y tomar los recursos de otro lugar. Un lugar del que podrían tomarse son los embalses de riego de Poniente y de Levante de El Hondo. Al tomar recursos de ahí podrían disminuir los niveles. Ese es un riesgo y una de las cosas que tenemos que hacer es mantenerlos. Indirecta o directamente, la disminución o la desaparición del trasvase Tajo-Segura reduce recursos hídricos que se tienen que buscar en otro lugar.

Estudio del ecosistema

¿Debería fomentarse más la investigación sobre el parque para buscar soluciones a problemas concretos, como el botulismo?

Por mi formación, me cuesta pensar que sin investigación podamos avanzar y mejorar en cualquier campo. El Parque Natural de El Hondo es un espacio que se presta mucho a la investigación y hay muchos proyectos desarrollados a lo largo de estos años. Recientemente ha finalizado un proyecto Life en el que El Hondo ha sido una de las piezas clave, el LIFE Cerceta Pardilla. El objetivo era alcanzar 125 parejas reproductoras, no solo en El Hondo, sino también en otros humedales de España. El Hondo ha sido muy activo en este proyecto porque es el pato más amenazado de Europa. Tenemos esa especie aquí, en los humedales del sur de la provincia de Alicante. Una de las joyas de El Hondo es la cerceta pardilla, y por eso merece la pena crear ambientes donde pueda reproducirse sin riesgos como el botulismo. Para eso necesitamos investigación. No concibo poder avanzar sin investigación.

El nuevo presidente de la Junta Rectora de El Hondo aboga por escuchar a todas las partes implicadas en la conservación del parque / Áxel Álvarez

“Si la sociedad no conoce el valor de lo que tenemos aquí delante, mal vamos. El parque regula las aguas, es nuestro aliado contra las inundaciones, aporta calidad ambiental y secuestra carbono” José Navarro Pedreño — Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent

¿Cómo valora los resultados del proyecto LIFE Cerceta Pardilla?

Los resultados que presentaron los representantes de la Fundación Biodiversidad del Ministerio son buenos y positivos. Eso no quiere decir que ya tengamos solucionada la situación de la cerceta pardilla, ni mucho menos. Sigue siendo el pato más amenazado de Europa en peligro de extinción. A veces no explicamos bien por qué nos preocupamos por determinadas especies. Son indicadores magníficos de cómo está nuestro medio ambiente, de la salud de nuestro entorno y, por tanto, del lugar donde vivimos, que nos afecta a nosotros. Mantener la biodiversidad no es solamente altruismo; es pensar también en nuestro futuro. En este caso hablamos de la cerceta pardilla, pero podrían ser otras especies que nos permitieran decidir si estamos haciendo las cosas bien. España es un lugar básico para la persistencia de esta especie en Europa.

¿Ha pensado en alguna actuación o proyecto que considere necesario o que le haga especial ilusión?

Muchísimos. Por decir uno que no se suele valorar y es crucial, mejorar y transmitir a la sociedad la importancia y el valor del parque. Todo lo relacionado con educación ambiental, señalización, mejora y mantenimiento de caminos, y visitas sin perturbación negativa para el espacio es básico. Es uno de los proyectos más bonitos, porque si la sociedad no conoce el valor de lo que tenemos aquí delante, mal vamos. Hay proyectos muy importantes, como los temas de custodia compartida con distintas asociaciones en distintos espacios del parque. Es importante mantenerlos, intensificarlos y hacer que la gente sea responsable también del propio parque. Se deben mantener los proyectos de investigación para que la Junta Rectora, la Conselleria y la dirección del parque tengan información científica sobre lo que está pasando. Pero el parque es mucho más. No nos centremos solo en la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca, las anátidas o los flamencos. El parque regula las aguas, es nuestro aliado contra las inundaciones, aporta calidad ambiental, secuestra carbono y cuenta con paseriformes muy importantes como el carricerín real. Tenemos anguila y muchísima biodiversidad en un espacio relativamente pequeño. Tenemos que compatibilizar los usos tradicionales que ha tenido siempre este lugar con el mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, el medio físico, los suelos y la vegetación. Ese es realmente el reto. Todos los proyectos que nos ayuden a comprender cómo funciona y a mejorar serán bienvenidos.

¿Algo más que quiera añadir sobre esta nueva etapa?

Creo que todos vamos a necesitar apoyarnos. No pensemos que esto es solamente una cuestión de nombrar a una persona y que esa persona tiene una varita mágica. Al final, entre todos vamos a tener que pensar bien cómo hacemos las cosas para mantener este espacio en el tiempo. Tenemos que pensar en las siguientes generaciones. El Hondo que conocemos, tiene un origen reciente en el siglo XX de forma artificial, como otros humedales de la provincia de Alicante, pero su importancia, no es solo por la biodiversidad, sino también para regular los servicios ambientales y nuestra salud. Vamos a mantenerlo. Aunque los cazadores no estén conformes o vean agravios, aunque los regantes, agricultores o entidades naturalistas tengan problemas, diferencias e incluso enfrentamientos, todos tienen voluntad de que el espacio funcione, porque a todos les beneficia. La clave, el punto de encuentro, está ahí: en hacer entre todos que el espacio funcione y beneficie a todos. Por eso, cuando necesitamos estudios, tenemos que basarnos en conocimiento para saber cómo está el espacio y cómo funciona.