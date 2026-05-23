El renovado Canal Principal de Riegos de Levante supera la prueba de carga

El Canal Principal de Riegos de Levante volverá en breve a funcionar a pleno rendimiento después de culminar las obras de renovación de uno de sus tramos más deteriorados (algo más de 1 kilómetro) y superar con éxito la prueba de carga realizada esta semana. La infraestructura hidráulica, clave para el regadío tradicional del Camp d’Elx, la Vega Baja y Crevillent, ya está prácticamente lista para repartir agua entre los comuneros y permitirá además recuperar de forma progresiva la elevación de caudales hacia el Parque Natural de El Hondo tras seis meses con las elevaciones paralizadas. Su inauguración es inminente.

La actuación, financiada íntegramente por la Generalitat Valenciana, ha consistido en la remodelación integral de algo más de un kilómetro de canal entre el azarbe del Observatorio y la puerta sur de El Hondo, hasta Vistabella. El tramo presentaba un importante deterioro estructural debido al paso del tiempo y a los efectos de las inundaciones registradas en los últimos años.

El presidente de Riegos de Levante, Roque Bru Bonet, confirmó a INFORMACIÓN que la infraestructura ya ha superado las comprobaciones técnicas previas a su puesta en marcha definitiva. «La prueba ha consistido en ponerlo en carga y ver que todo funciona bien, que no tiene ninguna fuga ni ningún problema. Yasí ha sido», explicó el dirigente de la comunidad.

La infraestructura de Riegos de Levante abastece de agua a 25.000 hectáreas e importantes cultivos del Camp d’Elx como la granada mollar / Áxel Álvarez

Agua para El Hondo

Una vez verificado el correcto funcionamiento, Riegos de Levante derivará agua «poco a poco» hacia el humedal y restablecerá el suministro a los comuneros. La recuperación del flujo hacia los embalses de El Hondo será, sin embargo, progresiva para evitar alteraciones durante la época de nidificación de aves.

«Las elevaciones han estado medio año paradas y ahora hay que comenzar a mover el agua y renovarla, pero haciéndolo muy paulatinamente para no alterar de forma brusca los niveles de los pantanos», señaló Bru. El objetivo es favorecer la renovación del agua acumulada en los embalses de Levante y Poniente sin provocar afecciones sobre la fauna del parque natural en plena temporada reproductiva.

La comunidad de regantes trabaja además para evitar posibles problemas ambientales asociados al estancamiento del agua, especialmente episodios de botulismo, una de las amenazas recurrentes en los humedales del sur de Alicante durante los meses más cálidos. Según el presidente de Riegos de Levante, las lluvias registradas durante los últimos meses y las temperaturas moderadas han ayudado a mantener una situación estable. «Estamos trabajando ya para hacer circular el agua y evitar problemas como brotes de botulismo o cualquier afección al parque natural», afirmó.

La infraestructura recuperada resulta fundamental para garantizar el equilibrio entre la actividad agrícola y la conservación ambiental. El sistema hidráulico permite alimentar los embalses del parque y mantener el nivel hídrico necesario para preservar la biodiversidad de este espacio protegido.

Clave contra inundaciones

Más allá de su función agrícola y ambiental, el canal principal de Riegos de Levante desempeña también un papel estratégico frente a episodios de lluvias torrenciales y danas. La infraestructura actúa como vía de evacuación y regulación hidráulica para parte de las aguas procedentes de la Vega Baja y del entorno del Segura.

El Canal Principal de Riegos de Levante fue la primera infraestructura construida por la compañía / Áxel Álvarez

Bru Bonet destacó que esta actuación permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante futuras inundaciones. «Es un tramo de canal que estaba bastante castigado y ahora podrá ayudar a evacuar agua y dar salida a grandes cantidades cuando se produzcan inundaciones», indicó.

La obra se enmarca precisamente dentro de las actuaciones impulsadas por la Generalitat Valenciana para paliar los efectos de temporales e inundaciones y prevenir su repetición. El proyecto fue redactado y presentado por Riegos de Levante en 2024 y recibió financiación autonómica al considerarse una infraestructura de carácter estratégico dentro de la red hidráulica del sur de Alicante.

El presidente de la comunidad de regantes defendió además la necesidad de seguir reforzando este tipo de infraestructuras ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. «Cualquier tormenta deja hoy muchísima agua en muy poco tiempo y no hay sistema que la aguante», advirtió.

A su juicio, el crecimiento urbanístico y la expansión de superficies asfaltadas han acelerado la escorrentía superficial y dificultado la absorción natural del agua de lluvia. «Antes el agua tenía más capacidad para filtrarse. Ahora todo se canaliza muy rápido y acaba provocando problemas», señaló.

Por ello, reclamó seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas capaces de almacenar y laminar avenidas, tanto mediante embalses como a través de sistemas de retención o tanques de tormenta. «Si se hacen actuaciones para frenar el agua y después darle salida de manera controlada, siempre será beneficioso», sostuvo.

La renovación del canal principal se suma además a otras inversiones previstas dentro del plan Vega Renhace Fase 2, que contempla nuevas actuaciones de mejora sobre distintos tramos de la infraestructura hidráulica.

Modernización pendiente

La siguiente gran actuación prevista por Riegos de Levante será la modernización del tercer canal en el tramo comprendido entre Matola y la caseta de Santa Pola, un proyecto ya aprobado por la asamblea de comuneros y sobre el que actualmente se trabaja junto a la Generalitat para definir el modelo de financiación. «Es uno de los proyectos más inminentes que tenemos por delante», explicó Bru.

Paralelamente, la comunidad continúa desarrollando actuaciones vinculadas a fondos europeos y proyectos del PERTE relacionados con la modernización de regadíos, la digitalización y la mejora de las infraestructuras hidráulicas.

Desde Riegos subrayan que todas estas actuaciones buscan garantizar el regadío tradicional de más de 25.000 hectáreas agrícolas y asegurar el equilibrio hídrico de El Hondo, un espacio donde agricultura, biodiversidad y gestión del agua siguen estrechamente unidas.