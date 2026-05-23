Ruz y Martínez Mus abordarán los retos de Elche en infraestructuras y medioambiente

Elche volverá a poner sobre la mesa sus principales retos en materia de infraestructuras con una nueva edición del Foro Elche, promovido por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN junto a Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global. El encuentro, planteado como desayuno-coloquio, reunirá al alcalde, Pablo Ruz, y al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para analizar proyectos clave como la segunda fase de la Ronda Sur o la futura implantación del tranvía.

La cita se celebrará el próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 9.30 horas, en el Hotel Huerto del Cura, concretamente en el Salón Invernadero. El acto recupera el debate inicialmente previsto para el pasado 28 de abril, que tuvo que ser aplazado por la indisposición del alcalde de Elche, ingresado entonces en el Hospital General Universitario de la ciudad.

Un encuentro aplazado y recuperado

El Foro Elche retoma una sesión concebida para abordar el papel de las grandes infraestructuras y la conservación del medioambiente en el futuro inmediato de la ciudad. La presencia del alcalde y del conseller permitirá analizar el estado actual de algunas actuaciones largamente demandadas y valorar sus posibilidades de desarrollo en los próximos años.

La sesión estará moderada por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, y se enmarca en la línea de encuentros impulsados por Prensa Ibérica para generar espacios de reflexión entre representantes institucionales, responsables públicos, tejido empresarial y sociedad civil.

El alcalde de Elche y el conseller Martínez Mus estarán en el Foro Elche de INFORMACIÓN este martes próximo / Matías Segarra

Proyectos estratégicos

Entre los asuntos que previsiblemente centrarán el coloquio figura la culminación de la Ronda Sur, una infraestructura llamada a mejorar los accesos y salidas de Elche y a descongestionar parte del tráfico del entorno urbano. También se abordará el proyecto del tranvía, una actuación que aspira a transformar el modelo de transporte público y reforzar la conexión entre distintos ámbitos del municipio y su área de influencia.

El debate permitirá situar estos proyectos dentro de una visión más amplia sobre movilidad, conectividad, competitividad y desarrollo urbano sostenible. En una ciudad con un término municipal extenso, fuerte peso industrial, crecimiento residencial y papel estratégico en el sur de la provincia, las infraestructuras siguen siendo un eje central de planificación.

Seguimiento presencial y online

Para asistir al encuentro será necesario confirmar previamente la presencia. Además, el foro podrá seguirse también por vía digital a través de YouTube, mediante el enlace habilitado: https://www.youtube.com/live/79WlSdMvUjo.

Con esta nueva edición, INFORMACIÓN refuerza su papel como plataforma de debate sobre el presente y el futuro de la provincia, poniendo el foco en cuestiones que afectan directamente al día a día de Elche y de los ilicitanos. El encuentro aspira a ofrecer claves sobre proyectos que marcarán la movilidad y la capacidad de conexión de la ciudad en los próximos años.