Tradición popular
¿Conoces los “mayos” del Camp d’Elx? Son plantas y siguen una técnica similar a la de la Palma Blanca
El Museo Escolar de Puçol recupera este domingo una tradición vinculada a las Comuniones y a la memoria rural de Elche
Los “mayos” son plantas, pero no parecen plantas. Crecen sin luz, se riegan de noche y adquieren un color blanco amarillento que recuerda a la Palma Blanca de Elche. Después se peinan con cuidado, como si fueran una cabellera vegetal, hasta convertirse en una de las imágenes más singulares del Camp d’Elx. Esa tradición vuelve este domingo, 24 de mayo, al Museo Escolar de Puçol, con la exhibición anual organizada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de la pedanía de Puçol y el propio museo. Las vecinas instalarán sus ejemplares a primera de la mañana y se podrán ver en el horario de apertura del museo, de 11 a 14 horas. También estarán a disposición de los visitantes los primeros días de la próxima semana.
La cita recupera una costumbre muy arraigada en la zona y especialmente vinculada a las celebraciones de Comunión. Antiguamente, cuando no existía la facilidad actual para decorar las iglesias con flores, los “mayos” se utilizaban para adornar los templos durante esa época. Eran ornamento humilde, trabajo paciente y belleza nacida de la oscuridad.
Plantas criadas sin luz
La técnica consiste en hacer germinar plantas de legumbre completamente a oscuras y regarlas solo por la noche. Al no recibir luz solar -como las palmas blancas-, los brotes no adquieren el verde habitual, sino ese tono pálido, entre blanco y amarillo, que los aproxima visualmente a la palma blanca. Es una botánica doméstica y secreta, hecha de tiempo, sombra y manos expertas.
Una vez crecidas, las plantas se “peinan” cuidadosamente. Ese gesto final les da su aspecto característico, parecido a una peluca vegetal. El resultado tiene algo de artesanía, algo de rito y algo de juego antiguo: una forma de convertir una germinación sencilla en un elemento decorativo cargado de identidad.
La comparación con la Palma Blanca no es casual. Ambas tradiciones comparten la lógica de trabajar con la planta desde la privación de luz para lograr un color claro y una textura singular. En los “mayos”, esa técnica se traslada a una escala doméstica, vinculada al calendario religioso y a la vida cotidiana de las pedanías.
Memoria de Comunión
Durante décadas, los “mayos” formaron parte del paisaje sentimental de muchas iglesias del Camp d’Elx. En los días de Comunión, estos brotes peinados servían para vestir altares y espacios interiores cuando las flores no estaban tan disponibles ni resultaban tan accesibles como ahora.
Eran, por tanto, una solución práctica y bella. También una muestra de creatividad popular: aprovechar lo que se tenía cerca, conocer los ritmos de las plantas, esperar el momento justo y transformar lo cotidiano en adorno festivo.
El Museo Escolar de Puçol, fiel a su labor de conservación de la cultura tradicional ilicitana, mantiene viva esta práctica con una exhibición anual que permite verla, explicarla y transmitirla. No se trata solo de enseñar unos objetos vegetales curiosos, sino de recordar una manera de vivir en la que la naturaleza, la celebración y el ingenio doméstico iban de la mano.
Patrimonio pequeño, tradición grande
La exhibición de este domingo vuelve a situar los “mayos” en el lugar que les corresponde: el de esas tradiciones discretas que no siempre llenan grandes titulares, pero que explican con precisión la memoria de un territorio. El Camp d’Elx también se reconoce en estas pequeñas técnicas transmitidas de generación en generación, en labores que parecían menores y que, vistas con distancia, son patrimonio.
Los “mayos” hablan de la paciencia rural, de las Comuniones de antes, de iglesias adornadas sin artificio y de plantas que crecían en silencio para acabar convertidas en fiesta. Su regreso al Museo Escolar de Puçol es una forma sencilla de seguir diciendo que la memoria también germina, incluso a oscuras.
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